走進池袋直接失心瘋！集結動漫、大牌與平價美食的寶藏地

AI重點 文章重點整理： 重點一： 池袋交通便利，集購物、娛樂與美食於一地。

池袋交通便利，集購物、娛樂與美食於一地。 重點二： 陽光城匯集水族館、瞭望台與多家動漫商店。

陽光城匯集水族館、瞭望台與多家動漫商店。 重點三：無敵家拉麵與超寬烏龍麵是必吃池袋美食。

池袋與新宿、涉谷合稱為副都心，血拼購物、吃喝玩樂都相當齊全。池袋的交通也十分便利，JR、市地鐵都能搭乘，各種人氣美食也不輸新宿、涉谷，是全方位的購物天堂呢！這次FunTime小編就來推薦幾個好玩景點和好吃的美食吧！

看詳細全文連結：【東京池袋攻略】超強池袋懶人包，景點、美食、購物一篇搞定！

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池袋景點推薦

陽光城市水族館

陽光城市水族館。圖／kkday

位在大樓頂樓的陽光城市水族館，是池袋景點有名的人氣景點，水族館規模不大，但仍舊可以感受到室內水族館所沒有的開放娛樂感，有海獅、企鵝、塘鵝和水瀨等多種可愛水棲動物，還有動物表演可以近距離餵食，夏季晚上也有開放，特色照明再加上魚群們在透明的水族箱裡成群游水，非常有氣氛呢！

地址：170-8630 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1, Top floor

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：春季／夏季9:00-20:00、秋季／冬季9:30-18:00（每日時間不同，確切營業時間請至官網查詢）

門票：成人2,600日圓~3,200日圓、孩童1,300日圓、幼兒800日圓（門票會根據季節變化，出發前請至官網查詢）

陽光60瞭望台 TENBOU-PARK

陽光60瞭望台 TENBOU-PARK。圖／klook

想體驗特別的池袋景點嗎？那就一定不要錯過池袋的陽光60瞭望台，除了非常適合眺望東京的美景外，它以空中公園為概念，採用大片落地窗及人造草地，讓人感受到滿滿的悠閒感，天氣好的時候還可以遠眺富士山呢！另外這裡還有提供兒童遊戲區，推薦給親子家庭前往喔～

地址：170-8630 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1, 60F

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：10:00-21:00（最後入場時間20:00）

鬼子母神堂

鬼子母神堂。圖／IG, toshifujiwara

鬼子母神堂已有幾百年的歷史，供俸著守護寶寶的女神–鬼子母神，主要掌管安胎和育兒，是被國家指定的重要文化財，特別的是，這裡每個月都會舉辦一次不同主題的鬼子母神市集，附近巷內更有許多特色咖啡廳及小店等，非常受到年輕人的歡迎喔～

地址：3 Chome-15-20 Zoshigaya, Toshima City, Tokyo 171-0032

交通：JR池袋站步行約9分鐘

開放時間：06:30-17:00

池袋購物推薦

太陽城 Sushine City

太陽城 Sushine City。圖／adobe stock

來池袋逛街的人，大多會把重點放在「太陽城（Sunshine City）」。這裡集結了水族館、室內樂園、瞭望台等多種娛樂設施，還有大小朋友都愛的蠟筆小新專賣店、寶可夢專賣店、Disney Store、橡子共和國，如果想一次逛到多種人氣卡通角色商品，推薦一定要到Kiddy Land逛逛。此外，也擁有各大潮流品牌與美食餐廳，無論是追求日系時尚還是挖寶選物，通通能找到滿意的戰利品，簡直可以在這裡待上一整天！

地址：東京都豊島區東池袋3-1

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：10:00-20:00

蠟筆小新電影嘉年華

蠟筆小新電影嘉年華。圖／FunTime小編群

各位蠟筆小新迷來到東京可千萬不要錯過了位在太陽城的蠟筆小新專賣店，這裡不僅販售各式各樣的動畫周邊商品，從文具、玩偶到實用小物應有盡有，還特別打造了經典電影場景中的角色公仔區，讓人一秒掉入童年回憶裡～忠實粉絲們來這邊朝聖絕對不會失望！

地址：東京都豊島區東池袋3-1 2F

交通：JR池袋站步行約10分鐘

開放時間：10:00-20:00

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo。圖／IG, littlemje

來到池袋，還有一個絕對不能錯過的景點，就是精靈寶可夢的旗艦店啦，寶可夢可說是大人小孩都為之瘋狂的經典卡通，所以來到池袋一定要來朝聖一下！這裡的寶可夢中心主要分成兩個區域，分別為Pokémon Center和Pokémon Store，前者為商品專賣店，裡面有販售許多角色周邊商品；後者則是販售造型甜點小品，喜歡寶可夢的朋友，千萬別錯過了！

地址：170-6002 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1−2, 2F

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:00-20:00

Animate池袋本店

Animate池袋本店。圖／IG, jia_feng0824

池袋真的是除了秋葉原以外的另一個動漫天堂，如果你有在關注動漫專賣店，一定會知道這間在日本開了100間連鎖店的「Animate」，總部就是在池袋的這一間。總共有9層樓，1-7樓都是各種動漫周邊商品，8、9樓則是會舉辦動漫相關的限定活動，不管是新番話題還是經典作品，這裡通通都追得到，動漫迷來這邊可要小心荷包啦～

地址：東京都豐島區東池袋1-20-7

交通：JR池袋站東口步行約5分鐘

開放時間：10:00-21:00

池袋美食推薦

ひもかわ桐生

ひもかわ桐生。圖／IG, vonvonbonvoyage

「ひもかわ桐生」的烏龍麵完全顛覆了對傳統烏龍麵的想像，最大特色就是它那超寬的烏龍麵條，滑順又Q彈！可以依照喜好選擇冷湯、熱湯或沾麵的吃法，醬汁搭配檸檬，酸香開胃、清爽不膩口，炎炎夏日來上一碗超級滿足！推薦再多點一份天婦羅增添餐點的豐富度，拍起來也特別好看！

地址：東京都豊島區南池袋3-18-35 橋本莊101

交通：地鐵池袋站步行約5分鐘

開放時間：11:00-15:30；18:00-21:00

無敵家拉麵

無敵家拉麵。圖／IG, jojoarime

如果你是喜歡濃郁豚骨湯頭的人，推薦來到池袋可以去吃無敵家拉麵，店內有中文菜單，非常觀光客友善。濃郁的豚骨湯頭配上厚嫩的叉燒、Q彈麵體，身為偏好重口味的人，一吃下去真的完全直中小編的心～更棒的是，無敵家營業到凌晨4點，就算逛街逛太晚，或是夜深人靜時嘴饞想來碗熱呼呼的拉麵，也可以來這裡療癒一下味蕾。

地址：東京都豊島區南池袋1-17-1 崎本ビル

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:30-04:00

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