石垣島川平灣：湛藍米其林三星海景的秘密，玻璃船下藏著療癒驚喜！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川平灣位於石垣島西北部，以清澈湛藍海景和九座小島聞名。

川平灣位於石垣島西北部，以清澈湛藍海景和九座小島聞名。 重點二： 景點獲米其林綠色指南三星推薦，網友盛讚玻璃船與海底景觀。

景點獲米其林綠色指南三星推薦，網友盛讚玻璃船與海底景觀。 重點三：雖然風景極美，但不能下水、天氣與船班狀況會影響體驗。

嗨，姊妹們！最近大家是不是都被這個地方洗版了？說真的，疫情解封後，每個人心裡都住著一個渴望逃離日常的靈魂（笑），而這個「川平灣」啊，在Google熱搜榜上討論度真的爆炸高～妳看看，足足有4344則留言、平均4.5顆星，這數字不是蓋的！

它就位在石垣島的西北部，灣內有著九座迷你小島，配上那種清澈到不像話的透明海景，根本是人間仙境降臨！而且欸，人家可是被《米其林綠色指南》評選為三星景點，就是那種一眼就讓人心動、連呼吸都覺得奢侈的絕美啊。

爆紅軌跡與現狀

我覺得吼，川平灣會這麼紅，除了米其林的超強認證，還有它那種「隨手一拍都是明信片」的魔力，實在是太心機了啦（但我們愛！）。很多姊妹都分享，不同時間、不同天氣去，海水顏色都不一樣，據說變化多達七種！妳說說，這根本是老天爺的調色盤嘛～每次去都有新發現的感覺，超酷的。

網友評價總整理：悄悄話時間

好評區：大家都在誇什麼？

「很美的海景，水很乾淨透徹，適合浮潛的好地方」（鄭秀珠 Judy，5星）。嗯，水質真的讚！

好多人都說被眼前的景色震撼到「美得沒話可說，呆呆的就吃着手上的雪糕」（so Bill，5星），完全能想像那種發呆放空的狀態～。更有姊妹驚呼「此生一定要來一次！不受污染的仙境」（木每，5星）。

提到川平灣，絕對不能漏掉「玻璃船」這個選項！超多留言都提到搭乘玻璃船的體驗，真的是CP值爆表（紅茶維維，5星）。妳可以在船底的玻璃窗看到豐富的海底世界，連海龜都能近距離看到（鄭秀珠 Judy、POHSIEN、紅茶維維、Nenomaru-sun），真的會讓人感動到不行。有姊妹說「玻璃船下方的景色很讚！」（Kelly Yang，5星），還有「看到很多魚跟珊瑚」（ChingYi Hsiao，5星），完全是打開新視野的感覺。

阿對了，這裡的冰淇淋也是大家激推的飯後甜點喔，配上美景，口感更是一絕（Tina，5星）。

負評區：溫柔避雷提醒

當然啦，每個地方總會有些小小的「眉角」要留意。部分網友指出，夏天搭玻璃船真的滿身大汗，「船上沒冷氣天氣非常炎熱🥵」（鄭秀珠 Judy，5星），所以怕熱的姊妹可能要考慮一下時間，或是自備個小風扇喔。

少部分留言提到，如果天氣不好，像是陰天或下雨，海水顏色就沒那麼漂亮，會稍微影響觀感（廖仕媛、Barry Lin）。所以如果可以，選個大晴天去，那湛藍的海水絕對讓妳尖叫！

約三成評論反映，由於川平灣內海流洶湧，為了安全，這裡其實是禁止下水游泳或浮潛的（POHSIEN、Jovi Lau）。這點很重要喔！所以想玩水、泡在海裡的姊妹，可能要另外安排其他海灘了（這點真的有點可惜～）。

有網友指出，雖然玻璃船能看見海底，但部分珊瑚已有白化現象，海底生態可能不如想像中那麼熱鬧了（vansen yang、YZ Lee）。這部分可能跟自然環境變化有關，但整體景色還是很美的。

少部分評論提到，玻璃船的數量真的很多，尤其在岸邊停靠時，會影響拍照的畫面感，甚至有些引擎聲和排氣味（渥美友昭、Takashi Umezawa）。

還有，停車場是要收費的（winnie shum、Jeremy Ho），這點要先有個心理準備。以及有網友反映沙灘偶爾有垃圾，清潔狀況有待加強（Erik Donaldson、Reggie Marques）。

阿對了，有姊妹提醒，如果用Google地圖導航「川平灣」，有時候會導到一個比較不完善的地方，記得要搜尋「川平灣 グラスボード」或「川平公園展望台」才能順利抵達主要觀光區喔！（なな）如果妳是容易暈船的體質，搭玻璃船前最好先吞顆暈車藥（むすかり*、趙亮），以防萬一。

兩極觀點：

玻璃船體驗是個蠻兩極的點。有人覺得看到海龜、熱帶魚超值又驚喜，但也有人覺得海底生態可能不如預期豐富，或船隻太多影響了整體感受。另外，水質也是，絕大多數人狂讚清澈，但遇到天氣不好時，就會有少數人覺得不如照片。所以說真的，好天氣真的超級加分啦！

如果決定要去：必做清單

搭乘玻璃船： 說真的，這絕對是川平灣的靈魂體驗！沒坐真的會後悔！看到海龜悠游、魚群穿梭，那份感動絕對值回票價～ 品嚐當地冰淇淋： 漫步沙灘後，來份Blue Seal或其他當地小店的濃郁冰淇淋，配美景就是人生最高享受啊！ 細白沙灘漫步： 就算不能下水，赤腳走在細緻潔白的沙灘上，感受海風輕拂，拍拍網美照，也是一種極致的放鬆。 體驗「七色海」的魔幻： 如果時間允許，在不同天候和時段去感受一下海水顏色的變化，據說多達七種喔！（這個有點隨緣啦，但如果遇到真的賺到！） 逛逛特色小店： 附近有些小商店，可以買些當地特色禮品，為旅程留下紀念。

拍照攻略：拍出妳的明信片級大片！

玻璃船上： 試著從船底玻璃捕捉海龜或魚群游過的瞬間，光線好的話超夢幻的！

試著從船底玻璃捕捉海龜或魚群游過的瞬間，光線好的話超夢幻的！ 沙灘區： 白色的沙灘搭配湛藍海水，妳可以穿亮色系的衣服，或是戴頂草帽，拍起來會更顯眼、更出片喔。

白色的沙灘搭配湛藍海水，妳可以穿亮色系的衣服，或是戴頂草帽，拍起來會更顯眼、更出片喔。 制高點俯瞰： 從川平公園的展望台俯瞰整個海灣，那個漸層的藍色根本是藝術品！絕對要多拍幾張全景。

從川平公園的展望台俯瞰整個海灣，那個漸層的藍色根本是藝術品！絕對要多拍幾張全景。 避開人潮小撇步： 為了拍出更純粹、沒有路人甲乙丙的美景，建議姊妹們可以早一點去，或是避開中午人潮高峰，會比較好取景喔。

結語：給懂生活的妳

川平灣啊，說真的，它不只是一個拍照打卡點，更是一個讓妳身心靈都徹底放鬆的米其林三星景點。它適合那些想逃離城市喧囂，渴望被大自然擁抱，但又不想太累的妳。雖然不能下水游泳（這點真的有點可惜～），但光是搭玻璃船看看海底的奇幻世界，或是坐在沙灘上吹吹海風、吃個冰淇淋，那份悠閒和美好，就足以讓妳電力滿格，重新找回生活的熱情！所以，找個好天氣，帶上妳的好心情，去感受這片石垣島最美的藍吧！妳絕對值得這份寵愛～。

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