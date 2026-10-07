夢精靈邀遊韓國「大田」 來場科技與麵包之城的旅遊心魅力！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大田兼具科技城市與麵包之城的雙重旅遊魅力。

大田兼具科技城市與麵包之城的雙重旅遊魅力。 重點二： Travel Lounge提供休憩、復古體驗與免費行李寄放。

Travel Lounge提供休憩、復古體驗與免費行李寄放。 重點三：聖心堂、韓光塔與大田新世界最受旅客矚目。

夢精靈邀遊韓國「大田」 來場科技與麵包之城，圖為韓光塔 (攝影：洪書瑱)









【旅遊經 洪書瑱報導】









韓國中部的獨立廣域市──「大田」，不僅是韓國的科學技術心臟，近年更憑藉豐富的麵食文化、便利的交通樞紐地位及多樣化的休閒娛樂設施，成為全球觀光客深度探索韓國的旅遊目的地。大田車站及周邊地區因交通便利且擁有現代化與舊時代交錯的城鄉景觀，常作為影劇取景地或劇情轉捩「點」，如全球知名的韓國電影《屍速列車》中，大田就是一處重要的轉折站。值得一提的是──大田為「京釜線」與「湖南線」鐵路的交會點等鐵路樞紐，以及源於韓戰後美援小麥粉集散地的歷史背景，大田的麵食文化遠近馳名，也孕育這座「麵包」與「刀削麵」之城，進而發展出獨特刀削麵美食文化與盛行的「麵包巡禮」。







一、大田Travel Lounge，旅客便利休息與懷舊體驗空間──









大田Travel Lounge處處均可見_大田世博會超人氣吉祥物「夢精靈（꿈돌이）」與「꿈순이」(攝影：洪書瑱)



「大田Travel Lounge」位於大田站 2 號出口步行約 264 公尺的近距離，是一處讓自由行旅客擁有更便利的休息、兼具展示、放鬆與體驗型的複合式空間，於每日上午 9:00 至晚上 21:00 開放，尤其在大田世博會超人氣吉祥物「夢精靈（꿈돌이）」與「꿈순이」，現今已化身為大田可愛形象，在可愛的他們身影環境營造的氛圍下，也增加了活潑的氣息，是外國旅客造訪大田時不可錯過的第一站。











大田車站外觀(攝影：洪書瑱)







大田世博會超人氣吉祥物「夢精靈（꿈돌이）」與「꿈순이」，現今已化身為大田可愛形象，在大田Travel Lounge隨處可見(攝影：洪書瑱)







免費復古服飾體驗(攝影：洪書瑱)







T 恤客製 DIY(攝影：洪書瑱)







T 恤客製 DIY(攝影：洪書瑱)







館內除了提供免費 Wi-Fi、桌椅歇腳區，以及男女分開洗手間等基礎設施外，還設有僅需 100 韓元的懷舊遊戲機供大朋友小朋友娛樂。體驗活動方面，最受歡迎的莫過於「免費復古服飾體驗」，現場提供 70 至 80 年代韓國學生校服、高中軍訓服及各式特色服飾，讓遊客能穿上懷舊服裝拍照留念。此外，館內於下午1點起，每日限量 50 名客製化手作DIY，包括：可選擇馬克杯製作8,000 韓元，或是 T 恤客製 DIY韓元10,000等，完成後即可帶走獨一無二的大田紀念品。











大田 Travel Lounge 提供限量 45 個的「免費行李寄放服務」，櫃外有夢精靈玩偶，代表已有人寄放(攝影：洪書瑱)







針對大行李旅客，大田 Travel Lounge 提供限量 45 個的「免費行李寄放服務」（採現場先到先得制），寄放時只需出示護照確認身份，並支付 3,000 韓元保證金，領取憑證後即可輕鬆出遊，取回行李時保證金將全數歸還，護照亦同步交還。







二、大田麵包巡禮必列首站「聖心堂（Sungsimdang）」──









大田代表性麵包店「聖心堂」大排長龍的景色，時有所見(攝影：洪書瑱)



大田是一座麵包之城，其中大田代表性麵包店「聖心堂（Sungsimdang）」，於1956年於大田站前起家後，堅持「不在大田以外開設分店」，吸引無數旅客專程搭乘高鐵前往，聖心堂以紅豆為內餡的經典「炸菠蘿麵包（튀김소보로）」聞名，並陸續推出「韭菜麵包（판타롱부추빵）」、「地瓜炸菠蘿（튀소구마）」及「巧克力炸菠蘿（초코튀소，紅豆內餡）」等多樣化商品。除了本店外，在靠近大田站4號出口設有大田站店，2樓亦設有Terrace Kitchen內用區，動線順暢，方便搭車旅客快速選購。











聖心堂的炸菠蘿麵包是經典，且有多種口味，是前往大田旅遊時，必買的旅遊巡禮(攝影：洪書瑱)









三、科技與大田吉祥物代表景點，Expo科學公園與韓光塔──









韓光塔與夢精露家族(攝影：洪書瑱)







韓光塔不同角度(攝影：洪書瑱)





大田是一座「科學城市」，坐擁一流理工府邸KAIST（韓國科學技術院）與大德研究園區，而大田將科技融入觀光體驗，將現代科技與休閒娛樂整合為一處複合空間──Expo科學公園與韓光塔，承襲1993年大田世博會元素，地標韓光塔是「韓國科技首都」的核心象徵，為呼應 1993 年世博會，塔高 93 公尺，並由 1,930 塊花崗岩砌成，造型模仿古朝鮮的瞻星台，象徵傳統與歷史的根基，搭乘高速電梯可直達觀景台，俯瞰 Expo 科學公園、甲川風光、大田韓巴樹木園，以及鄰近的大田新世界百貨與大田會議中心。











韓光塔觀景台(攝影：洪書瑱)







韓光塔觀景台(攝影：洪書瑱)







韓光塔觀景台遠觀，其中一視角可看到世博大橋與國立中央科學館天象儀(攝影：洪書瑱)







可免費進入韓光塔觀景台，透明玻璃地面(攝影：洪書瑱)







韓光廣場水舞與韓光塔(攝影：洪書瑱)







韓光廣場有音樂噴泉，夢精靈也在水舞之中(攝影：洪書瑱)







園區設有IMAX影像館，而韓光廣場有音樂噴泉，其表演時間為每日15:00、16:00、17:00、19:00、20:00、21:00(夜間會加演燈光水舞秀)及吉祥物「夢精靈（꿈돌이）」家族主題設施，園區更展出1993年移轉的柏林圍牆實物等，富含歷史與教育意義。開放時間為週二至週日 13:00–21:00（週末延長至 22:00；週一公休），而且公園及展望台登塔參觀均免費。











園區更展出1993年移轉的柏林圍牆實物(攝影：洪書瑱)







四、結合購物、文化、藝術與科學的複合式地標──大田新世界──









大田新世界外觀(攝影：洪書瑱)



是大田廣域市極具代表性的地標級複合式文化藝術與購物空間，擁有科學館「NEXPERIUM」、室內體育主題公園「Sports Monster」、屋頂花園，以及4,200噸級的大田世博水族館（Daejeon Expo Aquarium）。水族館內除展出神話主題媒體藝術外，近期推出《阿拉丁，許個願吧》水下芭蕾表演與餵魚秀，而水族館中不僅可以觀魚，亦可有餵食體驗（2000韓元）、海底漫步(50,000韓元)、海底探險船(10,000韓元)、VR乘坐體驗(8,000韓元)，以及旋轉木馬(5,000韓元)等，是一處清涼的室內觀賞體驗景點。











大田世博水族館一隅(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館一隅(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館，仔細觀賞，除了真魚外，還有電子魚在悠遊(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館_海龜玳瑁(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館_海馬(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館_花園鰻(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館_八爪章魚(攝影：洪書瑱)





《阿拉丁，許個願吧》水下芭蕾表演與餵魚秀(攝影：洪書瑱)







《阿拉丁，許個願吧》水下芭蕾表演與餵魚秀(攝影：洪書瑱)







《阿拉丁，許個願吧》水下芭蕾表演與餵魚秀(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館亦可VR乘坐體驗(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館神話主題媒體藝術(攝影：洪書瑱)







大田世博水族館神話主題媒體藝術，傳說在大田世博水族館與這尊雕像合照的情人，將永不分開，白頭到老、永遠相愛！(攝影：洪書瑱)







五、大田繁華與傳統並存的城鄉景觀，大田舊城區的「銀杏洞青年文化街」與中部地區規模最大的傳統市場「大田中央市場」──









大田川河畔公園，白色幾何網格與流線型造型的景觀橋樑，另左側為銀杏洞商圈與右側為大田中央市場(攝影：洪書瑱)







大田中央市場旁的川河畔公園紅花石蒜也花開正美(攝影：洪書瑱)







大田舊城區以大田車站為核心發展，匯聚了充滿年輕活力的流行商圈與歷史悠久的傳統市場，兩者隔著大田川相望，展現出新舊交融的獨特城市風貌，目前大田川彼岸花已展開。銀杏洞青年文化街整體氛圍與首爾明洞相當相似，聚集各式流行服飾店、化妝品專賣店、特色餐廳與風格咖啡廳，是當地年輕人與外國遊客聚會購物的熱門去處，另外知名傳奇麵包店「聖心堂」本店也座落於此。











大田中央市場入口(攝影：洪書瑱)







大田中央市場內部(攝影：洪書瑱)







大田中央市場內韓服區，韓服非常典雅美麗(攝影：洪書瑱)







大田中央市場也有許多小吃(攝影：洪書瑱)







大田中央市場也有許多小吃(攝影：洪書瑱)







大田中央市場_觀光客必買的水果或韓國菜瓜布等用品也經濟實惠，經實測麝香葡萄2大串韓幣約5,000-6,000元左右，水蜜桃一籃5顆韓元10,000元左右。(攝影：洪書瑱)







大田中央市場_觀光客必買的水果或韓國菜瓜布等用品經濟實惠。(攝影：洪書瑱)









「大田中央市場」是當地代表性的傳統市場，也是韓國中部地區規模最大的綜合傳統市場，街道依商品種類劃分為乾魚貨、工具、海產、韓醫藥、韓服及美食街等專區，其中韓服區的韓服相當精緻美觀，而且觀光客必買的水果或韓國菜瓜布等用品也經濟實惠，經實測麝香葡萄2大串韓幣約5,000-6,000元左右，水蜜桃一籃5顆韓元10,000元左右。









銀杏洞文化街(攝影：洪書瑱)







銀杏洞文化街(攝影：洪書瑱)







天主教大興동主敎座聖堂是韓國國家登錄文化財（第 64 號）(攝影：洪書瑱)

大田因交通便利與特色場景，也是知名影劇（如《屍速列車》）的取景地，近期隨著台灣棒球選手王彥程加入主場位於大田的韓國職棒「韓華鷹」隊，大田正以多元的運動、科技、美食與文化等多元魅力，正伸出歡迎雙手迎接更多國際旅客的到訪！







