南投集集慢旅行 入住集集鐵道行旅 尋訪 Banana Cat 香蕉貓 品嚐 6倍清甜金滑菇火鍋

AI重點 文章重點整理： 重點一： 集集鐵道行旅以鐵道主題打造慢旅行住宿體驗。

集集鐵道行旅以鐵道主題打造慢旅行住宿體驗。 重點二： Banana Cat 香蕉貓 IP 與文創商品成為旅宿亮點。

Banana Cat 香蕉貓 IP 與文創商品成為旅宿亮點。 重點三：晚餐主打6倍清甜金滑菇火鍋與自助早餐。

如果你喜歡老街、火車、小鎮、慢旅行與有故事感的住宿，那南投集集真的很值得安排一晚，讓住宿成為旅行的一部分。這次入住 「集集鐵道行旅」原本以為只是找一間離集集車站近，乾淨、安靜的休息旅宿，真正入住後才發現，這裡更像是一場「鐵道 × 旅行」的小型體驗。

從踏進集集鐵道行旅的那一刻開始，就能感受到濃濃的鐵道元素，空間設計把集集在地的鐵道記憶融入其中，不只是拍照好看，更讓人有種「今晚不是住在飯店，而是暫時成為集集旅人。」

Banana Cat 香蕉貓是集集鐵道行旅的超人氣可愛吉祥物 (Banana Cat Rosie Family 特色 IP)，周邊商品包含 Banana Cat 娃娃、各式文創小物與特色伴手禮 Banana Cat 手工曲奇餅。

從走道到房間甚至餐廳，集集鐵道行旅巧妙地將鐵道元素藏進旅宿的每個角落。

入住的雙大床房，空間寬敞舒適，床頭牆面的大理石紋飾板，貼有 Banana Cat IP 與蒸汽火車頭的灰底線稿圖，呈現高雅簡約的現代風。

二張人體工學雙人床墊，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。

對外窗採光佳，一張太妃椅適合看電視、閱讀與放鬆。

房間配置大型液晶電視、吹風機、熱水壺 (走道設有飲水機)、茶杯、冰箱，並提供迎賓茶包與 Banana Cat 手工曲奇餅供入住客人自行取用，房間亦有免費 WiFi。

乾溼分離衛浴室，提供浴巾與大容量擠壓式洗髮精、沐浴乳，無一次性用品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀與拖鞋) 提供。

集集鐵道行旅，餐廳空間明亮舒適，除提供晚餐與早餐服務外，也貼心提供入住旅客免費自助泡麵宵夜。

集集鐵道行旅，晚餐推薦：金滑菇養生湯底火鍋 (可依人數配菜)，配料有豬肉片、雞肉、鮮蝦、金滑菇、菇類盤、什錦丸子、蔬菜盤，其中菇類盤、高麗菜可續盤，冬粉、王子麵與魯肉飯自行取用。

金滑菇是金針菇的原生種改良菇類，它的外觀與金針菇非常相似，但顏色呈現特殊的琥珀色至金黃古銅色。金滑菇是少數帶有明顯「味覺甜度」的菇類，其清甜度是金針菇的 6倍，烹調時只需少許調味，就能自然提升料理的鮮美與回甘感。相較於金針菇的久煮不爛無法消化 (常被戲稱為 see you tomorrow)，金滑菇的纖維較短，咬起來具有「卡滋卡滋」的鬆脆感，且腸胃更容易消化吸收。

早餐採自助方式，以中式菜色為主，提供稀飯、土司與饅頭，也有自助燙菜區。

自助燙菜區

早餐飲品有豆漿、茶包、咖啡與蘋果醋，任君挑選。

這次集集旅行最讓人意外的不是去了哪裡？而是將集集鐵道行旅的住宿成為旅行的一部分。

集集鐵道行旅

地址：南投縣集集鎮市前街23號 (有停車場)

電話： 049 2761 722

官網：https://www.hoteljijiplus.com.tw/

如何去集集，大眾運輸：

1. 公路客運

1-1. 台中高鐵站5號出口4號月台，搭台灣好行 6333D (集集線) 經國道前往集集。

1-2. 台中火車站，步行前往干城站 (約10分鐘)，搭總達客運 6333A 經國道前往集集。

2. 台鐵鐵道運輸 (台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕全線通車)

2-1. 從台中高鐵站出發：從高鐵站2樓通廊步行至隔壁的台鐵新烏日火車站，搭乘台鐵南下區間車至二水車站，在二水站轉乘台鐵集集支線火車至集集站下車。

2-2. 台中火車站搭乘南下區間車至二水車站，於二水站轉乘台鐵集集線支線至集集站下車。