美麗中華／海南非遺寶島獻藝 黎錦、椰雕與民歌齊展風華

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海南非遺主題展在高雄佛陀紀念館登場至10/11

海南非遺主題展在高雄佛陀紀念館登場至10/11 重點二： 展覽聚焦黎錦、椰雕、竹編等工藝精品與文創。

展覽聚焦黎錦、椰雕、竹編等工藝精品與文創。 重點三：現場演示與演出促進兩岸及國際文化交流。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「守望精神家園－第十二屆兩岸非物質文化遺產月」系列活動自08/29在高雄「佛光山佛陀紀念館」登場。本屆以「海南非遺」為題，在該館推出「瓊韻藏匠心．兩岸共傳承－海南非物質文化遺產主題展」，介紹「海南非遺」特點及展出工藝精品，展覽展至10/11。

▲08/29舉行展覽開幕式，當日下午專人為貴賓進行展場導覽。 圖：中華翰維文化推廣協會／提供

活動由中華文化聯誼會、海南省非物質文化遺產保護協會、財團法人人間文教基金會、星雲文化教育公益基金會、社團法人中華翰維文化推廣協會共同主辦。透過展覽、技藝展示與演出，呈現海南深厚的文化底蘊及獨特風貌，具體流露非遺來自民間、活在人群的草根文化特質。

海南與臺灣在海洋文化氣質、先民遷徙及媽祖信仰等方面具有相似之處，彼此有深厚的文化連結。本次活動以「非物質文化遺產」為交流主題，讓本地觀眾透過展演及互動活動，欣賞海南地方文化特色，領略兩地民間文化的異同，也看見海南在保護弘揚非遺、讓非遺走入當代生活的各項努力與成果。

▲觀眾在展場欣賞及討論黎族織錦。 圖：中華翰維文化推廣協會／提供

展覽主要以「非遺圖文、精品展示、藝術創作」三大展區呈現海南文化風貌。其中「非遺圖文區」介紹海南省32項國家級非物質文化遺產項目，從歷史淵源、傳承脈絡到當代保護成果，勾勒海南多元的文化面貌。「精品展示區」則以黎族傳統紡染織繡技藝為核心，展出黎錦、傳統服飾及相關衍生作品。布面上交錯延伸的幾何、人物與動植物紋樣，不只是裝飾，也記錄著黎族的生活環境、族群記憶與文化信仰，極具特色。

▲「海南椰雕」省級非物質文化遺產項目代表性傳承人董為勁，在展場指導學員製作椰雕作品。 圖：中華翰維文化推廣協會／提供

而展出的椰雕工藝、竹編工藝以及衍生文創品也受到觀眾的關注，詢問度高。展覽更闢區展出由海南藝術家創作的書法、國畫及油畫作品，觀眾可以透過藝術家的視角，領略海南的人文風貌與自然景觀。據悉，除這批作品外，連同臺灣書畫家所創作的一批作品，也將在明年在海南海口舉辦聯展，盛況可期。

▲「黎族傳統紡染織繡技藝」為海南最具代表性的非物質文化遺產之一。圖中傳承人正在展場演示黎族織繡技藝。 圖：中華翰維文化推廣協會／提供

展覽於09/05、09/06還安排黎族紡染織繡、椰雕、沉香製作、草編及茶文化等項目的9位傳承人進行現場演示。觀眾不僅能近距離觀摩，也能在傳承人帶領下實際體驗。其中「海南椰雕」體驗受到歡迎，觀眾在傳承人指導下使用電動雕刻工具，在椰殼上刻劃圖案，感受傳統工藝的細膩與技巧。「東山草編」體驗工作坊也吸引滿座，學員跟著傳承人學習草材整理、交錯編織與成形，親手完成香囊。

活動現場也有來自德國的朋友參與草編體驗，即使語言不通，在傳承人的示範與引導下仍順利完成作品。傳統工藝體驗在這一刻成為跨越語言的交流方式，也讓異國朋友從親手編成的小香囊中認識海南非物質文化遺產，留下旅途中的美好回憶。

▲09/05舉辦「東山草編」體驗工作坊，傳承人袁潔老師正在指導學員製作小香囊。 圖：中華翰維文化推廣協會／提供

「聲韻跨海峽．同心詠家園－海南非物質文化遺產主題演出」於09/03晚間在桃園市政府文化局演藝廳登場，融合器樂、民歌、舞蹈及戲劇等。其中節奏明快的「打柴舞」，又稱竹竿舞，以竹竿開合敲擊出的清脆聲響，搭配舞者靈活的步伐，呈現海南少數民族文化活潑、歡樂的一面。09/05、09/06則在「佛陀紀念館」禮敬大廳的四場定點演出，則與現場觀眾「同樂聯歡」，呈現不同於演藝廳的演出樣式。

「瓊韻藏匠心．兩岸共傳承－海南非物質文化遺產主題展」持續於「佛光山佛陀紀念館」2樓佛光藝廊展出，即日起至10/11，歡迎把握作後機會蒞臨參觀，感受海南非物質文化遺產的豐富面貌。更多活動資訊，請詳洽「中華翰維文化推廣協會」。

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