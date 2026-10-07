台南國慶連假活動懶人包 鐵道風華、晴空遊行、森林市集……活動多！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺南國慶連假主打鐵路地下化與百年車站回顧活動。

臺南國慶連假主打鐵路地下化與百年車站回顧活動。 重點二： 水交社、河樂廣場與後壁等地同步推出多元節慶玩法。

水交社、河樂廣場與後壁等地同步推出多元節慶玩法。 重點三：住宿、購物節與減塑抽獎等優惠活動延伸至10月後。

水交社晴空藝術節_飛行服體驗（歷史照片）（臺南市政府文化局提供）

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2026)年雙十有3天連假，其中臺南適逢臺南鐵路地下化第一階段即將通車，在雙十國慶期間規劃了「臺南鐵路風華再見」系列活動，透過鐵道巡禮、展演、打卡及祈福等多元方式，邀請市民與旅人共同回望百年鐵道記憶，迎接城市交通新篇章。除此之外，連假期間臺南各地還有許多不同活動，如：晴空藝術節、街區派對、彩繪稻田、森林市集及農場體驗等，若民眾前去台南，不妨規劃一場臺南小旅行。

※.邁向鐵路地下化 「臺南鐵路風華再見」系列活動──













「再會百年月台」活動，於10月9日至11日10時至18時，在臺南火車站站前廣場與第1月台，設置4座懷舊車廂及拍照道具供民眾打卡，3天皆有安排快閃行動劇、街頭藝人演出及魚頭君互動，邀請民眾一起在這座百年車站留下鐵道旅行記憶。而且還有「鐵道風華 打卡有禮」活動，民眾與鐵道地景或臺南火車站內景象合影，完成打卡分享及標記後，於10月9日至11日每日13時至17時，至臺南火車站站前廣場交通局攤位兌換小禮物，每日限量1,000份，送完為止。





臺南市政府民政局則推出「驛起平安・眾神御守」活動，串聯首廟天壇、開基玉皇宮、臺灣府城隍廟、大觀音亭暨祀典興濟宮等4間寺廟，自10月9日起發送限量「驛起平安」平安福袋，每間廟宇各1,000份，邀請民眾走訪府城廟宇祈福。



※.熱鬧踩街遊行 2026水交社晴空藝術節──







水交社晴空藝術節_晴空大遊行（歷史照片）（臺南市政府文化局提供)





10月9日至11日在水交社文化園區，規劃了晴空大遊行、街藝表演、親子手作坊以及軍事闖關遊戲，園區也提供親子飛行服體驗，讓大小朋友化身一日飛行員，與戰鬥機留下帥氣合影。歡迎民眾10月10日國慶當天參與遊行並順遊特色市集，感受在地眷村與空軍文化風采。

另外，10月至12月每月第二個星期六下午在河樂廣場舉行「臺南市街區歡樂派對」，首場將在國慶日10月10日15時30分熱鬧開場。活動安排多組表演團隊於河樂廣場靠康樂街廣場及靠環河街廣場兩處定點演出，為民眾帶來豐富多元的街區體驗。

※.2026臺南好米季-菜奇鴨稻陣走──







台南好米季-菜奇鴨稻陣走_彩繪稻田（後壁區農會提供）



「2026臺南好米季－菜奇鴨稻陣走」特別結合臺南超人氣吉祥物「菜奇鴨」，在後壁菁寮老街旁田區打造出超吸睛的巨型彩繪稻田景觀（觀賞展期10月9日至25日），並於10月9日舉辦菜奇鴨見面會，當日健走活動線上報名已額滿，但現場仍開放200位名額，想參加的民眾請把握機會，現場還有農特產品市集與手作體驗，旅客可順遊菁寮老街，感受臺南農村秋日風光。

※.原創神獸IP 2026跟著鏹鏹尋寶去──

另外，台南還特別以金獅陣為原型打造的神獸IP「鏹鏹」，於10月3日至11日透過集章、線上尋寶及互動體驗，帶領民眾走入12間宮廟認識傳統文化及廟宇內的工藝美學，各宮廟也會擺放不同姿態的大型鏹鏹氣膜等待民眾去捕捉!相關訊息可至(https://www.instagram.com/p/Dd0RkzdF6CS/)查詢！

※.漁光森林漫步去 2026 漁光點點──









漁光點點_綠色市集（歷史照片）（臺南市安平區公所提供）





安平區公所主辦的「2026 漁光點點 × 漁光浪集 × 安平歲時」於10月9日至11日在安平漁光島森林，推出綠色市集、淨島行動、藝術表演、森林療癒課程與臺南運河100攝影展等，鼓勵民眾攜帶環保餐具前往，一同實踐永續生活。

※.秋日草原盛宴 走馬瀨農場《舞綠舞旺・雙十牧草節》──









走馬瀨農場_哈薩克飆馬秀（歷史照片）（走馬瀨農場提供）





走馬瀨農場於10月9日至11日推出豐富的節慶企劃，活動首日由小朋友最期待的三角龍騎乘體驗揭開序幕，國慶當天邀請香蕉哥哥與草莓姐姐歡樂帶動跳，並結合精彩的烏克蘭特技秀、哈薩克飆馬秀、巨偶踩街與街舞表演。現場還有牧草推推樂、投投樂、九宮格等趣味競賽，以及限量牧草麻糬與糖霜餅乾DIY，打造出適合親子同遊的秋日草原派對。

※.戶外劇場表演 2026藝術進區《五色鳥之章》



於9月19日起至12月5日止，「2026藝術進區」活動將巡演臺南10個行政區，帶來免費的戶外劇場演出。10月9日19時，由「自然而然劇團」在七股區大文國小帶來環境劇場作品《五色鳥之章》，劇情深入探討環境保育議題，適合全家一同前往欣賞。

除了上述活動外，凡在台南消費滿50元，可參與「2026臺南購物節」，相關活動持續至116年3月15日，期間透過LINE官方帳號「@tainanshopping」登錄，即可獲得1組抽獎序號，有機會抽中百萬電動車、3C家電、飯店住宿券等豐富好禮，詳細活動辦法可至臺南購物節官方網站查詢。

除此之外，11月15日前還能參與「旅遊住臺南，減塑抽好禮」活動，入住台糖長榮酒店、和逸台南西門館、柳營尖山埤渡假村、煙波大飯店台南館及臺邦商旅等五家環保標章旅宿，入住時出示自備盥洗用品、環保杯、環保餐具等減塑用品，經確認就能參加抽獎，獎項包含：住宿券、自助餐券及飯店紀念商品等好禮。

「2026住宿臺南－好康三重送」活動持續至10月31日，於活動期間入住臺南合法旅宿，並於11月1日前至活動網站完成由臺南合法旅宿業者開立之住宿發票或收據 (不接受第三方平台開立之發票) 登錄，單筆住宿消費每滿500元即可獲得1組抽獎序號；週日至週四且不含國定假日入住，還可再加碼1組，獎項內容包含家電、餐券、農特產品等，及最大獎吃到飽或住到飽。詳細資訊請上「住宿臺南-好康三重送」活動網站。





魚頭君快閃與旅客互動（歷史照片）（臺南市政府觀光旅遊局提供）





今(2026)年國慶連假臺南從市區到農村、從藝文展演到戶外體驗都有精彩活動，不論親子出遊、好友相揪或安排深度小旅行，都能找到適合自己的玩法。特別提醒「住宿臺南－好康三重送」活動，即將於10月31日截止，連假來臺南旅遊住宿，再搭配「2026臺南購物節」，消費還有機會抽中豐富好禮。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供