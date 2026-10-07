走讀三鶯線 鶯歌陶瓷與三峽藍染的百年底蘊

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三鶯線通車串聯山林、鶯歌陶瓷與三峽藍染文化。

三鶯線通車串聯山林、鶯歌陶瓷與三峽藍染文化。 重點二： 孫龍步道由舊礦業輕便軌道轉型為綠色健行路線。

孫龍步道由舊礦業輕便軌道轉型為綠色健行路線。 重點三：地方創生、老屋再生與低碳旅遊成為三峽新亮點。

軌道延伸的動線，往往為城鎮發展刻劃出鮮明的生活紋理。隨著捷運三鶯線全線長達14.29公里的建設落成，大台北西南角揉串連山林自然、陶瓷產業與傳統手藝的重鎮，開啟了更方便、低碳的新里程碑。

跨越大漢溪的捷運三鶯線是全台第一條採用輕量化高架鋼骨模矩與通風穿透設計的綠色交通動脈，全線軌道如同串聯歷史與未來的藍帶，站體以減碳工法結合自然採光與對流，大幅降低營運期間的燈光耗能。

三鶯線的通車，讓原本需要自行駕車的繁複路程，化為兼具省時、省力與低碳省錢效益的軌道漫遊，並以友善土地的方式深入體驗在地累積數百年的文史底蘊。

沿著三鶯線低碳廊道展開旅程，首站來到位於鶯歌北鶯山麓的孫龍步道。孫龍步道的前身是日治時期至戰後初期用於運輸煤礦的輕便車軌道，經過歲月洗禮與修築，轉變為坡度平緩且綠意盎然的自然健行路線。

步道全長約兩公里，沿途環境清幽，完整保留了當年礦業發展的歷史遺跡，堪稱是省力又能輕鬆汲取森林芬多精的綠色路徑。

順著山勢緩步攀升，便可抵達指標性景觀鶯歌石，不僅能將整個鶯歌山城的景致盡收眼底，還可清晰看見捷運三鶯線高架列車穿梭於山林與穿山隧道之間的畫面。

站在昔日採礦軌道改建的步道上俯瞰現代化低碳捷運，自然地貌、歷史產業痕跡與當代交通建設在此交織，展現出台灣極具代表性的地景演變。

離開山林後，腳步隨即邁入鶯歌靈魂所在的陶瓷產業核心。鶯歌自清代起便因當地蘊藏的優質黏土與水利條件，發展出極具規模的窯業聚落。位於城區內的臺華窯，更是將傳統代工陶瓷提升至當代美學殿堂的重要指標。

臺華窯不僅以獨門的釉藥配方與精湛的彩繪雕刻技術聞名，更長年承攬國家外交贈禮的製作，獲得了陶瓷界的官窯稱譽，甚至享有鶯歌故宮的美譽。

走進展示空間，無論是最初泥土的手工拉坯塑形、釉下彩繪的細緻線條，到經過高溫火煉後的釉色變化，每個步驟都凝結了頂尖職人的心血。此處呈現了傳統陶瓷工藝如何走出代工層面，轉化為當代生活的藝術美學，是深刻了解台灣陶瓷發展史不可錯過的第一站。

渡過三峽溪進入三峽城區，午間的美味體驗由在地知名地方創生團隊經營的甘樂食堂接棒。食堂以綠色餐飲為經營核心，優先選用國產與在地友善耕作食材。餐點中的一大特色，是從日本百年味噌借種，再放入傳統木桶發酵釀製而成的金色味噌，質地細緻，甚至可以直接沖泡飲用，打造出兼具在地風土滋味與環境友善價值的綠食飯桌。

甘樂食堂背後的甘樂文創團隊，深耕三峽在地十餘年，長期推動在地文化保存、工藝振興與社區陪伴工程。

團隊對土地的承諾，讓他們陸續榮獲經濟部新創事業獎、綠色餐飲最友善社區獎，以及旗下教育扶助機構獲得傳善獎等多項權威獎項的肯定，成為台灣地方創生的典範案例。

緊鄰食堂的甘樂文創合習聚落，則是此趟行程中極具深度的人文轉角。「合習」兩個字的發音取自台灣話「學習」的諧音，代表著共同學習與相互陪伴的精神。

合習聚落的前身，是與在地人感情深厚的舊三峽醫院，而後隨著歲月流逝，舊醫院一度面臨閒置命運，後來經由甘樂文創團隊以老屋再生進行活化，成功轉型為集結在地傳統工藝與青年創業夥伴的文化基地。老醫院昔日療癒身體疾病的空間，轉化為修復社區精神與傳承文化的新基地。

三峽早年的經濟活動與河運、染布、茶、樟腦及煤礦密切相關，清代以來三峽河展開航運功能，水運帶動商業。三峽過去就是染布重鎮，山區的大菁可製作染料，加上溪水與水運條件，曾支撐地方染布業發展。

在此不僅可欣賞三峽極具代表性的藍染工藝，還能親手將布料浸入天然藍靛染缸中，體驗利用天然植物染料進行多次氧化疊加的靛藍美學，親身體會早期三峽溪畔染坊林立的歷史風貌。透過支持老屋空間活用與傳統手藝體驗，旅客除了能獲得獨一無二的手作文物，更能以實際行動參與在地文化的延續。

行程的最後，來到全台雕刻藝術最具代表性的三峽清水祖師廟與周圍的老街聚落。三峽清水祖師廟創建於清乾隆年間，歷經多次重修，其中最具關鍵性的重建由台灣美術巨擘李梅樹教授親自主持。

李梅樹教授將畢生美學涵養與心血傾注於此，號召全台頂尖的木雕、石雕與銅雕名師共同創作，並將西方美術的結構比例與透視技巧融入台灣傳統廟宇建築中。

廟內「無處不雕、無處不刻」，光是石柱上的飛鳥與花卉便栩栩如生，每根柱子、銅鑄廟門與每面石牆都宛如精緻的藝術品，因而獲得東方藝術殿堂與民間藝術博物館的美譽，是全台灣傳統廟宇建築雕刻極致無二的代表作品。

走訪廟宇後踏上三峽老街，拱圈紅磚騎樓與日治時期的巴洛克式立面建築保存完好，細細觀察牆面上的商號雕刻，便能拼湊出昔日樟腦、茶葉與藍染貿易盛極一時的輝煌歲月。

一日下來，體驗了串聯捷運軌道運輸、山林步道、國寶級陶藝工藝、地方創生實踐與極致廟宇美學的綠色旅遊行程。透過搭乘大眾運輸工具與步行，落實綠色旅遊規範，並結合碳足跡計算與環境抵消機制，將遊程對環境的衝擊減至最低。何妨走一趟三鶯線，深度探訪大漢溪流域的地方文史與工藝底蘊，用低碳足跡實踐綠色生活，為生態永續盡一份心力。

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