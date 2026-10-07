日本 | 跟迪士尼度假區線一起慶祝海洋25週年！集章活動只到10/31！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京迪士尼海洋將以「閃耀歡騰」慶祝25週年。

東京迪士尼海洋將以「閃耀歡騰」慶祝25週年。 重點二： 迪士尼度假區線9/4至10/31舉辦期間限定集章活動。

迪士尼度假區線9/4至10/31舉辦期間限定集章活動。 重點三：需持當天有效周遊券換集章卡，四站共有7個章點。

集章活動舉辦期間為9月4日~10月31日，需要購買當天有效的周遊券並出示給站務人員確認，一張周遊券可以換一張集章卡。

周遊券有配合節期推出期間限定的款式，而現在能購買到的種類可參考官網。另外需留意每台自動售票機能買到的款式不太一樣，所以購買前要先確認機台上標示的是哪種圖案喔！

四個站共有7個集章點，而集章卡背面有詳細標示各站的集章點位置。仔細看會發現地點前的顏色圓點就是該處的印章顏色。

集章活動沒有設定順序，所以不管從哪站開始都可以。

而每個集章點都有展示圖案範例。

集完「度假區總站」的兩個章之後，接下來準備搭電車前往下一站。

「東京迪士尼樂園站」只有一個在驗票口外的集章點。

蓋完章之後回到月台準備前往「海濱站」。

「海濱站」的集章點分別在兩側驗票口的正前方。

隨著疊加的色彩越多，圖案也變得更加立體清晰。

最後是「東京迪士尼海洋站」。兩個集章點位在乘車月台上，所以到站後需要先下樓出站，再到對面驗票進站後上樓到月台才能看到。

蓋上最後的藍色，身穿紀念禮服的米奇和園區內的重要標誌們終於熱鬧合體。

最後要以個人經驗來提醒大家，蓋章的時候不要下手太重，輕輕按一下就好。不然會跟我的成品一樣，有些部分的圖案線條變得模糊。

如果這個月有計劃要到東京迪士尼玩，有時間的話不妨也來參加期間限定的集章活動吧！









