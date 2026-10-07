衝一波福岡！除了拉麵美食，這些寶藏景點也必須去～

AI重點 文章重點整理： 重點一： 福岡交通便利，是九州第一大城，適合避開東京京阪人潮。

福岡交通便利，是九州第一大城，適合避開東京京阪人潮。 重點二： 文章精選21個景點，涵蓋神社、美術館、水族館與貓島。

文章精選21個景點，涵蓋神社、美術館、水族館與貓島。 重點三：從TeamLab到太宰府天滿宮，兼顧美拍、親子與求運行程。

說到日本旅遊，大家是不是已經去膩了東京、京阪的熱門景點了呢？那就來看看位在九州的福岡吧！作為九州第一大城，福岡的交通超級方便，除了有好吃的草莓和明太子之外，福岡也有很多好玩的地方，無論你是想找有趣的福岡親子景點、拜完可以發大財的福岡神社，或是讓貓控徹底瘋狂的貓島，FunTime小編都能滿足你的需求～現在一起來看看21個福岡必去的寶藏景點吧！

看詳細全文連結：【福岡景點】超靈驗神社、吸貓天堂！21個福岡自由行必玩景點

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TeamLab Forest

TeamLab Forest。圖／klook

超人氣團隊TeamLab打造的福岡展覽，有著五彩炫麗的聲光變化，觸摸與踩踏時會出現震動、互動，彷彿成為展覽的一部分，每個主題都美到不行，絕對要準備好手機容量！小編推薦大家穿白色系的衣服來拍照，花朵在身上盛開，水流順勢而下，感受四季變化真的太浪漫了～最特別的是有專屬App，沉浸式體驗捕捉動物，增加趣味性的同時，也能成功收買孩子的心。首創的運動空間，踩在柔軟的球體上，還能掃描自己現場手繪的小動物，將它們做成衣服、帆布袋等週邊，好玩好拍又有趣，情侶約會來這裡感情一定會大升溫啦～

小編小提醒：園內有高低起伏的斜坡，不可以穿高跟鞋、厚底鞋、涼鞋喔～

地址：福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6

交通：地鐵唐人町站，下車後步行15分鐘

營業時間：平日11:00-20:00｜假日10:00-19:00

門票：普通票2,400日圓｜學生票2,000日圓｜孩童票（國中以下）1,000日圓｜3歲以下免費

宮地嶽神社

宮地嶽神社。圖／adobe stock

宮地嶽神社有超夢幻的光之道，爬上神社最高處回頭看，一條直通海邊的道路，盡頭是湛藍的大海。在每年2月和10月將舉辦夕陽祭，此時夕陽會剛好從正中間落下，當光線和道路重合的那刻，真的好美啊～即使是其他月份前來，落日一樣是絕景，而且白天來也不遺憾喔！神社內的七彩風鈴長廊超浪漫，如銀河般閃亮，有非常多人會在這裡拍照，如果是柯南迷更是要來一趟，動漫中同款打卡景點就在正門口，真的是小編大力推薦的福岡必訪景點！

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

交通：地鐵福間站，轉乘5、1-1、1-2公車至宮地嶽神社，下車後步行1分鐘

營業時間：授予所07:00-19:00（12月31日晚上~1月3日可24小時參拜）

門票：免費

福岡市美術館

福岡市美術館。圖／adobe stock

福岡市美術館是位在大濠公園中的小眾景點，文青們絕對不能錯過！草間彌生的黃色大南瓜就在門口，從古董到現代、當代藝術作品，收藏眾多真跡作品，橫跨歐洲到亞洲，展品多元的程度超乎想像，不定時還會有諸多藝術展覽，逛完美術館也能去旁邊的日式庭院走走，最後在公園中的咖啡廳喝下午茶，真的好愜意啊～下次來福岡不妨也一起來體驗看看不同的藝術行程吧！

地址：福岡縣福岡市中央區大濠公園1-6

交通：地鐵大濠公園站，下車後步行10分鐘

營業時間：09:30-17:30（週一休館，7月至10月的週五、週六20:00閉館）

門票：普通票200日圓｜學生票150日圓｜國中以下免費

南藏院

南藏院。圖／adobe stock

佛像大家都看過，但你看過躺著的大佛嗎？想要發財暴富的人千萬不要錯過這裡，南藏院是傳說中日本運氣最好的躺贏寺，住持甚至買彩券中過1.5億的頭獎，所以想要求財運來這裡準沒錯！這是世界最大的青銅臥佛，幾乎等於橫著的自由女神像，重達300多噸，巨大而莊嚴的模樣，親眼看見超震撼，記得要摸摸有金紋的佛足，可以讓好運加倍～除了大佛外，裡面也有很多不同的區域，小編建議要去大黑堂參拜大黑天，以及購買金運御守，一整年都會超幸運！

小編小提醒：進去不能穿短裙和短褲喔！有遮擋布可以拿取～

地址：福岡縣糟屋郡篠栗町大字篠栗1035

交通：地鐵城戶南藏院前站，下車後步行3分鐘

營業時間：09:00-16:30

門票：免費

福岡貓島

福岡貓島。圖／adobe stock

福岡貓島絕對是愛貓人士的天堂，輕鬆達到吸貓自由！島上的小貓超級親人，即使沒有食物也會黏在身上，真的太幸福啦～一上島就會看見漂亮的海景，以及很多湊過來討摸摸的小貓，完全無法抗拒這可愛的樣子，好想買超多貓條給牠們吃啊！但是島上的貓咪都有居民負責餵養，所以大家盡量不要餵食，可能會造成貓咪身體負擔或產生環境汙染，如果真的想餵，也要記得放在紙盤上，當一個遵守規定的貓貓控～

小編小提醒：官網有詳細的渡輪時刻表，出發前一定要記得看喔！

地址：福岡縣糟屋郡新宮町相島

交通：地鐵福工大前站，轉乘相島線公車至新宮港，搭乘渡輪即可抵達

營業時間：24小時

門票：免費

海之中道水族館

海之中道水族館。圖／kkday

水族館是很多人日本旅遊時的必去行程之一，也是親子景點的熱門選擇～福岡的海之中道水族館有全日本瀕臨絕種的海獺，每日12:30都能看見超萌的餵食秀，真的太療癒了！館內近距離的接觸好特別，連企鵝都是近在咫尺的距離，也有海獅和海豚的表演，海洋生物高達350種，很多從沒看過的魚類在超大的世界級全景水槽中，讓人看得非常過癮。

地址：福岡縣福岡市東區西戸崎18-28

交通：地鐵海之中道站，下車後步行7分鐘

營業時間：9:30-17:30（夏季營業至21:00、12月至2月10:00-17:00）

門票：普通票2,500日圓｜年長票（65歲以上）2,200日圓｜孩童票（國中以下）1,200日圓｜幼兒票（小學以下）700日圓

太宰府天滿宮

太宰府天滿宮。圖／adobe stock

太宰府天滿宮是福岡必去的景點，廣受大家的歡迎！它是全日本天滿宮的總宮，供奉的天神保佑學業進步，非常適合考生前來參拜，祈求逢考必過～庭園的景致很漂亮，也是春季賞梅的好去處，每年繡球花祭還會有大片的繡球花水手舍，更吸引人的是在去太宰府天滿宮的路上，全都是福岡特色美食和日式小吃，像是梅枝餅、三色糰子、草莓、明太子飯，每個都想吃一口，根本走不動路啦！

小編偷偷說：在過第一座橋時，象徵著放下過去，注意不能回頭喔～

地址：福岡縣太宰府市宰府4-7-1

交通：地鐵太宰府站，下車後步行5分鐘

營業時間：12月至3月06:30-18:30 ｜6月至8月 06:30-19:30（其餘月份19:00關門）

門票：免費

藥院街區

藥院街區。圖／IG, lefttt__

藥院街區就是福岡版的東京吉祥寺！逛膩繁華的百貨公司或想體驗當地人的生活感，非常推薦來這裡看看，聚集眾多的雜貨店、文具店和特色小店，最有名的生活選品店B.B.B.Porters很值得一逛，鍋碗瓢盆都充滿日式美學～來到這裡就像是在尋寶一樣，每條小巷都有不同的風景，可以找到各種可愛的小東西和衣服，逛累了還有許多甜點店，待上半天都不是問題。

小編偷偷說：藥院的店家之間距離不遠，但可以先做好規劃，避免走回頭路喔～

地址：福岡縣福岡市中央區藥院

交通：地鐵藥院大通站，下車即抵達

營業時間：不同店家營業時間有所變化

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