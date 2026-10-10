解鎖美麗中華 此生必去自駕遊路線 預約2027年的精采

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推薦4條大陸經典自駕路線，預約2027遠遊。

文章推薦4條大陸經典自駕路線，預約2027遠遊。 重點二： 川藏G318串聯成都到拉薩，沿途有雪山峽谷與高原風光。

川藏G318串聯成都到拉薩，沿途有雪山峽谷與高原風光。 重點三：北疆、青甘與獨庫公路各展秋色、湖景與四季變化。

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋天，是最適合想像下一趟旅行的季節。當山林開始換色、遠方雪山逐漸顯現，公路旅行有了不一樣的風景。有些路，適合先收藏；有些旅程值得提早計畫。

跟著美麗中華的視野，開進風景裡，四條公路旅行，從一路向西的「川藏 G318」，到追逐金色秋景的「北疆大環線」，再到穿越湖泊、戈壁與荒漠的「青甘大環線」，以及一條路看遍四季的「獨庫公路」，用這場心動，為2027預約一場壯闊遠遊。

▲「川藏 G318」沿線風景優美。 圖：shutterstock／來源

川藏 G318｜快樂西行遇見四季

推薦路線：成都 → 康定 → 理塘 → 巴塘 → 八宿 → 波密 → 林芝 → 拉薩

G318（國道318）川藏段是中國大陸公路旅行中極具代表性的路線之一，從四川成都出發至西藏拉薩的傳奇景觀公路，全長約2,140至2,159公里。景觀跨度大，涵蓋盆地到高原，沿途串聯雪山、峽谷、草原與藏地城鎮。對喜愛壯闊山景與深度旅行的旅人而言，沿著公路快樂西行，本身就是一場值得期待的遠行。

從「成都」出發西行，城市街景逐漸讓位給高山草原，「川藏 G318」的旅程也隨之展開。翻越山口、穿行河谷，沿途的藏地城鎮與聚落，讓自然風光多了人文厚度。

春天，「波密」、「林芝」一帶桃花陸續綻放，粉色花海與尚有積雪的山峰相映，是賞花熱點；夏季的高原草甸與牧場轉綠，「魯朗」一帶林海、草地與山間雲霧交織，沿著公路在綠意中奔馳，感受蓬勃的生命力。

入秋後，沿線山林漸次換色，金黃、橙紅與常綠林木形成層次，感受斑斕山林與遠方雪峰同框的極致。這條路值得放慢腳步，感受從四川盆地走向高原的風景轉換。

▲新疆北部伊犁牧場。 圖：shutterstock／來源

北疆大環線｜一路追尋金色秋天

推薦路線：烏魯木齊 → S21沙漠公路 → 禾木 → 喀納斯 → 賽里木湖 → 伊犁 →烏魯木齊

「北疆大環線」擁有極具視覺張力的自然景觀，從「烏魯木齊」出發，繞行北疆一圈。沿途串聯沙漠、森林、湖泊與草原，將新疆的遼闊化為車窗外不斷變換的風景。

秋季尤其迷人，從「禾木」、「喀納斯」一路走向「賽里木湖」與「伊犁」，追著秋色前進，將金黃、湛藍與雪白收進眼底，也是喜愛攝影與自然風光的旅人心動的路線。

旅程從「S21沙漠公路」展開，開闊的荒漠景致，為遠行揭開序幕。看「禾木村」一幢幢木屋散落在山林之間，清晨薄霧沿著河谷升起，金黃樹林與村落炊煙交織，勾勒出靜謐的秋日畫面。「喀納斯」則以澄澈湖水與斑斕彩林呈現另一種秋色，沿著步道欣賞湖彎與河流，轉過一個彎，便有不同的風景等待入鏡。

「賽里木湖」的湛藍湖面映襯遠方山巒，湖邊停留，看陽光與雲影為湖水帶來深淺變化；進入「伊犁」，河谷、草原與山野相繼展開，讓旅程從森林裡的濃烈秋色，走向天地之間的開闊風景。

走「北疆大環線」，不妨為沿途多留一些停下來的時間。等待「禾木」晨霧散去、捕捉「喀納斯」水面的倒影，或在湖岸迎接傍晚柔和的光線，讓旅程不只是景點之間的移動，而是一路感受秋天的色彩與節奏。

▲每年七月左右，青海門源縣、祁連山與大阪山的盆地，迎來中國大陸最大的北方油菜花美景。 圖：shutterstock／來源

青甘大環線｜一次收集西北地貌

推薦路線：西寧 → 青海湖 → 茶卡鹽湖 → 大柴旦 → 翡翠湖 → 敦煌 → 張掖 → 祁連 → 西寧

「青甘大環線」最大的魅力，在於一路換景的豐富度，是近期公路旅行的熱門之選。「青甘」指的是青海與甘肅，以青海「西寧」為起點與終點，經「青海湖」、「茶卡鹽湖」、「大柴旦」，進入甘肅「敦煌」、「張掖」，再經「祁連」一帶返回。沿路風景從湖泊、鹽湖到戈壁、沙漠，再延伸至敦煌石窟與張掖丹霞，一趟環線，就能收藏西北大地截然不同的風景，感受自然地貌與絲路人文交織的魅力。

「青海湖」的遼闊與湛藍，湖面與天空相接，遠方山巒勾勒出高原的開闊輪廓；「茶卡鹽湖」，天氣晴朗、湖面平靜時，天空與雲朵倒映水面，呈現如鏡般的景致；「大柴旦」翡翠湖，看大小不一的湖池泛著碧綠與青藍，與周圍荒漠形成鮮明對比，見證鹽湖不同的色彩與表情。

進入戈壁沙丘，抵達「敦煌」，可在「鳴沙山」、「月牙泉」欣賞沙漠與泉水相依的景觀，再走進「莫高窟」，透過壁畫與彩塑感受石窟藝術的細膩，讓旅程從壯闊天地延伸至千年文化。行經「張掖」，丹霞地貌以層層交錯的色帶，為西北大地添上濃烈色彩，起伏山丘在不同光線下展現深淺變化。回程經過「祁連」一帶，視野再轉向山巒與草原，為這趟旅程留下另一種開闊印象。

▲獨庫公路（新藏公路－國道217線北段）連接北疆「獨山子」與南疆「庫車」，縱貫天山脊樑，被譽為「中國大陸最美公路」。 圖：shutterstock／來源

獨庫公路｜一條公路看遍四季

推薦路線：獨山子 → 喬爾瑪 → 那拉提 → 巴音布魯克 → 庫車

獨庫公路北起「獨山子」、南至「庫車」，縱貫天山南北，全長約561公里。最大的魅力，在於一趟旅程裡，就能看見截然不同的自然景觀。隨著海拔與地形轉換，雪山、森林、草原與峽谷接連登場，沿途氣候也充滿變化，因此常以「一天穿越四季」形容，是許多公路旅行愛好者心中的經典路線。

從「獨山子」出發，公路逐漸深入天山，沿著山勢蜿蜒攀升。陡峭山壁、深切河谷與遠方雪峰交錯展開，讓旅程一開始便充滿壯闊氣勢。行經「喬爾瑪」、「那拉提」一帶，山間林木與草原相互映襯，風景從高山的冷峻，轉為河谷與牧野的柔和，每一次轉彎，都像翻開天山不同的一頁。

來到「巴音布魯克」，視野隨著高山草原豁然開朗。遼闊草地、蜿蜒河流與遠方山巒，勾勒出開闊的天地，留一段時光在此，感受雲影掠過草原、光線隨時間變換的景致。若將周邊景區納入行程，還能欣賞「九曲十八彎」的河道風光，為公路之旅增添難忘畫面。

繼續向南前往庫車，沿途又換上另一種表情。「大小龍池」的高山湖景，與「庫車」一帶的紅褐色峽谷形成鮮明對比，從湖水的清澈走向岩壁的粗獷，讓人感受天山南北不同的地貌層次。一條公路，既串聯多種風景，也讓沿途的移動本身成為旅行亮點。

「獨庫公路」值得放慢節奏，為觀景與停留留出時間，細看山林、草原與峽谷之間的轉換。不過該公路具有季節性通行限制，2027實際開放時間仍須依官方公告為準。

▲「巴音布魯克」是「獨庫公路」上最溫柔的一站。 圖：shutterstock／來源

公路旅行的魅力，從來不只是抵達目的地，而是一路上的每一次轉彎，都可能遇見意想不到的風景。「川藏線」的雪山峽谷、「北疆大環線」的秋色，「青甘大環線」的湖泊，「獨庫公路」縱越天山的壯景，每一款風景都為下一趟遠遊留下更多想像。

想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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