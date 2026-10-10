Check in驚喜南台灣！南區觀光圈跨界「航空ｘOTAｘ風格通路」綜效 祭千萬優惠搶攻國際與國旅市場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台鐵集集線已恢復二水至車埕全線通車。

台鐵集集線已恢復二水至車埕全線通車。 重點二： 車埕老街與鐵道觀光小學堂展現地方鐵道文化。

車埕老街與鐵道觀光小學堂展現地方鐵道文化。 重點三：隱茶 STEAM 以池畔日式老宅景觀茶屋吸客。

台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕的全線通車，來車埕遊玩除了走逛車埕老街區與鐵道觀光小學堂外，一定要留點時間，來位於振昌木業貯木池畔的「隱茶 STEAM」坐坐。隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築，270ﾟ全景玻璃窗能盡賞池畔「湖光倒影浸山青」的美景。

當列車通過這集集支線鐵路的第五座隧道，就表示集集支線鐵路的終點站「車埕」到了。

來車埕遊玩，除了走逛車埕老街區外，想了解車埕的風華歲月一定要拜訪由南投車埕國小美麗變身的「林班道鐵路小學」。國小的舊禮堂化身成為「車埕遊客中心」，小朋友的教室在振昌木業「林班道」的規劃下，成為藝文活動展覽空間，也進駐「路易莎咖啡」、質感選物店「樂活倉庫」，校門框架被保留下來成為迎賓通道，通道上一台小火車拉著車埕國小園區的新名字「鐵道觀光小學堂」。

廢校多年的車埕國小，拆除圍牆、整修校園建築，透過規劃與設計，蛻去頹圮有了新風貌，操場變成巴士停靠站、台鐵舊機車頭與舊車廂的展示場域，司令台也巧妙的變成候車亭。

台鐵 R100 型柴油牽引機車 (編號：R114)，藍底白腰線的車皮塗裝，台鐵共購入 39輛，為當年莒光號的牽引機車的主力，目前以觀光列車「藍皮解憂號」，行駛於南迴鐵道。

舊車廂 (35SPK 32700 型)，綠皮沙發、車頂頂燈、吊掛旋轉式電風扇 、金屬置物架都被完整保留下來，這是筆者(夫子) 的青春記憶，一週六天，每日晨昏的台北往返，高中三年加補習班重考一年共四年，超過二千趟的搭乘。無論是長條椅加氣壓控制的自動門車廂 (32200型) 或可旋轉雙人椅加手動式車門車廂 (32700型) 都沒有冷氣空調，悶熱的夏天，打開車窗與車廂頂頭的旋轉式電風扇是唯一的散熱方式。

你知道台鐵集集線共有幾個車站？鐵道主題展館位於鐵道觀光小學堂二樓，展館內以等比例模型細膩呈現集集支線，從起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到終點站車埕 (共七站) 的完整路線，讓遊客能在室內「走一遍」集集線鐵道。

展館內的「集光鐵道」展示了老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。

204 教室「再見車埕國小」車埕國小校史展，由孫海文化基金會與林班道共同策劃，透過老照片及舊文物，再現車埕國小由建校到廢校的點滴過程，透過老照片的紀錄，從時空地貌建物的變遷，看到車埕國小至整個車埕的成長歷史。小學時你有讀過「爸爸補魚去」這一課嗎？你一定能在牆壁上的各年代的課文版本中，找到屬於你的童年記憶。

中央迴旋梯，美麗的線條，映襯遠山一片綠意，擺個姿勢拍照，照片張張精彩，人人是網美。

隱茶 STEAM 的建築是一間屋齡超過 65年的日式老宅，當年是振昌木業公司的「資材課」辦公廳，70年代政府頒布禁伐令，木材工廠停工後，這棟建築被保留了下來。時光荏苒 30年後貯木池被整理為環境優美的生態池，2014年這棟老宅也有了新的舞台，華麗轉身為景觀茶屋 「隱茶 STEAM 」，巧妙結合了沉靜放鬆的日式氛圍與湖光山色，成為到訪車埕必要造訪的熱門地點之一。

隱茶 STEAM 採木質地板，要入內玄關需脫鞋，座位分三區各有低消要求，一般座位區 (照片) 與室外區為 $250/人，靜和室區為 $350/人。

一般座位區，內室。

室內有多款由設計師品牌 MAR2INA 與 Lucky Day Craft 聯名推出的「夢兔 x 兔咩」藝術公仔展品。

隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築。

靜和室 270ﾟ全景玻璃窗能盡賞貯木池畔的美景。

貯木池畔「湖光倒影浸山青」的美景盡收眼底。

在秋冬池畔落羽松轉紅之際，一窗湖景更是美得讓人心醉。

隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：平日10:00~17:00 / 週六、日10:00~18:00 (週二公休)。

注意事項：一般座位低消 $200，和室每人低消 $350，皆須含一份飲品。身高110cm以下幼童不需低消，用餐時間限制90分鐘，若有帶外食，則每人收取 $200 清潔費。

官網：https://www.steam-tea.com/

FB 專頁，搜尋：隱茶 STEAM

如何去車埕，大眾運輸：

1. 公路客運 + 台鐵集集線 (台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕全線通車)

1-1. 台中高鐵站5號出口4號月台，搭台灣好行 6333D (集集線) 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

1-2. 台中火車站，步行前往干城站 (約10分鐘)，搭總達客運 6333A 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2. 台鐵鐵道運輸

2-1. 從台中高鐵站出發，從高鐵站2樓通廊步行至隔壁的台鐵新烏日火車站，搭乘台鐵南下區間車至二水車站，在二水站轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2-2. 台中火車站搭乘南下區間車至二水車站，於二水站轉乘台鐵集集線支線至車埕站下車。