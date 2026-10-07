2026-10-07 17:02 女子漾／編輯黃冠婷
雙十連假不用飛日本！原宿咖啡、北海道漢堡來台 2大限定快閃一次看
雙十連假台北又有新去處！10月兩大日本美食快閃接力登場，東京原宿 Baggage Coffee 帶著咖啡、限定佛卡夏登台，還有日本插畫家松原光現場似顏繪；另一邊則由 BURNT BURGER 攜手北海道 Niseko 咖啡品牌 Hidden Stand，推出期間限定「THE NISEKO」漢堡。活動日期、限定餐點一次整理。
原宿Baggage Coffee快閃3天！松原光現場畫似顏繪
「TAIPEI BEST FRIEND DAY Vol.2」10月9日至11日在 foca poca 中山門市登場，東京原宿人氣街頭咖啡 Baggage Coffee 再度來台客座，現場同步供應限定創作佛卡夏三明治。
日本插畫家 Hikaru Matsubara（松原光）也將親自來台。過去曾為陳奕迅設計周邊的他，這次除了帶來活動限定周邊，每天13:00至17:00還有限量現場似顏繪。
活動期間購買 Baggage Coffee 或 foca poca 佛卡夏，另贈 meiji 明治 Chocolate CACAO 72%／86%巧克力乙片，數量有限、送完為止。
10/11早上開跑！穿松原光限定T-shirt跑台北
連假最後一天還有晨跑活動。WUUJU Sports Club攜手 Blackwater RC黑水跑團，10月11日早上7點舉辦「Go for a run」，跑者將穿上松原光設計的限定T-shirt穿梭台北街頭。
晨跑報名連結將於10月5日在黑水跑團官方Instagram @blackwater_rc公布。
TAIPEI BEST FRIEND DAY Vol.2活動日期：2026年10月9日至10月11日
活動地點：foca poca 中山門市
咖啡、餐點：13:00～18:30
松原光似顏繪：13:00～17:00
街頭晨跑：10月11日07:00起跑
晨跑報名：10月5日於 @blackwater_rc 公布
北海道Niseko咖啡來台！限定「THE NISEKO」漢堡開吃
另一場從10月7日一路吃到23日！台北 BURNT BURGER 攜手北海道 Niseko 咖啡品牌 Hidden Stand，首次推出跨國聯名 Pop-up。
Hidden Stand由Kai與Meg創立，以「Niseko × Coffee × Culture」為核心，將咖啡、烘焙與當地生活文化結合。這次來到台北，也與 BURNT BURGER 推出期間限定聯名漢堡「THE NISEKO」。
味噌焦糖洋蔥＋煙燻大根！北海道風味塞進漢堡
「THE NISEKO」以美國熟成牛肉搭配芥末美乃滋、味噌焦糖洋蔥、高達起司與馬茲瑞拉起司，再加入蝦夷蔥及煙燻大根，呈現鹹甜、煙燻交錯的風味。
BURNT BURGER將這次合作形容為一場「餐飲外交」，用漢堡與咖啡串起台北與Niseko兩座城市。
BURNT BURGER × Hidden Stand Pop-up活動日期：2026年10月7日至10月23日
活動地點：BURNT BURGER SOCIAL CLUB
地址：台北市信義區基隆路一段147巷54號
平日：11:30～14:30、17:30～20:30
假日：12:00～21:00
限定餐點：THE NISEKO聯名漢堡
雙十連假想留在台北，可以10月9日至11日喝原宿咖啡、畫似顏繪；想吃限定漢堡，BURNT BURGER × Hidden Stand則一路快閃至10月23日。
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