川平公園茶屋：石垣島秘境裡的暖心八重山そば，療癒味蕾與靈魂的海洋系食堂

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川平公園茶屋位於石垣島川平灣入口，鄰近沙灘與玻璃船碼頭。

川平公園茶屋位於石垣島川平灣入口，鄰近沙灘與玻璃船碼頭。 重點二： 招牌八重山そば與定食受歡迎，湯頭鮮甜、魚板造型可愛。

招牌八重山そば與定食受歡迎，湯頭鮮甜、魚板造型可愛。 重點三：評論顯示服務溫馨在地人也愛，但口味、禮儀與付款方式需留意。

說真的，親愛的姊妹們，最近是不是覺得生活有點悶，超想找個地方放空，讓味蕾和心靈都來一場小旅行啊？（我懂妳們，完全懂！）打開手機滑一滑，是不是常常被一些「藍到不像話」的海景照洗版？然後就不小心看到石垣島這個地方～欸，它不是只有海景喔，今天我就要跟妳們聊聊，隱藏在川平灣旁的「川平公園茶屋」，那個讓我覺得超級有人情味又好吃的秘密基地！

這個茶屋呢，就位在石垣島最美的川平灣入口處，離沙灘和玻璃船碼頭都超近的。（走路一分鐘到海邊，妳說是不是很方便！）它不是那種裝潢華麗的網美店，反而給人一種溫馨又有點時光倒流的懷舊感，就像走進當地人家裡一樣親切。

其實啊，川平公園茶屋會這麼紅，我覺得它厲害的地方就在於它不只是一個觀光客的熱點，同時也是當地人超愛光顧的食堂。它沒有什麼特別的網紅打卡點，但就是靠著那份「家的味道」和親切的服務，默默地累積了好口碑。很多網友都說，這是他們每次來川平灣都一定會報到的地方，甚至還有司機大哥會特別推薦呢～（可見它的地位有多崇高！）

好啦，重點來了！我們來看看大家在Google評論上都怎麼說，說真的，這根本就是一份「吃貨報報」啊！

好評區：大家都誇什麼？

大部分的網友都給了超高分，評分有4.2，總共有600多則評論，這數字很驚人耶～

八重山そば必點！ 很多人都大推他們的八重山そば，說湯頭「很甜」、「很清香」，麵條「很Q彈」（VICKI L日期2 個月前），而且「出汁（湯底）很美味」（水無月*日期6 個月前）。特別是那個石垣島形狀的魚板，超可愛的啦！（yasunori kobatake日期4 個月前，說真的，我第一次看到的時候也驚呼了一下，這根本是藝術品吧！）

很多人都大推他們的八重山そば，說湯頭「很甜」、「很清香」，麵條「很Q彈」（VICKI L日期2 個月前），而且「出汁（湯底）很美味」（水無月*日期6 個月前）。特別是那個石垣島形狀的魚板，超可愛的啦！（yasunori kobatake日期4 個月前，說真的，我第一次看到的時候也驚呼了一下，這根本是藝術品吧！） 定食系列也是黑馬！ 除了麵，不少人也提到他們的定食，像是「午餐肉套餐好吃😋」（超喜歡日期6 年前）、「たまごポーク定食も美味だったそうです♪」（Nao散歩日期4 個月前），還有「ゴーヤチャンプル美味しかったー！」（M N日期1 年前）。特別是那個有著Q彈豬腳的「てびち」（豬腳），「トロトロ、コラーゲンたっぷりプルンプルンで美味しかったです。」（Kathy S日期9 個月前），聽起來是不是膠原蛋白滿滿，吃完皮膚都發亮了～（笑）

除了麵，不少人也提到他們的定食，像是「午餐肉套餐好吃😋」（超喜歡日期6 年前）、「たまごポーク定食も美味だったそうです♪」（Nao散歩日期4 個月前），還有「ゴーヤチャンプル美味しかったー！」（M N日期1 年前）。特別是那個有著Q彈豬腳的「てびち」（豬腳），「トロトロ、コラーゲンたっぷりプルンプルンで美味しかったです。」（Kathy S日期9 個月前），聽起來是不是膠原蛋白滿滿，吃完皮膚都發亮了～（笑） 親切的服務與溫馨氛圍。 很多留言都說「老闆跟店員人很好」（黃鈺凱日期上次編輯：9 年前），店員們「皆さん温かくて気持ちいい」（M N日期1 年前），讓人在這裡用餐感覺很放鬆，就像在自己家一樣舒服。有塌塌米座位，還有兒童椅，所以「小さなお子様連れでも安心です」（水無月*日期6 個月前）。（這對帶小孩的姊妹們來說真的超重要！）

很多留言都說「老闆跟店員人很好」（黃鈺凱日期上次編輯：9 年前），店員們「皆さん温かくて気持ちいい」（M N日期1 年前），讓人在這裡用餐感覺很放鬆，就像在自己家一樣舒服。有塌塌米座位，還有兒童椅，所以「小さなお子様連れでも安心です」（水無月*日期6 個月前）。（這對帶小孩的姊妹們來說真的超重要！） 在地人也愛！ 其實不只觀光客愛，很多在地人都會來吃，「地元の方も愛されているとっても素敵なお店でした」（Kathy S日期9 個月前），J J日期上次編輯：3 年前也提到「地元民も行く店」。能被當地人認可的，通常才是真正的好味道啊！

負評區：溫柔提醒大家要注意什麼？

當然，任何地方都不可能完美，少部分留言也溫柔地提醒了一些小地方：

口味濃淡因人而異。 大約有兩成的評論提到湯頭「偏鹹」（王永秦日期11 個月前），或是「出汁的旨味あまり感じられなかった」（rose日期6 年前），比較適合喜歡重口味的朋友。如果妳吃比較清淡，可能要跟店家說一聲喔～

大約有兩成的評論提到湯頭「偏鹹」（王永秦日期11 個月前），或是「出汁的旨味あまり感じられなかった」（rose日期6 年前），比較適合喜歡重口味的朋友。如果妳吃比較清淡，可能要跟店家說一聲喔～ 麵條口感有待加強。 少部分網友覺得麵條「有點粉粉的，有點可惜」（竹川キイロ日期1 年前）。（不過每個人對麵條的Q度定義本來就不同啦！）

少部分網友覺得麵條「有點粉粉的，有點可惜」（竹川キイロ日期1 年前）。（不過每個人對麵條的Q度定義本來就不同啦！） 支付方式跟現金準備。 部分評論指出早年是「現金オンリー」（M N日期1 年前），但現在其實「paypayの支払いも出来ました」（水無月*日期6 個月前），所以如果妳是習慣行動支付的，可以安心一點。

部分評論指出早年是「現金オンリー」（M N日期1 年前），但現在其實「paypayの支払いも出来ました」（水無月*日期6 個月前），所以如果妳是習慣行動支付的，可以安心一點。 注意用餐禮儀。 約有三成評論，尤其是外文評論，少部分留言提到「接待外國遊客態度不夠友善」(tektek日期1 年前)以及「關於用餐環境的清潔問題，店家對於客人腳上的沙子清理方式有些直接的建議」(ただしぽん日期3 年前)。所以去之前最好先在外面把沙子拍乾淨，或者稍微沖洗一下喔，避免不必要的誤會。（畢竟大家都是去放鬆的，小細節注意一下，玩得更開心嘛～）

約有三成評論，尤其是外文評論，少部分留言提到「接待外國遊客態度不夠友善」(tektek日期1 年前)以及「關於用餐環境的清潔問題，店家對於客人腳上的沙子清理方式有些直接的建議」(ただしぽん日期3 年前)。所以去之前最好先在外面把沙子拍乾淨，或者稍微沖洗一下喔，避免不必要的誤會。（畢竟大家都是去放鬆的，小細節注意一下，玩得更開心嘛～） 肉的溫度。 也有一則評論提到「そばの上に乗ってるお肉がいつも冷めてる⋯」（あし日期6 個月前），這點可能店家可以再注意一下下。（但麵很燙，肉是冷的這反差，感覺也蠻特別的？XDD）

如果決定要去（必做清單）

好啦，聽完這些，是不是心動了？如果妳決定要去，有幾件事妳一定要試試看，不然真的會後悔喔！

點一碗八重山そば加自家製コーレーグース。 這個是經典中的經典，麵條Q彈、湯頭鮮甜，記得一定要加一點桌上的「自家製コーレーグース」（辣味泡盛）提味，它會讓湯頭更有層次，直接升級！（這點真的超重要！敢吃辣的一定要試！） 試試各種定食，特別是ゴーヤチャンプルー。 如果妳想吃點飯類，或是體驗沖繩的在地家常菜，ゴーヤチャンプルー定食是很棒的選擇，那個苦瓜炒得很清脆，配飯超搭的！ 嚐嚐他們的沖繩ぜんざい或鹽黑糖冰淇淋。 在熱帶島嶼吃冰，簡直是天堂級享受～（Jensen Wu日期10 年前提到冰淇淋不錯，但融化很快，所以動作要快喔！） 感受一下懷舊的塌塌米座位。 如果有機會，選個塌塌米座位，感受一下那種老食堂的溫暖氛圍，會讓妳的用餐體驗更在地、更放鬆。 逛逛周邊的川平灣美景。 吃飽喝足後，直接去川平灣看海，搭個玻璃船，妳會發現心情真的會好到飛起來～（完美的行程搭配啊！）

拍照攻略

老實說，川平公園茶屋本身不是那種浮誇的網美店，但它自帶一種樸實的懷舊感，拍起來會很有故事性喔！

捕捉石垣島形狀的魚板。 妳可以把八重山そば上的那個可愛魚板拍特寫，搭配茶屋裡古樸的木桌，或是窗外不經意露出的綠意，會很有趣！

利用窗戶的光線拍出氛圍感。 找個靠窗的位子，利用自然光拍食物或自己，營造出那種「我在石垣島小食堂放空」的悠閒感。

結帳櫃檯旁邊有很多明星簽名喔。 這也是個很值得拍的點，證明這裡可是連明星都愛來的地方呢～

結語：給懂生活的妳

川平公園茶屋，說真的，它不是那種會讓妳驚艷到下巴掉下來的頂級餐廳，但它絕對是一間能讓妳感受到石垣島人情味、吃到暖心家常味的溫馨食堂。它很適合那種不愛盲目跟風，更重視體驗真實生活感的妳。在這裡，妳能放慢腳步，好好地品嚐一碗麵，然後再去看一眼川平灣的藍，把那些日常的煩惱都拋到腦後。所以，如果妳正在計畫一趟石垣島之旅，別忘了把它列入清單，給自己一個被溫暖款待的機會吧～（姊妹們，出發囉！）

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