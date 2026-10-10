2026-10-10 14:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
Check in驚喜南台灣！南區觀光圈跨界「航空ｘOTAｘ風格通路」綜效 祭千萬優惠搶攻國際與國旅市場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：西拉雅風管處攜手航空、OTA與蔦屋辦南台灣引客推廣。
- 重點二：長榮、易遊網、Klook推出總值逾千萬元旅遊優惠。
- 重點三：透過日港馬KOL踩線，分眾行銷南區觀光圈四大風景區。
【旅奇傳媒/記者張偉浩報導】交通部觀光署西拉雅風景區管理處（簡稱西拉雅風管處）日前舉行「Check in 驚喜南台灣！南區觀光圈國際引客推廣記者會」。本次推廣記者會攜手長榮航空（簡稱長榮）、易遊網、Klook、蔦屋以及來自日、港、馬3組國際知名內容創作者（KOL），共同發布南台灣年度國際與台灣市場行銷引客策略，並宣布祭出總額突破千萬元的超值旅遊加碼回饋。
活動現場打破傳統記者會框架，特別與台灣蔦屋跨界合作，將會場打造為兼具閱讀風格、在地物產與生活美學的「驚喜南台灣VIP Lounge」。現場以機場貴賓室迎賓儀式，呈現南台灣精選圖書、風土物產與旅遊陳列，讓與會來賓在宛如啟程前的貴賓候機空間中，提前預覽南台灣豐富多元的旅行驚喜。
也特別邀請知名型男主廚楊盛堯擔任「南台灣風土領航員」，從「南區觀光圈」代表性的在地食材與飲食文化吸取靈感，特別設計3道限定風土料理，讓嘉賓從味覺出發認識在地生活與旅遊體驗。
立體化山海資源 聲量精準轉化為實體訂單
交通部觀光署副署長黃荷婷於致詞時指出，「南區觀光圈」整合了「雲嘉南濱海」、「西拉雅」、「茂林」以及「大鵬灣」等4個風景區管理處與區域觀光資源。南台灣擁有極具優勢的立體旅遊面貌，從海平面0公尺的鹽田潟湖、平原農村，一路延伸至海拔3,952公尺的玉山山脈、山城部落與港灣國境之南，景點與城市間的交通極具便捷性與可達性。
黃荷婷特別強調，今年的推廣戰略不再僅止於「目的地曝光」，而是透過深層鏈結航空公司、旅行社及線上旅遊平台（OTA），將宣傳聲量精準轉化為實體送客訂單。針對港澳、星馬等重遊率極高的國際主力市場，藉由旅遊元件的精緻包裝與線上線下通路的串聯，讓旅客從「看見南台灣」到「完成預訂」形成一條龍的消費轉換。
建立國際引客市場基礎 長榮香港30週年契機
交通部觀光署西拉雅風景區管理處處長許主龍表示，南區觀光圈國際行銷以「航空引流、產品承接、平台轉換、內容擴散」4大核心架構為基石。透過長榮航空國際踩線與商品上架、FIT 自由行加碼、易遊網千萬回饋、Klook 折扣優惠，以及國際創作者的分眾市場深度推廣，目標是建構南台灣長效送客的產業市場基礎，提供海內外旅客立即出發的強烈動力。
而長榮作為全台唯一同時串聯台灣南北雙航點及港澳航網的台籍航空公司，提供國際旅客極具彈性的雙向進出選擇。記者會特別鎖定長榮香港航線開航30週年之重大契機，深化與香港當地旅遊業者的合作，成功將先前的業者踩線成果轉化為「高雄、屏東、台南4日3晚樂悠遊套票」等深度旅遊商品，並獲得香港在地媒體專題報導。
未來雙方將進一步合作拓展 FIT 自由行市場，搭配觀光署的加碼獎勵政策，透過「官網購票贈送自由行體驗券」及香港合作旅行社的機加酒自由行產品，串聯南部4大景點體驗，建立「共同開發、持續送客」的長期商業合作模式。
日港馬國際 KOL 踩線 重現南台灣多元魅力
在國際內容推廣方面，「南區觀光圈」依據不同市場的旅遊偏好，邀請香港、馬來西亞及日本創作者進行分眾踩線。香港市場著重原住民族文化、地方故事與深度體驗；馬來西亞市場以年輕夫妻共遊、自然美景、互動體驗及華人信仰為溝通重點；日本市場則從持續以台灣感性、傳統市場、當季水果、特色海產及地方生活切入。藉由不同創作者的第一視角與實際旅行分享，讓南台灣不再只是地理概念，而是能對應不同客群旅遊動機的多元目的地。
業界關注！千萬加碼回饋與優惠促銷內容總整理
◎ 易遊網「驚喜出發．南台灣」主題旅遊專頁優惠
・優惠內容：南台灣旅遊產品共計32支，下單現折500元，共2萬份，總價值1千萬元。
・優惠期間：即日起至11/30（或用罄為止）
・專頁連結：https://trip.eztravel.com.tw/activity/southtw/
◎ Klook 南區觀光圈優惠折扣
・優惠期間：即日起至11/30（或用罄為止）
・優惠內容：南台灣旅遊產品共計30支，台灣用戶現折200元，共200組；香港用戶現折港幣50元，共300組。
・網頁連結：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_travel/
・南區觀光圈合作旅遊產品：https://reurl.cc/YmmXyn
◎ 長榮航空自由行加碼優惠
・優惠券使用期間：10/10-2027/01/31止
・優惠內容：推出南區觀光圈4大景點體驗券（限量200份），每位旅客可由4項體驗中，擇2項兌換。
・兌換型態：經官網購票或經香港合作旅行社購買自由行（機＋酒）產品之旅客，每人將會獲得1份景 點優惠兌換票券。
・合作旅行社：永安旅遊（Wing On Travel）、新華旅遊（Sunflower Travel）、南華（快捷）Nan Hwa （Express）。
◎ 長榮加碼4大景點優惠內容
1. 西拉雅風管處／曾文水庫觀光遊艇：遊湖行程1小時（須先預訂），價值300∼350元/人。
2. 雲嘉南濱海風管處／北門井仔腳鹽田：消費購物金300元/人（視同消費券，不開發票不找零）。
3. 茂林風管處／檨仔腳文化共享空間：植物槌染束口袋（5人成行，須先預訂），價值250元/人。
4. 大鵬灣風管處／大鵬灣單車站：單人電輔車租借2小時，價值300元/人。
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精華 FAQ
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由交通部觀光署西拉雅風景區管理處主辦，並攜手長榮航空、易遊網、Klook、台灣蔦屋及日、港、馬3組國際KOL，共同推動南台灣國際與國旅市場。
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核心目標是把宣傳聲量精準轉成實際訂單，透過航空引流、產品承接、平台轉換與內容擴散，帶動港澳、星馬等重遊市場的自由行與深度旅遊。
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易遊網有32支產品下單現折500元、總值1,000萬元；Klook提供台灣與香港用戶折扣；長榮則加碼4大景點體驗券，涵蓋遊艇、鹽田、染布與電輔車體驗。