AI重點 文章重點整理： 重點一： 八重山観光フェリー是石垣島跳島的重要交通樞紐。

八重山観光フェリー是石垣島跳島的重要交通樞紐。 重點二： 線上購票、QR碼登船與套裝行程帶來高便利性。

線上購票、QR碼登船與套裝行程帶來高便利性。 重點三：旺季排隊、座位不足與部分服務態度是主要抱怨。

八重山観光フェリー：石垣島跳島夢幻指南，姐妹們的私藏海島探索之旅

嗨～姐妹們！最近是不是常覺得被工作綁架，心裡總有個聲音在吶喊「我想逃！」啊？（笑）說真的，現代女性的生活壓力真的很大，大家都想找個地方放鬆身心，暫時告別煩惱。根據最近的搜尋數據，越來越多人把目光投向了沖繩的八重山群島，而「八重山観光フェリー」更是大家討論的焦點！

阿對了，這個「八重山観光フェリー」其實就是從石垣島出發，連接各個迷人離島的交通樞紐啦！想像一下，搭上船就能輕鬆跳島，前往竹富島、西表島、小浜島這些人間仙境，光想就覺得超級夢幻，對不對？

它會這麼紅，絕對不是沒原因的啦！其實呀，不只是因為它提供了超級方便的線上購票服務（用手機掃QR碼就能上船，超時髦的～），還有一系列包羅萬象的跳島行程，像是「世界自然遺産 西表島と水牛車でいく由布島 のんびり満喫コース」這種聽起來就很療癒的選項，讓人不用費心規劃就能玩遍精華。而且，不少網友也提到，船隻本身很新、很乾淨，搭起來特別舒適，難怪會成為大家的首選啦！

說到網友評價，這簡直就是一個姐妹們的悄悄話大集合啊～

好評區：大家都在誇什麼？

「說真的，我在art hotel買的套裝行程，價格比台灣便宜超多！（這個真的大推！）去西表島和由布島，導覽員超級盡責，紅樹林船長和遊覽車司機都是同一位，根本是多功能斜槓青年啊，山貓公園超可愛，勿忘石沙灘更是美到不行，寄居蟹滿滿，走的時候要小心腳下喔！」（Joyce Chan, 5分）

「網上買票，憑手機二維碼就能直接上船，方便到不行～高速船有空調，座位又寬敞舒適，雖然客艙不能吃東西，但上層觀光甲板就可以吹海風、看海景，還有少量座位可以吃小點心，真的很貼心！」（Chou Meizai, 5分）

「櫃檯人員和登船人員都超級親切，即使語言不通，他們也會努力用簡單易懂的方式解釋，讓人感覺超讚👍」（Ajay, 5分；劉秀Sofia, 4分）

「他們的套票服務好到爆，我還意外拿到可愛紀念品呢～開心🤩」（meme mimi, 5分）

「船隻又新又漂亮，而且船員們都很熱情，臉上總是掛著燦爛的笑容迎接大家，服務態度一流！」(masa, 5分; The skyblue wind Hakodate, 3分)

負評區：溫柔提醒，這些地方要留意喔～

不過呢，有些姐妹們也反應了一些小狀況，大家出發前可以參考一下，避開一些小地雷喔。

部分網友指出，櫃檯有些年輕女性員工的態度可能不夠友善，像是「（網路購票）出示QR Code時被翻白眼和嘆氣」，或是「急忙趕船卻被責備『沒搭上船是不是沒跑步啊？』」（hn, 1分; S S, 1分）。還有人遇到「電話預約行程時被掛電話」的情況（Y N, 1分）。雖然可能是個案，但聽到這些，心裡多少有點不舒服吧？（哎，服務業真的要多點笑容啊～）

約三成評論反映，在旺季或尖峰時段，碼頭人潮真的超級多，排隊買票會排到天荒地老，船上座位也很難確保能和家人坐在一起（Takuya ODACHI, 5分；MOMIJI, 3分；Saege, 3分）。所以呀，如果帶小朋友出遊，務必提早登船搶位子喔！

另外，有少部分留言提到，前往波照間島的船班，有時會因為海象不佳而非常晃，甚至被當地人戲稱為「ゲロ船」（Veritas, 4分）。如果容易暈船的姐妹，記得提早吃暈船藥，然後選後方比較穩定的座位喔！（但我自己是不敢啦，怕爆！）還有，一些船上冷氣可能開得比較強，怕冷的姐妹記得帶件薄外套。船上客艙內是禁止飲食的喔，只有觀光甲板可以，這點也要特別注意。

兩極觀點：大家吵翻天的事情！

關於「船票預約了卻不保證有位子」這點，部分網友感覺很困惑（K K, 1分）。雖然官網上會顯示航班資訊，但有時現場人潮太多，可能還是會遇到「預約了卻沒位子」的窘境。這時候，可能就需要一點彈性或多一點等待時間了（這點真的超重要！）。

另外，八重山観光フェリー和安栄観光フェリー是兩家公司，但有時會共同營運，讓票務變得有點複雜。一些網友提到，安栄観光有提供免費接駁巴士，但八重山観光則沒有，導致部分遊客搞混，甚至遇到「櫃檯人員對自家沒有接駁巴士一問三不知」的情況（kouichirou takesita, 1分；saku sakuママさん, 3分）。所以呀，訂票前最好再三確認你的行程會用到哪家公司的服務，以及有沒有相關配套措施喔！

如果決定要去（必做清單）

好啦，聽了這麼多，如果妳還是被八重山的美景迷住了，決定要去闖一闖，那麼這些事情妳絕對不能錯過！

Web 預訂船票 + 套裝行程：真的，線上預訂超級方便，尤其是西表島由布島一日遊或竹富島水牛車套裝，省下現場排隊的時間，可以把寶貴的旅程時間花在玩樂上！（多點時間拍照不是很好嗎～） 提早登船搶好位：尤其是有帶小朋友的姐妹，或者容易暈船的朋友，提早個15-20分鐘到碼頭排隊，就能選到舒服又視野好的位子，享受不暈船的海上風光。 體驗高速船的舒適與甲板美景：感受一下船隻在海上奔馳的快感，然後一定要衝上觀光甲板！那裡的海風和無敵海景，絕對會讓妳忘掉一切煩惱，隨手一拍都是明信片啊。 探索碼頭設施：別以為碼頭就只有船，八重山離島ターミナル可是個寶藏地！有特色伴手禮店、小吃、藍色海鹽冰淇淋，甚至還有可愛的「御船印」（就像御朱印一樣，可以收集的啦！）。等待船班的時候，逛逛買買，時間一下子就過去了。 考慮多島巡遊方案：如果時間允許，八重山観光フェリー有很多組合行程，可以一次體驗多個島嶼的風情，像是西表島的紅樹林、由布島的水牛車、竹富島的傳統聚落，每個島都有它獨特的魅力，值得妳去細細品味喔！

拍照攻略

想要拍出讓朋友羨慕死的照片？幾個小撇步給妳：

船隻上層觀光甲板 ：這裡是最棒的取景點！以湛藍大海和遠方島嶼為背景，捕捉妳被海風吹拂的飄逸瞬間。太陽下山時，還能拍到海面上的夕陽倒影，超級浪漫～（#日落 #noedit）

：這裡是最棒的取景點！以湛藍大海和遠方島嶼為背景，捕捉妳被海風吹拂的飄逸瞬間。太陽下山時，還能拍到海面上的夕陽倒影，超級浪漫～（#日落 #noedit） 由布島水牛車與竹富島水牛車 ：這絕對是八重山群島的經典畫面！水牛緩慢行進在淺灘或村落小徑上，搭配周圍的自然景色，拍出來的照片充滿濃濃的南國風情，超有故事感的。

：這絕對是八重山群島的經典畫面！水牛緩慢行進在淺灘或村落小徑上，搭配周圍的自然景色，拍出來的照片充滿濃濃的南國風情，超有故事感的。 西表島紅樹林 ：搭船穿越神秘的紅樹林，那種置身大自然的感覺，隨手一拍都是探險家的酷照！

：搭船穿越神秘的紅樹林，那種置身大自然的感覺，隨手一拍都是探險家的酷照！ 勿忘石沙灘：寄居蟹滿滿的沙灘，如果能捕捉到牠們可愛的身影，會是非常獨特的畫面喔！

結語：給懂生活的妳

總的來說，八重山観光フェリー就像是通往八重山群島的任意門，雖然有些小瑕疵，但它提供的便利性和豐富的選擇，還是讓它成為跳島旅行不可或缺的一部分。這裡非常適合那些喜歡探索自然、熱愛海島風情，而且願意做點功課（尤其在旺季）的妳！

旅行不就是這樣嗎？有驚喜，也有一些小挑戰，但每次的經驗都會成為我們更懂生活的養分。所以呀，勇敢地踏上這趟旅程吧，去感受那片清澈的海、吹吹溫暖的海風，讓自己被八重山的美麗徹底療癒！妳值得擁有這樣的旅程！

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