雙十連假／「桃茶沙龍」進駐台灣設計展 《光流方舟》品茶去

2026-10-07 09:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「桃茶沙龍」展期週末由茶農進駐茶席，親自泡茶供品嘗，並分享製茶過程與茶園故事，增加對在地茶產業的認識與支持。　圖：桃園市政府農業局／提供
「桃茶沙龍」展期週末由茶農進駐茶席，親自泡茶供品嘗，並分享製茶過程與茶園故事，增加對在地茶產業的認識與支持。　圖：桃園市政府農業局／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：桃茶沙龍進駐台灣設計展D7光流方舟展區。
  • 重點二：集結11家桃園茶品牌，呈現各茶區風味故事。
  • 重點三：展期至10/11，假日可品茶並聽茶農分享。

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台灣設計展」在桃園，桃園市政府農業局「桃茶沙龍」系列活動自09/24進駐 D7《光流方舟》展區以來，聞香體驗、奉茶品飲與11家桃園茶品牌展售，吸引不少觀眾走進展區停留、選購。展期到10/11，提醒把握最後幾天的機會，趁著假日到展區走走。

▲「桃茶沙龍」系列活動進駐 D7《光流方舟》展區，提供聞香體驗、奉茶品飲與11家桃園茶品牌展售。　圖：桃園市政府農業局／提供
▲「桃茶沙龍」系列活動進駐 D7《光流方舟》展區，提供聞香體驗、奉茶品飲與11家桃園茶品牌展售。　圖：桃園市政府農業局／提供

農業局長陳冠義表示，「桃茶沙龍」以「一座城市的風味，一場茶的對話」為概念，集結益壽茶園、長生製茶廠、福源茶廠、尚好茗茶、文新製茶廠、義和茶葉、竹峰茗茶休閒農場、双霖茶莊、昱尊茶園、葉家千金及拉拉山製茶廠等11家品牌，涵蓋龍潭、楊梅、蘆竹、龜山及復興等茶區，讓觀眾不用跑遍桃園各地，在設計展現場就能一次認識不同茶區的風味與故事。

▲D7《光流方舟》展區的「桃茶沙龍」，趁著假日到快來走走。　圖：桃園市政府農業局／提供
▲D7《光流方舟》展區的「桃茶沙龍」，趁著假日到快來走走。　圖：桃園市政府農業局／提供

▲以「一座城市的風味，一場茶的對話」為概念，提供聞香體驗、奉茶品飲與桃茶品牌展售。　圖：桃園市政府農業局／提供
▲以「一座城市的風味，一場茶的對話」為概念，提供聞香體驗、奉茶品飲與桃茶品牌展售。　圖：桃園市政府農業局／提供

展場的「桃茶風味」聞香體驗與「桃茶地圖」開展以來很受喜愛，不少人循著香氣找茶、對照地圖認識茶產地。平日提供「東方美人茶」、「桃映紅茶」、「龍泉茶」等三款桃園代表茶品的冷泡茶，讓觀眾在展區就能品嘗。週末更有茶農進駐茶席，在展場親自泡茶供品嘗，並分享製茶過程與茶園故事，增加大家對在地茶產業的認識與支持。

農業局表示，「桃茶沙龍」展期到10/11，平日10:00-18:00營運，週末及連假延長至20:00，若還沒去過 D7《光流方舟》，歡迎趁展期結束前，來喝杯「桃園茶」、聽聽茶農的故事，從一縷茶香認識桃園這座百年茶鄉。

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精華 FAQ

  • 「桃茶沙龍」自09/24起進駐台灣設計展桃園展區的D7《光流方舟》，在現場以聞香體驗、奉茶品飲與品牌展售，讓觀眾邊逛展邊認識桃園茶文化。

  • 活動集結益壽茶園、長生製茶廠、福源茶廠、尚好茗茶等11家品牌，涵蓋龍潭、楊梅、蘆竹、龜山及復興等茶區，讓民眾一次看見多元產地與特色。

  • 展場提供「桃茶風味」聞香體驗與「桃茶地圖」，平日有3款代表茶冷泡茶，週末還有茶農進駐茶席現泡分享，展期到10/11，平日10:00-18:00、假日延長至20:00。

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#連假 #台灣設計展

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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別再錯過煙火了！2026日月潭花火節「還有2場」　免費看 活動、日期、交通先筆記

別再錯過煙火了！2026日月潭花火節「還有2場」　免費看 活動、日期、交通先筆記

2026-09-30 14:43 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

第一場沒看到真的別再錯過！2026日月潭花火音樂嘉年華已於9月12日正式開跑，首場在伊達邵碼頭搭配十鼓擊樂團演出及360秒煙火秀，不過錯過的人還有機會，接下來10月17日、11月14日還有2場花火音樂會，而且通通免費入場。

想安排秋天日月潭小旅行，可以直接把這兩天先記進行事曆，一次看煙火、聽音樂，10月場還能順遊日月潭紅茶文化季。

編輯推薦

日月潭花火節還有2場！10/17、11/14先記起來

2026日月潭花火音樂嘉年華從9月12日一路舉辦至11月14日，今年共安排3場花火音樂會，分別在伊達邵碼頭、水社中興停車場及向山遊客中心登場，每場皆免費入場。

9月12日第一場已經結束，還沒追到煙火的人，接下來就鎖定10月17日與11月14日。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

【2026日月潭花火節剩餘場次】

10月17日：台灣大哥大日月潭花火音樂會
地點：水社中興停車場
活動名稱：〈18Light〉十八．拾光
入場：免費

10/17日月潭花火節交通管制

活動當天日月潭周邊將實施交通管制，準備開車前往看煙火的人記得先筆記！
管制時間｜10月17日 08:00～23:00
禁止路邊停車｜
台21線60K+500～64K+500（九龍口至向山）
台21線60K+300～60K+500（舊省道有水巷口至九龍口）
台21甲線0K～9K（九龍口至日月汙水處理廠）

開放路邊停車｜
台21線64K+500往頭社方向外側車道
台21線60K+300有水巷口至蠻荒咖啡外側車道
※水社隧道內及隧道前、後20公尺禁止停車

行人徒步區｜
名勝街、中興路部分區域將實施車輛管制，除符合規定車輛、公務車及緊急救護車輛外，原則上禁止一般車輛進入。

11月14日：NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會
地點：向山遊客中心
入場：免費

煙火實際施放時間將配合各場音樂會活動安排，出發前建議再次確認主辦單位最新公告。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

10月這場很適合排兩天一夜！煙火＋紅茶文化季一起玩

如果只能選10月或11月前往，10月17日這週特別適合直接安排日月潭小旅行。

除了當天在水社中興停車場舉辦花火音樂會，10月17日至18日還有「日月潭紅茶文化季」，地點位於向山遊客中心，活動結合製茶體驗、品茗與在地市集，也能喝到魚池代表性的紅玉18號、紅韻21號。

白天逛市集、喝紅茶，晚上再去看花火音樂會，行程可以直接排滿。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

【日月潭紅茶文化季】

日期：10月17日～10月18日
地點：向山遊客中心
活動：製茶體驗、品茗、在地市集

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

11月還有最終場！向山遊客中心看煙火

10月真的排不出時間，也別急著放棄，今年最後一次機會就是11月14日。壓軸場由NTSO台灣青年交響樂團帶來花火音樂會，地點移至向山遊客中心，同樣免費入場，音樂搭配日月潭夜空與煙火，也是今年花火嘉年華的最終場。

【日月潭花火節最終場】

日期：11月14日
地點：向山遊客中心
演出：NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會
入場：免費

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

開車記得提早到！花火節周邊停車位有限

想開車追煙火，時間最好抓寬鬆一點。日月潭花火音樂會活動期間人潮較多，周邊雖然設有停車場，但車位有限，部分場次也可能配合活動實施交通管制或安排接駁措施。

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搭台鐵集集線來車埕玩 行程不用排太滿 留點時間在 隱茶 Steam 盡賞池畔美景

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2026-10-02 20:59 夫子。旅食趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台鐵集集線已恢復二水至車埕全線通車。
  • 重點二：車埕老街與鐵道觀光小學堂展現地方鐵道文化。
  • 重點三：隱茶 STEAM 以池畔日式老宅景觀茶屋吸客。

台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕的全線通車，來車埕遊玩除了走逛車埕老街區與鐵道觀光小學堂外，一定要留點時間，來位於振昌木業貯木池畔的「隱茶 STEAM」坐坐。隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築，270ﾟ全景玻璃窗能盡賞池畔「湖光倒影浸山青」的美景。

當列車通過這集集支線鐵路的第五座隧道，就表示集集支線鐵路的終點站「車埕」到了。

來車埕遊玩，除了走逛車埕老街區外，想了解車埕的風華歲月一定要拜訪由南投車埕國小美麗變身的「林班道鐵路小學」。國小的舊禮堂化身成為「車埕遊客中心」，小朋友的教室在振昌木業「林班道」的規劃下，成為藝文活動展覽空間，也進駐「路易莎咖啡」、質感選物店「樂活倉庫」，校門框架被保留下來成為迎賓通道，通道上一台小火車拉著車埕國小園區的新名字「鐵道觀光小學堂」。

廢校多年的車埕國小，拆除圍牆、整修校園建築，透過規劃與設計，蛻去頹圮有了新風貌，操場變成巴士停靠站、台鐵舊機車頭與舊車廂的展示場域，司令台也巧妙的變成候車亭。

台鐵 R100 型柴油牽引機車 (編號：R114)，藍底白腰線的車皮塗裝，台鐵共購入 39輛，為當年莒光號的牽引機車的主力，目前以觀光列車「藍皮解憂號」，行駛於南迴鐵道。

舊車廂 (35SPK 32700 型)，綠皮沙發、車頂頂燈、吊掛旋轉式電風扇 、金屬置物架都被完整保留下來，這是筆者(夫子) 的青春記憶，一週六天，每日晨昏的台北往返，高中三年加補習班重考一年共四年，超過二千趟的搭乘。無論是長條椅加氣壓控制的自動門車廂 (32200型) 或可旋轉雙人椅加手動式車門車廂 (32700型) 都沒有冷氣空調，悶熱的夏天，打開車窗與車廂頂頭的旋轉式電風扇是唯一的散熱方式。

你知道台鐵集集線共有幾個車站？鐵道主題展館位於鐵道觀光小學堂二樓，展館內以等比例模型細膩呈現集集支線，從起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到終點站車埕 (共七站) 的完整路線，讓遊客能在室內「走一遍」集集線鐵道。

展館內的「集光鐵道」展示了老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。

204 教室「再見車埕國小」車埕國小校史展，由孫海文化基金會與林班道共同策劃，透過老照片及舊文物，再現車埕國小由建校到廢校的點滴過程，透過老照片的紀錄，從時空地貌建物的變遷，看到車埕國小至整個車埕的成長歷史。小學時你有讀過「爸爸補魚去」這一課嗎？你一定能在牆壁上的各年代的課文版本中，找到屬於你的童年記憶。

中央迴旋梯，美麗的線條，映襯遠山一片綠意，擺個姿勢拍照，照片張張精彩，人人是網美。

隱茶 STEAM 的建築是一間屋齡超過 65年的日式老宅，當年是振昌木業公司的「資材課」辦公廳，70年代政府頒布禁伐令，木材工廠停工後，這棟建築被保留了下來。時光荏苒 30年後貯木池被整理為環境優美的生態池，2014年這棟老宅也有了新的舞台，華麗轉身為景觀茶屋 「隱茶 STEAM 」，巧妙結合了沉靜放鬆的日式氛圍與湖光山色，成為到訪車埕必要造訪的熱門地點之一。

隱茶 STEAM 採木質地板，要入內玄關需脫鞋，座位分三區各有低消要求，一般座位區 (照片) 與室外區為 $250/人，靜和室區為 $350/人。

一般座位區，內室。

室內有多款由設計師品牌 MAR2INA 與 Lucky Day Craft 聯名推出的「夢兔 x 兔咩」藝術公仔展品。

隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築。

靜和室 270ﾟ全景玻璃窗能盡賞貯木池畔的美景。

貯木池畔「湖光倒影浸山青」的美景盡收眼底。

在秋冬池畔落羽松轉紅之際，一窗湖景更是美得讓人心醉。

隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：平日10:00~17:00 / 週六、日10:00~18:00 (週二公休)。

注意事項：一般座位低消 $200，和室每人低消 $350，皆須含一份飲品。身高110cm以下幼童不需低消，用餐時間限制90分鐘，若有帶外食，則每人收取 $200 清潔費。

官網：https://www.steam-tea.com/

FB 專頁，搜尋：隱茶 STEAM

如何去車埕，大眾運輸：

1. 公路客運 + 台鐵集集線 (台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕全線通車)

1-1. 台中高鐵站5號出口4號月台，搭台灣好行 6333D (集集線) 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

1-2. 台中火車站，步行前往干城站 (約10分鐘)，搭總達客運 6333A 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2. 台鐵鐵道運輸

2-1. 從台中高鐵站出發，從高鐵站2樓通廊步行至隔壁的台鐵新烏日火車站，搭乘台鐵南下區間車至二水車站，在二水站轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2-2. 台中火車站搭乘南下區間車至二水車站，於二水站轉乘台鐵集集線支線至車埕站下車。

精華 FAQ

  • 除了逛車埕老街與鐵道觀光小學堂，文章特別推薦預留時間前往隱茶 STEAM。那裡可在貯木池畔坐下喝茶，欣賞日式老宅與湖光倒影，是車埕的重要亮點。

  • 鐵道觀光小學堂由車埕國小改造而成，二樓有集光鐵道模型展，完整呈現集集線7站；204教室則以老照片和文物回顧車埕國小建校、廢校到地方發展的歷程。

  • 隱茶 STEAM 由65年以上日式老宅改建，最大特色是延伸至池面的靜和室與270ﾟ玻璃景觀。一般座位與室外區低消200元，和室350元，皆需含飲品。

夫子。旅食趣

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一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#行程 #台鐵 #時間 #美食探店 #南投旅遊 #打卡景點

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秘境重現・星空叩關 桃園「秋遊北橫」開啟深度慢旅新篇章

秘境重現・星空叩關 桃園「秋遊北橫」開啟深度慢旅新篇章

2026-09-29 15:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：桃園推動秋遊北橫，串聯後慈湖與拉拉山深度慢旅。
  • 重點二：後慈湖以AI展館、低碳餐飲與生態步道重啟迎客。
  • 重點三：拉拉山申請國際暗空勝地，結合觀星、溫泉與部落文化。


秘境重現・星空叩關  桃園「秋遊北橫」開啟深度慢旅新篇章

 

【旅遊經 廖晨光 / 桃園報導】

隨著秋意漸濃，北橫公路迎來最舒適的旅遊季節。桃園市政府今年全力推動山林觀光轉型，將沉寂已久的歷史秘境與極致的夜空景色串聯，推出兼具人文深度與自然生態的「秋遊北橫」全新體驗。從重新亮相的軍事禁地後慈湖秘境，到正積極爭取國際認證的拉拉山「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」璀璨星空，為國人規劃出一條遠離塵囂的深度旅行路線。



桃園大溪慈湖碧綠水色與山巒倒影  / 廖晨光攝


北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空  / 桃園市政府觀光旅遊局 提供


北橫羅浮溫泉體驗美人湯  / 廖晨光攝

後慈湖優化重開門戶 結合AI科技與湖畔低碳餐飲

曾因軍事管制而封閉數十年的後慈湖，憑藉完好的原始森林林相與「月牙湖」水岸風光，一直是桃園大溪的生態秘境。後慈湖原名「龍過脈埤」，最初為桃園農田水利會轄下的天然灌溉埤塘，因水源來自白石山上的清冽溪澗，埤塘水質澄澈如鏡，加上彎曲狹長的月牙形地貌，早年亦有「月牙湖」的美稱。



慈湖之眼  / 廖晨光攝


慈湖秘境  / 廖晨光攝


慈湖全區導覽圖  / 廖晨光攝


此地因地形隱密、背山面水，在1960年代被選定為總統府疏散避難的戰時指揮所與蔣公行館預備地。長達60餘年的嚴密管制，雖然隔絕了世人的足跡，卻也奇蹟般地為這片山林築起了一座天然的生態防護罩。在塵封半世紀，有著神秘面紗的後慈湖，因為軍事單位的解禁，讓這處世外桃源保有原始生態的忘憂秘境開放參觀。



慈湖秘境  / 廖晨光攝


慈湖秘境  / 廖晨光攝


後慈湖秘境  / 廖晨光攝

 


後慈湖秘境 - 複刻重現當年蔣公視察時搭乘竹筏  / 廖晨光攝

園區耗時三年進行整體升級與步道優化，並於今年(2026)以全新面貌迎接遊客。如今踏入園區，在台灣特有種肖楠木交織的森林步道，享受清新的森林芬多精外，沿途步道旁生態更極為豐富，不時傳來陣陣蛙鳴並能偶遇巨大的人面蜘蛛在枝條間織網；而在過去留下的戰備隧道深處，如今更成為台灣葉鼻蝠與大蹄鼻蝠安居的棲息地。



後慈湖生態步道  / 廖晨光攝


後慈湖生態步道   / 廖晨光攝



後慈湖國光計畫史料小組檔案室舊址  / 廖晨光攝

 


後慈湖國光計畫史料小組檔案室舊址  / 廖晨光攝



後慈湖國光計畫史料小組檔案室文件保險櫃  / 廖晨光攝


走在步道上，途經戒嚴時期留下的碉堡、防空洞、指揮所以及沉重的管制鐵門隱現於綠意之中，無聲地訴說著過去的緊張歲月。園區內最具代表性的5棟「戰備辦公室」，當年是為了國光計畫反攻大陸時提供政府高層疏散辦公而建，如今則在市府的規劃下成功轉型。



後慈湖戰備隧道口  / 廖晨光攝



戰備隧道出口  / 廖晨光攝


戰備隧道後慈湖出口 / 桃園市城市觀光導覽協會志工隊長任中華先生提供



戰備隧道現為多種蝙蝠棲地  / 廖晨光攝


指揮所空調管多種蝙蝠 / 桃園市城市觀光導覽協會志工隊長任中華先生提供


後慈湖豐富多樣的生態  / 廖晨光攝

昔日的軍事戰備辦公室在轉型後展現全新生命力，其中1號辦公室導入當代AI數位互動與投影技術，打造為沉浸式歷史展覽館，重現1960年代的生活點滴與歷史場景，讓走訪的遊客能穿越時空進行情境體驗；位於月牙湖畔第一排的2號辦公室，其屋外延伸出全新的觀景平台與休憩區，讓遊客能以最佳視角俯瞰宛如明鏡的碧綠水色與山巒倒影，湖畔甚至復刻重現了當年蔣公視察時搭乘的竹筏。


後慈湖一隅  / 廖晨光攝


後慈湖1號辦公室打造為沉浸式歷史展覽館  / 廖晨光攝



AI數位與投影技術互動體驗   /  廖晨光攝



蔣宋美齡夫人優雅的旗袍美學   /  廖晨光攝


空軍之母 蔣宋美齡夫人優雅旗袍  / 廖晨光攝

市府特別引進榮獲2025年綠色永續餐飲大獎的在地品牌業者進駐，餐飲團隊嚴選桃園在地農產，並考究歷史文獻，推出獨特的「慈湖限定特色餐」。菜色包含蔣介石鍾愛的總統苦花魚、蔣宋美齡夫人喜愛的紅豆鬆糕、極具在地特色的大溪豆干，以及蔣方良夫人愛不釋手的俄羅斯軟糖，搭配慈湖特調咖啡與在地紅茶，讓旅客在山水倒影旁享受低碳健康的精緻餐食。



後慈湖一隅 - 複刻重現當年蔣公視察時搭乘竹筏   / 廖晨光攝


後慈湖一隅  / 廖晨光攝


「慈湖限定特色餐」- 食在地有機麵包 / 廖晨光攝


「慈湖限定特色餐」 / 廖晨光攝


「慈湖限定特色餐」- 香草烤桃園黑毛豬 / 廖晨光攝

「慈湖限定特色餐」- 慈湖風華點心三品 / 廖晨光攝


叩關國際暗空勝地  拉拉山打造世界級賞星環境

享受完後慈湖的山林綠意與人文時光後，順著北橫公路蜿蜒而上，夜晚的拉拉山則呈現另一種震撼美景。繼「合歡山暗空公園」於2019年取得國際暗空協會（IDA）認證成為台灣第一座「國際暗空公園」（International Dark Sky Parks）。桃園市政府為推動永續星空旅遊，攜手台灣暗空協會於今(2026)年3月正式向國際暗空協會遞件申請認證拉拉山為台灣首座「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」，期盼讓北橫的夜空躍上國際舞台。



北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空  / 桃園市政府觀光旅遊局 提供

 

市府為改善夜間光害，降低不必要的光源干擾，友善夜間野生動物生態，桃園市政府全面升級山區數百盞公共照明，嚴格控制改善燈具色溫與投射角度，並與在地民眾及旅宿業者合作實施夜間減光措施。如今，旅人能在拉拉山的靜謐夜色中，佇立於巴陵鐵塔下縱覽無垠星海，仰望浩瀚宇宙，傾聽浪漫動人的星座故事。



北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空  / 桃園市政府觀光旅遊局 提供


為降低光源干擾並友善夜間野生動物，市府全面升級山區數百盞公共照明，嚴格控管燈具色溫與投射角度，更與在地居民及旅宿業者攜手推動夜間減光。如今，旅人能在拉拉山的靜謐夜色中，佇立於巴陵鐵塔下縱覽無垠星海，仰望浩瀚宇宙，傾聽浪漫動人的星座故事。



羅浮露天溫泉 / 廖晨光攝


蕃薯藤羅浮溫泉會所獨立湯屋 / 廖晨光攝


蕃薯藤羅浮溫泉會所泡腳池 / 廖晨光攝

 

拉拉山四季各具風情，春賞櫻、夏避暑品水蜜桃、秋覽楓紅、冬泡溫泉。白天造訪拉拉山國家森林遊樂區，可一探全台面積最大的紅檜巨木群；入夜後則能在上巴陵觀星賞銀河。次日下山，還可體驗濃厚的泰雅族部落文化，順道至羅浮溫泉浸潤碳酸氫鈉泉（美人湯），洗去旅途疲憊，畫下身心舒暢的秋季山旅句點。


蕃薯藤羅浮溫泉會所 露天風呂 / 廖晨光攝


蕃薯藤羅浮溫泉會所 露天風呂  / 廖晨光攝

 

建議遊程規劃：

• 第一天： 上午預約參觀後慈湖步道與數位展館 → 湖畔品嚐特色餐點 → 驅車前往上巴陵旅宿 check-in → 夜間巴陵高台觀賞無光害星空

• 第二天： 晨間探索拉拉山巨木群步道 → 下山至羅浮溫泉體驗美人湯 → 選購在地農特產返家

後慈湖參觀與行程資訊：

• 預約機制： 採全程線上預約制，每日開放 8 個梯次（09:00 至 13:30，每半小時一梯），每梯次上限 50 人

• 票價資訊： 全票 100 元、優待票 50 元，40 人以上團體票 80 元

• 預約管道： 請至「桃園市後慈湖入園申請系統」查詢報名 https://backcihu.tycg.gov.tw/index.aspx?openExternalBrowser=1

更多資訊請參閱桃園市政府官方旅遊指南

https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw

精華 FAQ

  • 此行程主打山林秘境、人文歷史與夜空觀星三大特色，串聯後慈湖、拉拉山與羅浮溫泉，規劃出白天賞景、夜間看星、隔日泡湯的深度慢旅體驗。

  • 後慈湖經3年優化後，導入AI互動投影、沉浸式歷史展館、觀景平台與低碳餐飲，並保留原始森林與戰備遺跡，讓遊客兼顧生態、歷史與休憩體驗。

  • 桃園市府持續改善山區光害、調整公共照明與色溫，並和居民及旅宿業者推動夜間減光，讓拉拉山具備更優質的觀星環境，目標申請國際暗空協會認證。

旅遊經

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#秘境 #桃園 #拉拉山

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

更多圖文請搜尋 痞客邦 Facebook 抖音 popdaily 愛食記

海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

海帶呀海帶吃遍台灣美食

海帶呀海帶吃遍台灣美食

平台：海帶呀海帶吃遍台灣美食｜⭐合作邀約請來信 hdai08123@gmail.com⭐

#海鮮 #鐵板燒 #吃到飽 #美食探店

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