2026-10-06 10:03 女子漾／編輯周意軒
姊妹下午茶約起來！台北3家質感推薦，Tiffany藍餐桌、巴黎冠軍甜點都想吃
姊妹群組裡的「改天約」，該找一天實現了！想坐下來好好聊天，也想吃點精緻甜點，台北這3家可以先收藏。Blue Box Café Taipei有夢幻Tiffany Blue空間與英式三層下午茶，LADURÉE端出融入台灣茶香的冠軍作品，台北萬豪則以法國發酵奶油打造秋日鹹甜點。從聚會氛圍到味蕾亮點，替下一次午後相聚找好理由。
Blue Box Café Taipei｜在Tiffany藍餐桌，享受姊妹聚會儀式感
想替生日、慶祝或久違的姊妹聚會安排一點儀式感，Blue Box Café Taipei的空間就是亮點。承襲紐約第五大道The Landmark旗艦店的設計靈感，由建築師Peter Marino將Tiffany Blue延伸至整體空間，搭配藍綠色天河石吧台、Tiffany T True系列餐瓷，以及藝術家Molly Hatch以69件手繪瓷盤構成的作品，光是坐下來就很有聚會氣氛。
午後可選擇人氣英式三層下午茶，在鹹甜點與貝洛克茶香之間，慢慢聊近況。此次主廚林明健Chef Kin也推出新菜，若想把聚會提前至早餐，或改成午晚餐，還能品嘗法式蟹肉歐姆蛋、搭配蘭姆葡萄醬的法式吐司，以及澳洲虎蝦蛤蜊手工細扁麵等料理。新菜甜點則有覆盆子帕芙洛娃，結合莓果、玫瑰花瓣與荔枝雪酪，以清爽花果香收尾。各餐期供應內容不同，想吃指定料理，訂位時可先向門店確認。
價格資訊
英式三層下午茶每套1,580元起；早餐、午間及晚套餐每套1,480元起，均另加10%服務費。
供應時段與套餐內容依門店公告為準。
LADURÉE｜姊妹逛街中場，吃一顆台灣茶香冠軍甜點
喜歡法式甜點的姊妹，這次可以把LADURÉE台北101旗艦店排進逛街行程！台灣行政主廚李安欣在品牌全球主廚交流賽奪冠的「金萱青蘋果聖多諾黑」，已於10月2日起限量上市，讓台灣茶香走進巴黎百年甜點品牌的經典作品。這款甜點保留聖多諾黑標誌性的千層酥皮、泡芙與香緹結構，以柚香金萱茶作為風味主軸，搭配青蘋果清新酸香，再以綠豆蔻帶出草本氣息。入口有茶香、果酸與酥脆口感交替，適合喜歡茶系甜點、想嘗試不同法式風味的人。外觀也藏著巧思，晶瑩糖面包覆綠色酥皮小泡芙，呼應金萱與青蘋果的清新色調。這次作品於台灣與法國推出，姊妹一起品嘗時，還能多聊一段台灣主廚帶著金萱茶到巴黎參賽的故事。
價格與販售資訊
金萱青蘋果聖多諾黑建議售價500元。
10月2日起於LADURÉE台北101旗艦店限量上市，屬單點甜點，飲品另依店內菜單計價。
台北萬豪Lobby Lounge｜秋日香頌雙人下午茶，10款鹹甜點慢慢吃
如果姊妹聚會的願望是「甜的要吃，鹹的也不能少」，台北萬豪酒店Lobby Lounge推出的「秋日香頌」下午茶很適合列入口袋名單。此次攜手法國奶油品牌LESCURE，以AOP發酵奶油製作6款法式甜點與4款鹹點，一套就能品嘗多種口味。
甜點亮點包括粉紫色修女泡芙，內餡結合大溪地香草伯爵奶霜與藍莓黑醋栗果醬；葡萄柚栗子巴巴則搭配栗子奶霜、葡萄柚果凍與蘭姆酒糖漿。還有香草千層甜點杯、法式蘋果派、味噌焦糖柚子生乳包，以及巧克力慕斯費南雪，從清爽果香到濃郁巧克力都照顧到。鹹點同樣有看頭，包括燻鮭魚乳酪布里歐檸檬奶油、三星蔥牛肉蛋小點、花園鮮蔬鯷魚茄子黑奶油，以及青醬奶油焗田螺塔。交替品嘗甜點與鹹點，適合留一個下午，邊吃邊聊。
價格與供應資訊
供應期間為10月1日至11月30日，每日14:00至17:00。
雙人套餐2,080元起，另加10%服務費，包含甜鹹點與咖啡或茶；2,280元方案另含兩杯精選飲品，同樣另加10%服務費。
地點為台北市中山區樂群二路199號，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge。每日限量供應，建議提前預訂。