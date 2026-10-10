知本老爺煥新開幕！玩出台東好生活 溫泉、美食、山海一次享受

AI重點 文章重點整理： 重點一： 知本老爺酒店封館半年後煥新開幕，完成最大規模改裝。

知本老爺酒店封館半年後煥新開幕，完成最大規模改裝。 重點二： 以食、遊、住全面升級，推出真好，所在品牌主張。

以食、遊、住全面升級，推出真好，所在品牌主張。 重點三：導入永續節能、親子空間與南北雙線深度遊程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經半年封館籌備，台東「知本老爺酒店」煥新開幕！本次為開館以來最大規模的改裝工程，跳脫僅單純的硬體設備更新，而是針對「食、遊、住」進行全方位的服務進化。

「知本老爺」更推出全新品牌主張「真好，所在」，將透過「台東生活餐桌」、「和風療癒湯泉」、「親子放電空間」，以及「南北雙線遊程」四大主軸，打造跨世代共樂的度假場域，讓不同年齡及需求的旅客，都能自在享受台東的美好。

▲「那魯灣自助餐廳」以「台東生活餐桌」為核心概念，嚴選可溯源的當季旬味。 圖：知本老爺酒店／提供

最道地的台東生活餐桌 那魯灣餐廳全新登場

「知本老爺」最具代表性的餐飲空間「那魯灣自助餐廳」，以「台東生活餐桌」為核心概念，嚴選可溯源的當季旬味，讓旅客透過味蕾親身體驗台東在地的生活感。

餐廳菜單將隨四季更迭，打造涵蓋山、海、土、慢火與鄉村烘焙等五大系列特色菜。率先登場的是「山系」洛神蕃紅松阪豬、「海系」香檸橄油鬼頭刀、「土系」紅藜乾酪時蔬拌、「慢火」初鹿牛奶雞白湯與東河香草磅蛋糕；更以卑南風土為靈感，推出巧妙融合在地洛神花的特調飲品。空間上也運用簡潔現代的鄉村風設計，引山林美景入室，同時優化取餐動線，透過座位分區增加用餐舒適度與私密感。

10月指定假日將邀請「淺山咖啡」與「林道咖啡烘豆工作室」創辦人進駐客座，除了早餐餐檯升級供應精品咖啡，現場更提供品飲與風味導覽，讓旅客在咖啡香中與在地職人深度交流。

此外，相伴酒店逾33年的大廳拼板舟也變身可以帶著走的特色點心！一樓中庭咖啡吧將現場販售結合現烤脆皮與爆漿內餡的「拼板舟造型燒」，首波強打台東限定的「鹿野紅烏龍卡士達」口味，茶香濃郁百吃不膩。

▲室內湯「心采風呂」全新升級，營造寧靜舒適的氛圍。 圖：知本老爺酒店／提供

心采風呂、寬 SPA 全面升級一站式溫泉療癒空間

為提供旅客完整的身心放鬆體驗，「知本老爺」透過空間整合，將2樓打造為一站式溫泉療癒空間，室內湯「心采風呂」全新升級，換上自然溫潤的淺色木質設計，柔和劃分梳妝空間與泉池的界線，營造寧靜舒適的氛圍。而「寬 SPA」共三間按摩室同步煥新，並新增景觀休憩座椅，適合療程後小歇片刻，體驗從內到外的深度放鬆。

時序入秋，最適合來場溫暖的泡湯輕旅行。對此，精心打造全新「套裝式泡湯一日遊」，從下午茶、鍋物午晚餐到按摩療程皆可隨心搭配。推薦先至「心采風呂」以美人湯消除疲勞，隨後無縫接軌「心采風呂」的精油芳療服務，享受無微不至的呵護。

度假育兒首選 Malinayan 遊戲屋體驗玩中學

鎖定度假育兒需求，知本老爺活化舊有的會議空間，全新改建為「Malinayan 遊戲屋」。場域內特別引進大型圓潤的木質溜滑梯，打造攀岩斜坡、爬繩與滑梯等體能探索區；另設置磁鐵白板、投影牆與森林書桌的靜態閱讀區，滿足孩童玩中學的育樂需求。

每週五至週日更將於此開設助眠瑜珈課程，提供中壯年與熟齡旅客調息舒壓，實現孩子放電、大人放鬆的跨世代度假體驗。

深度旅遊當道 推出期間限定都蘭國、南迴遊程

除了硬體設備改裝煥新，「知本老爺」更將扮演台東文化體驗的平台，推出期間限定的半日與一日遊程。路線向北深入都蘭，體驗「都蘭國」阿美族部落走讀；向南則攜手「南迴永續旅行聯盟」，串聯「南迴台9線」周邊的太平洋山海秘境。透過南北雙線的精心規劃，讓旅客無須費心安排交通與景點，即可深度探索台東。

▲酒店櫃台。 圖：知本老爺酒店／提供

重塑看不見的基建工程 落實智慧減碳與永續設計

面對開館以來最大規模的品牌再造，本次改裝投入過半資源至旅客看不見、卻至關重要的機電系統。為提升能源效率，特別導入智慧監測系統，能隨自然光調節公共空間亮度，以數據化管理實踐節能；亦將永續化為細節，客房全面採用木質房卡與台灣製稻穀衣架，套房更獨家提供小農有機面膜作為專屬備品；大眾風呂則嚴選B型企業認證的在地洗沐品。

「知本老爺酒店」邁入第33年，以嶄新硬體、深度遊程與永續細節重塑度假樣貌。知本老爺總經理劉祖寧表示：「這一切都是為了迎接下一個30年！」未來將秉持溫暖的待客初心，邀請旅人再次回到熟悉的「知本老爺」，感受升級的老爺式款待，以及台東的「真好，所在」。

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