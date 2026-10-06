2026海洋生活祭 海生館萬聖派對戴耳機夜遊！恆春老城《阿凡達》《快樂腳》露天電影免費看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海生館10月31日辦Silent Disco萬聖夜驚奇。

海生館10月31日辦Silent Disco萬聖夜驚奇。 重點二： 11月7日至8日恆春西門廣場市集電影免費。

11月7日至8日恆春西門廣場市集電影免費。 重點三：活動串聯海洋表演、音樂與露天放映體驗。

萬聖節想玩點不一樣的？「2026海洋生活祭」來了！國立海洋生物博物館響應第七屆臺灣科學節，將於10月31日至11月8日推出「2026海洋生活祭」，活動從海生館一路延伸至恆春西門廣場，串聯夜間體驗、音樂、表演、電影及市集，邀請民眾用更貼近日常生活的方式親近海洋，也重新感受恆春半島與海洋之間密不可分的關係。其中11月7日、8日恆春西門廣場的市集與電影活動全程免費，想排屏東、墾丁小旅行的人快筆記！

2026海洋生活祭亮點1：10/31 萬聖夜Silent Disco

今年海洋生活祭首先於10月31日（六）晚間揭開序幕。適逢萬聖節，海生館特別於世界水域館推出限定售票活動「Silent Disco萬聖夜驚奇」，從18:30至20:30，讓大家在一般閉館後的時間重新走進海生館。少了白天的人聲，多了夜色與音樂，平時熟悉的展示空間也將換上不同面貌。

活動最大特色之一，就是把Silent Disco（無聲派對）搬進海底世界。參與民眾戴上無線耳機後，可以跟著音樂節奏穿梭展區，在魚群、水波與光影之間，體驗一場只屬於夜晚的海生館萬聖派對。除了音樂之外，當晚還規劃夜間潛水員、幽靈船、漫才演出及海底王宮遊行等超嗨內容，讓萬聖節不只是變裝，更成為一次從聲音、表演到海洋環境的夜間探索。

國立海洋生物博物館

2026海洋生活祭亮點2：11/7、11/8恆春西門廣場，市集＋海洋大劇場免費逛

萬聖夜結束後，海洋生活祭的下一站將離開海生館，在11月7日（六）、8日（日）來到恆春西門廣場。如果說10月31日的海生館屬於夜晚的驚奇，那麼11月的西門廣場，就是另一種屬於恆春的生活風景。

活動兩日下午陸續展開，現場規劃市集及不同海洋主題內容，傍晚17:00至18:00則推出「海洋大劇場」，讓海洋故事不只存在於博物館的展示空間，而是透過表演走進恆春老城。

2026海洋生活祭亮點3：落山風海洋戲院，古城牆旁看《阿凡達》《快樂腳》露天電影

兩個夜晚將分別選映不同作品，11月7日18:00放映《阿凡達》、11月8日18:00放映《快樂腳》，放映活動預計至20:30。兩部作品有著截然不同的故事與影像風格，但都從生命、環境與人如何和自然共處出發，呼應海洋生活祭希望傳遞的核心精神。民眾可以下午先到西門逛市集、看演出，入夜後再留在老城牆旁，一起看場電影。兩天的電影及市集活動皆為免費參加。

國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館表示，希望透過「海洋生活祭」，讓不同年齡的民眾找到自己親近海洋的方式。不一定要先懂很多海洋知識，也不一定得走進教室才叫做科學教育；也許是在海生館戴著耳機看魚群從頭頂游過，也許是在恆春西門看完一部電影後，開始對生活周遭的環境多了一點好奇，這些都可能成為認識海洋的開始。

2026海洋生活祭｜第七屆臺灣科學節 活動資訊

活動期間：2026年10月31日至11月8日

10月31日｜海生館世界水域館

18:30－20:30｜Silent Disco萬聖夜驚奇（購票入場）

萬聖夜驚奇購票頁面：https://www.kkday.com/zh-tw/product/772068

11月7日－11月8日｜恆春西門廣場（免費入場）

17:00－18:00｜海洋大劇場

18:00－20:30｜落山風海洋戲院（11月7日播放《阿凡達》；11月8日播放《快樂腳》）