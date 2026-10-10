韓國全北「完州」 古韻交織成療癒、慢遊之鄉 因BTS、IU等星光燦爛！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 完州郡以深山古宅、千年古剎與慢遊氛圍聞名。

完州郡以深山古宅、千年古剎與慢遊氛圍聞名。 重點二： 威鳳山城、我園古宅等地成為BTS與韓劇取景熱點。

威鳳山城、我園古宅等地成為BTS與韓劇取景熱點。 重點三：所陽古宅、藝廊咖啡與竹筒飯串起療癒旅遊路線。

威鳳山城 VS BTS(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】



完州郡（완주군）隸屬於韓國全北特別自治道，是一座包圍著全州市的療癒系旅遊目的地，相較於熱鬧繁華的全州韓屋村，完州憑藉得天獨厚的深山景致、千年古刹與傳統韓屋，以深山綠意、傳統古宅、藝術美學與悠閒慢遊著稱，成為近年韓國最受矚目的慢遊療癒聖地，完州不僅是天團 BTS（防彈少年團）拍攝寫真集《2019 BTS SUMMER PACKAGE in KOREA》的指定取景地，也因韓劇《21世紀大君夫人》及熱門綜藝《全炫茂計畫》的取景加持，吸引大量全球粉絲前往，躍升為偶像巡禮熱門景點！



一、朝鮮歷史與千年古剎，威鳳山城與威鳳寺──









威鳳山城 VS BTS(攝影：洪書瑱)







威鳳山城 VS BTS(攝影：洪書瑱)







威鳳山城(攝影：洪書瑱)







威鳳山城(攝影：洪書瑱)







威鳳山城(攝影：洪書瑱)





砌築於朝鮮肅宗元年（1675年）的威鳳山城，周長達16公里，最初建城是為了在危急時刻庇護全州慶基殿的太祖肖像畫與宗廟牌位，在東學農民起義之際，此處便曾扮演重要的庇護所角色，如今漫步於山城，仍可見獨特半月形的西門遺蹟，周邊更緊鄰名列「全州八景」之一的威鳳瀑布。







值得一提的是──防彈少年團（BTS）於 2019 年發行的特輯寫真集《2019 BTS SUMMER PACKAGE in KOREA》，威鳳山城是主要取景地之一，半月形石門（西門拱門）是 BTS 成員拍攝個人與團體照的標誌性背景，另沿著石築城牆拾級而上，同時也能與BTS來場俯瞰環抱周圍群山之姿，來場跨時空的場景合拍。而這座威鳳山城正因為 BTS 成員們在此留下的經典畫面，讓這座原本隱身於完州山林中的古老躍升為全球粉絲「ARMY」熱門的朝聖聖地。











威鳳寺(攝影：洪書瑱)







威鳳寺四大天王之一，神像腳下均踩惡鬼(攝影：洪書瑱)







威鳳寺(攝影：洪書瑱)







威鳳寺(攝影：洪書瑱)





威鳳寺(攝影：洪書瑱)







威鳳寺(攝影：洪書瑱)







威鳳寺(攝影：洪書瑱)







威鳳寺寺內之隨意草(攝影：洪書瑱)





座落於山麓間的威鳳寺則是一座傳承千年的古剎，相傳由阿道和尚於百濟武王36年（635年）所創。寺廟周圍群山環抱，環境清幽寧靜，四季花卉依序綻放，目前隨意草、玉簪花與紅花石蒜等群芳展姿，是沉澱心靈的最佳去處。









二、BTS與影視名作聖地，我園古宅（아원고택）──









我園古宅(攝影：洪書瑱)







位於所陽面五城韓屋村的我園古宅，主體是一座擁有250年歷史的古老韓屋（原建於慶尚南道晉州，後移築至完州）。園區結合了傳統韓屋建築與清水模結構，是一座現代美術館，寓意「我的庭園」，將人文與建築工學完美融合，這裡是《21世紀大君夫人》與BTS拍攝場景，是 BTS 粉絲「ARMY」夢寐以求「藝」起來的必訪打卡點。









我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅VS BTS(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)







我園古宅(攝影：洪書瑱)









三、韓劇取景與美學咖啡，所陽古宅 ＆ DUBHE CAFÉ──









所陽古宅VS《21世紀大君夫人》(攝影：洪書瑱)







距離全州站僅約15分鐘車程的所陽古宅，提供極具氛圍的韓屋住宿與戶外婚禮場地，古宅韓式風情及美麗的景色，吸引了《21世紀大君夫人》劇組到此拍攝，最經典的畫面就是IU 與邊佑錫在所陽古宅內，男女主在傳統韓屋建築懸掛綠色與黃色布簾前，彼此對望在典雅的畫面中。園區內還有大型咖啡廳 DUBHE CAFE（두베카페）招牌餐飲有經典鮮奶油拿鐵、黑芝麻糰子維也納咖啡，以及現場烘焙的鹽可頌與開心果巴斯克起司蛋糕。由於正值秋季，進入咖啡前的階梯，目前栗子已逐漸成熟，俯仰皆能尋蹤，也增添了另一種秋遊「拾」趣！若您喜歡全羅北道完州像「我園古宅」與「所陽古宅」，這種美到像電視中所呈現的韓劇景點，若旅遊天數長，推薦同屬全羅北道南原市的「廣寒樓苑」！若您是《21世紀大君夫人》的粉絲，亦想感受電視中那種詩意神韻，再推薦前往忠清北道「壽岩谷展望台」及忠清南道的「百濟文化園區」！









所陽古宅 VS《21世紀大君夫人》翻拍海報(攝影：洪書瑱)







所陽古宅(攝影：洪書瑱)







所陽古宅 VS DUBHE CAFÉ(攝影：洪書瑱)





四、湖畔畔的藝術靈魂「O's Gallery」──









O's Gallery Cafe餐廳外觀一景(攝影：洪書瑱)





坐落於五城堤水庫附近的 O's Gallery Cafe，是一座結合古樸紅磚與清水模建築，結合藝術展示、咖啡休憩的複合式文化空間，藝廊內部定期展出現代畫作與藝術品，與我園古宅、DUBHE CAFE 共同串聯起完州所陽面最熱門的藝文巡禮路線。值得一提的是──周邊五城堤水庫有一棵「松樹」，因BTS曾與它一起入境，被粉絲稱為 BTS 松樹。









O's Gallery Cafe依山傍水(攝影：洪書瑱)







O's Gallery CafeO's Gallery Cafe依山傍水，一旁即有美麗的湖景(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe庭院一景(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe庭院一景，隨便拍都美(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe庭院一景(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe庭院水池(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe庭院一景(攝影：洪書瑱)







O's Gallery CafeO's Gallery Cafe，是一座結合古樸紅磚與清水模建築，結合藝術展示、咖啡休憩的複合式文化空間(攝影：洪書瑱)







O's Gallery CafeO's Gallery Cafe，是一座結合古樸紅磚與清水模建築，結合藝術展示、咖啡休憩的複合式文化空間(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe館內一景(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe提供的飲品甜點(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe提供的飲品甜點(攝影：洪書瑱)







O's Gallery Cafe周邊，位於五城堤水庫的BTS 松樹(攝影：洪書瑱)







5. 道地鄉村美食，竹筒飯1號店（대통밥1번지）









竹筒飯1號店餐廳外觀(攝影：洪書瑱)





作為藝文之旅的用餐首選，竹筒飯1號店將各式穀物放入天然竹筒中蒸煮，米飯吸飽竹香，口感軟糯Q彈。隨餐附上含山菜、煎餅、橡子涼粉與大醬湯等，多達20道豐盛的鄉村小菜。外觀綠意扶疏，加上建築玻璃窗倒映，有一種浪漫意境，而店家另一特色是播放由老闆以 AI 創作的音樂，為道地韓式定食增添濃厚的個人風格。









竹筒飯1號店餐廳外觀(攝影：洪書瑱)







竹筒飯1號店餐廳內景(攝影：洪書瑱)







竹筒飯1號店之竹筒飯與鄉村小菜(攝影：洪書瑱)​

完州是一座遠離城市喧囂，坐擁靜謐的韓屋古宅與優美的自然景點，也因為韓星璀璨星光，已成為許多旅人心目中的「星」級般的療癒勝地！







