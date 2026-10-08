2026-10-08 13:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
用不一樣的角度 登上彩虹觀光巴士 「Color your way」探索台北多元文化
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：KKday獨家販售2026台北彩虹觀光巴士行程。
- 重點二：行程結合導覽、條通文化與變裝演出體驗。
- 重點三：特別嘉賓邀請Pangina Heals與妮妃雅登車。
【旅奇傳媒/編輯部報導】以旅行認識不同文化，讓每一種自我表達受到尊重。旅遊體驗平台 KKday 多年參與台北「彩虹觀光」推廣，今年獨家販售「2026 Color Taipei Color your way 台北彩虹觀光巴士」，將於10/09-10/30指定日期出發，一般導覽場每人新臺幣399元起。
今年行程結合城市導覽、條通街區文化與變裝演出，更邀請妮妃雅（Nymphia Wind）及 Pangina Heals 參與特別嘉賓派對場，帶領國內外旅客從「彩虹文化」的視角重新認識台北。台灣於2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，為亞洲婚姻平權寫下重要里程碑。對來訪旅客而言，認識台灣的方式，除了風景與美食，也可以是走進城市街區，聆聽不同社群的故事，感受多元文化如何融入日常生活。
KKday 支持性別平權，相信不同性別認同、性傾向與文化背景都應受到平等尊重。作為連結旅客與在地體驗的旅遊平台，希望將這份理念落實於旅遊選擇，透過多年參與「彩虹觀光」推廣，讓旅客有機會走近台灣的「彩虹文化」，也讓在地社群的故事與創意被世界看見。
根據 KKday 內部統計，「台北彩虹觀光巴士」2025年訂單數較2023年成長約34%；依截至2026/09/29彙整的商品頁資料，旅客評價達4.8分（滿分5分）。今年 KKday 持續透過主題體驗連結旅客與在地社群，邀請更多人從認識城市風景，進一步理解不同的生活經驗。
今年「彩虹觀光巴士」由「灣島皇后」等變裝表演者及社群創作者參與，規劃「一般導覽場」、「派對演出場」及「特別嘉賓派對場」三種體驗，讓旅客依興趣安排城市之旅。
下午的「一般導覽場」以城市景觀與彩虹文化故事為主軸；晚上的「派對演出場」則將由條通媽媽桑分享街區歷史與夜間文化，並安排變裝皇后演出，呈現台北不同時段的城市風貌。
今年亦邀請女同志派對品牌「浪漫銀河大舞廳」、同志主題 Podcast《甲板日誌》及 Sandra Hoe 等創作者共同參與，並規劃臺語及英文導覽場次，透過不同語言與社群觀點，呈現彩虹文化多元的樣貌。
「特別嘉賓派對場」將於10/28邀請泰國變裝表演者 Pangina Heals 參與，10/30則由《RuPaul’s Drag Race》第16季冠軍妮妃雅登車，讓旅客近距離感受國際變裝表演者的魅力，為十月台北之旅增添限定體驗。
KKday 希望透過「彩虹觀光巴士」，讓旅客從認識地標進一步走近文化。無論是首次接觸「彩虹文化」，或想再次探索台北的旅客，都能在導覽與交流中找到不同的旅行視角，讓對多元文化的好奇轉化為理解，讓對平權的認同延伸為交流與參與。活動將於2026/10/09-10/30指定日期出發，一般導覽場專案價每人399元、派對演出場每人999元，特別嘉賓派對場每人1,500元。各場次日期、導覽語言、路線、演出陣容與費用包含內容，依所選方案及商品頁公告為準。
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精華 FAQ
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這項行程以彩虹文化為主軸，結合城市導覽、條通街區歷史、變裝演出與社群創作者參與，讓旅客從不同角度認識台北的多元文化與日常生活。
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今年規劃一般導覽場、派對演出場與特別嘉賓派對場3種體驗，下午著重城市景觀與文化故事，晚上則加入條通媽媽桑分享與變裝皇后表演。
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10/28邀請泰國變裝表演者Pangina Heals登場，10/30則由《RuPaul’s Drag Race》第16季冠軍妮妃雅參與，提供旅客近距離感受國際級變裝魅力。