廣島 | 到馬自達Zoom-Zoom廣島球場觀賽前也能進行人孔蓋之旅！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣島球場步行10分鐘沿線可見卡位主題裝飾。

廣島球場步行10分鐘沿線可見卡位主題裝飾。 重點二： 鯉魚路上設置4款方形人孔蓋結合廣島景點。

鯉魚路上設置4款方形人孔蓋結合廣島景點。 重點三：人孔蓋由廣島市立大學學生設計且具創新意義。

「馬自達Zoom-Zoom廣島球場」的前身為「廣島市民球場」，從廣島車站徒步約10分鐘可抵達。

站內的路標告示還算清楚易懂。

因為是比賽當天前往，一路上可以看到許多身穿球衣或是帶著週邊的球迷。而上面這張照片中的道路就是從車站到球場之間的「鯉魚路」。

球場附近的LAWSON不只販賣許多「廣島東洋鯉魚隊」的官方週邊，就連招牌的水藍色線條也變成了紅色！

而今天要介紹的四款方形人孔蓋就位在「鯉魚路」上。除了是由廣島市立大學藝術學系的學生設計之外，也是日本政令指定都市中首次設置的「電線共同溝」造型人孔蓋。



系列人孔蓋的主題為「廣島東洋鯉魚隊&廣島」，所以可以看到鯉魚小子（カープ坊や）和不同的廣島觀光景點。首先是山口縣岩國市的「錦帶橋」，坐在遊覽船上的鯉魚男孩和背景的櫻花樹相映成趣。



再來是被廿日市市宮島的楓葉環繞，在海灘上奔跑的鯉魚小子。還有在宮島會看到的鹿的剪影。

以廣島城為背景，坐在躍出水面的鯉魚背上的鯉魚小子。

最後是在球場附近，被在空中飛舞的紅色應援氣球圍繞的鯉魚小子！

另外在球場附近也可以看到其他的紀念人孔蓋，例如上圖的是2020年7月設置的「馬自達Zoom-Zoom廣島球場」十週年紀念人孔蓋，以被彩傘圍繞的鯉魚小子為主題，讓畫面看起來相當繽紛。



而路上大部分的人孔蓋則是上圖這個拿著球棒的鯉魚小子。

如果你也是日本職棒的球迷，下次到「馬自達Zoom-Zoom廣島球場」觀賽時，不妨也留意一下腳邊的人孔蓋吧！

