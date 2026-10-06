新北也有自然系步道！搭火車走進自然山林，從樹林一路走到鶯歌

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新北大棟山系可搭火車完成A進B出的健行。

新北大棟山系可搭火車完成A進B出的健行。 重點二： 完整路線約16.8公里，需7～8小時且具挑戰。

完整路線約16.8公里，需7～8小時且具挑戰。 重點三：也可拆成樹林到山佳、山佳到鶯歌兩段走。

想找一條不用自己開車、搭火車就能完成的郊山路線，可以來走新北大棟山系。

從樹林火車站出發，沿著大棟山系一路往鶯歌方向走，途中會經過大同山、青龍嶺、大棟山405高地、大湖之森、百年大榕樹、鶯歌石，最後抵達鶯歌火車站。

整段路線約16.8公里，預計需要7～8小時。最大的優點就是A進B出，起點、終點都可以搭火車，不需要自行開車，也不用煩惱走完後還要回頭取車。

如果平常沒有長距離健行習慣，也可以拆成兩段，依照自己的體力安排。

先看適合自己的走法

一次完成｜樹林→鶯歌

總里程｜ 約16.8公里

約16.8公里 預計耗時｜ 約7～8小時

約7～8小時 路線規劃｜ 樹林火車站 → 大同山 → 青龍嶺 → 鎮遠山 → 大棟山405高地 → 大湖之森步道 → 香楠眺望平台（原路折返接百年大榕樹交叉點） → 百年大榕樹 → 光明山步道 → 鶯歌石 → 孫龍步道 → 鶯歌火車站

樹林火車站 → 大同山 → 青龍嶺 → 鎮遠山 → 大棟山405高地 → 大湖之森步道 → 香楠眺望平台（原路折返接百年大榕樹交叉點） → 百年大榕樹 → 光明山步道 → 鶯歌石 → 孫龍步道 → 鶯歌火車站 交通方式｜ 去程 樹林火車站 ；回程 鶯歌火車站

去程 ；回程 適合｜ 有長程健行經驗，喜歡長時間在山林裡散步的人

這是最完整的走法，一路從樹林走到鶯歌，中間不需要折返。但如果平常較少走長距離步道，建議先評估自己的體力。

分成兩次｜樹林→山佳；山佳→鶯歌

如果不想一次走完，可以把山佳站當成中繼點。

第一段｜樹林→大棟山→山佳

總里程｜ 約9～10公里

約9～10公里 預計耗時｜ 約4小時

約4小時 路線規劃｜ 樹林火車站 → 大同山 → 青龍嶺 → 鎮遠山 → 大棟山405高地 → 山佳火車站

樹林火車站 → 大同山 → 青龍嶺 → 鎮遠山 → 大棟山405高地 → 山佳火車站 交通方式｜ 去程 樹林火車站 ，回程 山佳火車站

去程 ，回程 適合｜ 一次收集大同山、大棟山，有挑戰但不會太累

這一段主要集中在大棟山系前半段，前段階梯與爬升較多，青龍嶺、大棟山也是這趟路線的重要景點，就可以前往山佳站搭火車，結束半天的行程。

第二段｜山佳→大湖之森→鶯歌

總里程｜ 約7～8公里

約7～8公里 預計耗時｜ 約3～4小時

約3～4小時 路線規劃｜ 山佳 → 大湖之森 → 香楠眺望平台 → 水水之森 → 百年大榕樹 → 光明山步道 → 鶯歌石 → 孫龍步道 → 鶯歌火車站

山佳 → 大湖之森 → 香楠眺望平台 → 水水之森 → 百年大榕樹 → 光明山步道 → 鶯歌石 → 孫龍步道 → 鶯歌火車站 交通方式｜ 山佳火車站進，鶯歌火車站出

山佳火車站進，鶯歌火車站出 適合｜ 想走山林路段，又希望控制在半日左右的人

這一段則是比較有「走進山裡」的感覺，尤其大湖之森有不少土徑、樹根與石頭路，之後一路經過百年大榕樹、鶯歌石，再走進鶯歌市區。

而且同樣是火車站進出，不需要自行開車，也不需要安排接駁。

官方目前的微笑山線路線規劃也將山佳火車站、鶯歌火車站納入大棟山系的交通銜接路線，對於想用大眾運輸爬山的人相當方便。

#1 樹林到大同山、大棟山：挑戰小百岳



搭台鐵到樹林火車站，從後站出站後，步行約5分鐘就能抵達大安路登山口。

一開始會先走一段水泥道路，接著進入階梯路段。

水泥階梯

這一段的爬升感比較明顯，部分路段遮蔭不多，晴天時會相當有感，防曬與飲水最好從一開始就準備好。

大同山三角點

其中青龍嶺有不錯的展望，天氣好時可以看到台北101，不過視野好的地方通常也代表遮蔭較少，停留拍照時記得補水、防曬。

展望很好

沿途也會經過可以開車抵達的小型休息區，假日時有販售滷肉飯、豬血湯、飲料或農產品攤位，讓山路多了一點在地生活感。

當季新鮮的農特產

繼續往前，就會抵達海拔405公尺的大棟山。

大棟山是台灣小百岳之一，也是林口台地稜脈的最高峰，山頂附近有較開闊的空間，可以眺望周邊城市景色。

405高地的展望也很好

如果只想完成大棟山，其實走到這裡後，也可以選擇往山佳方向下山。

但如果要完成這次的完整A進B出路線，接下來就會進入大湖之森，再一路走往鶯歌。

#2 大湖之森：自然山林感

離開大棟山後，接下來是很自然的大湖之森。

走紅階梯上去可以接到大湖之森步道

和前面的階梯、產業道路相比，大湖之森有比較多土徑、樹根與石頭路，沿途使用在地石材的手作步道。

樹蔭多，走起來很舒服的手作步道

沿途有植物解說牌與樹幹站點，可以認識台灣常見樹種。

樹木解說牌

如果喜歡自然一點的山徑，這一段可以稍微放慢腳步。沿途經過香楠眺望平台，平台設有幾張躺椅，可以或坐或躺，吹風休息。

符合人體工學的躺椅，非常舒服

不過這裡蚊子不少，建議防蚊用品隨身帶著。

再往前還會經過「水水之森」，有公廁。

設有公廁

#3 百年大榕樹：停下來，吹風賞景

離開大湖之森後，原路折返，路線會接回道路，再往百年大榕樹方向前進。

這一段有一部分會走在比較平坦的道路上，沿途可以看到楓香與相思樹。秋冬季節如果楓香開始轉色，景色也會跟著變化。

抵達百年大榕樹後，是很適合停下來休息的位置。

豆花車

樹下空間寬敞，有時假日還會遇到豆花攤，可以買點東西坐著休息，再繼續往鶯歌方向走。

適合坐在這裡吃豆花、吹吹風、欣賞風景

#4 鶯歌石、孫龍步道：從山林一路走到鶯歌

離開百年大榕樹後，接著進入光明山步道。

部分路段仍是土徑，雨後容易泥濘、濕滑，建議穿著抓地力較好的運動鞋。

下坡為原始土徑

之後一路往下，會經過彰埔坑山、鶯歌石山，最後來到鶯歌石。

鶯歌石

從鶯歌石繼續往下，接上孫龍步道，路面會逐漸變得平坦。這裡過去曾是運送煤礦至鶯歌車站的輕便鐵道，沿途還能看到礦車等相關遺跡。

最後可以一路接到鶯歌火車站，也可以順道逛逛鶯歌老街、新北美術館等景點，用個餐結束充實的一天。

不用開車，也能完成一趟山林小旅行

這條路線最大的特色，就是可以搭大眾運輸完成A進B出。

不用開車到登山口，也不用走完後再花時間回到停車處取車，只要搭火車到樹林開始走，最後從鶯歌搭車回家。

如果時間、體力足夠，可以一次挑戰16.8公里的完整路線；如果不想走這麼長，也能利用山佳火車站拆成兩段。

對於不想開車、也不想安排接駁的人來說，這種「一站進山、另一站下山」的走法，其實很適合拿來安排週末的一日山林小旅行，用自己舒服的節奏，來趟自然療癒的山林小旅行。

行前提醒

完整路線約16.8公里、7～8小時 ，需要一定腳程，不建議當成輕鬆散步。

，需要一定腳程，不建議當成輕鬆散步。 前半段部分路段遮蔭較少，晴天要做好防曬。

建議至少準備 2000ml飲水 ，並攜帶簡單午餐或補充熱量的食物。

，並攜帶簡單午餐或補充熱量的食物。 部分路段蚊蟲較多，可準備防蚊用品與止癢藥膏。

光明山步道部分路段為土徑，雨後容易泥濘濕滑。

建議穿著吸濕排汗衣物、活動方便的長褲，以及抓地力良好的運動鞋。

出發前留意天氣與步道狀況，依自己的體力選擇完整或分段路線。

