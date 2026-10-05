[拆封即食]美國海鮮食品牌【BUMBLE BEE】泰式辣味鮪魚/黑胡椒檸檬鮪魚/蘋果木煙燻鮪魚/鮭魚即食包。#遠洋深海魚 #低脂高蛋白 #無麩質

AI重點 文章重點整理： 重點一： BUMBLE BEE為美國知名鮪魚品牌，主打即食包方便攜帶。

BUMBLE BEE為美國知名鮪魚品牌，主打即食包方便攜帶。 重點二： 產品強調低糖、低脂、高蛋白，並富含EPA與DHA

產品強調低糖、低脂、高蛋白，並富含EPA與DHA 重點三：台灣可在Mia C'bon、戶外用品店與蝦皮購買。

身為「拆封即食」愛好與忠實執行者

不開火、免調味、可直接拆袋就吃，不只美味又兼顧營養的食品，對我來說正是兼具效率與內涵的優質商品呀

之前就發現來自美國的海鮮食品品牌【BUMBLE BEE】

他們有多款遠洋海魚的即食料理包，不僅方便又著實可口，直接吃或簡單配吐司麵包、生菜沙拉也都百搭不厭

主打低糖、低脂、高蛋白質，還富含EPA、DHA

日常可協助飲食控制、體態管理，在登山、健身和露營時也很方便攜帶與食用





→ [美國BUMBLE BEE]鮪魚即食包。黑胡椒檸檬/泰式椒麻紅椒





BUMBLE BEE® 是於1910年創立的美國品牌，也是至今美國最大的鮪魚製品品牌

至今美國官網有多達45種罐頭(Can)、16種即食包(Pouch)，以及多種風味的鮪魚沙拉組合包(Kit)

舉凡多種魚類如長鰭鮪(White Albacore)、黃鰭鮪(Yellowfin)、正鰹(Skipjack tuna/Light Tuna)、大西洋鮭魚(Atlantic Salmon)、紅鮭(Sockeye Salmon)、白腹鯖(Chub Mackerel)，還有蛤蜊、牡蠣、蝦、蟹、......等海鮮

所有食品商品均通過美國FDA食品安全驗證，對消費者食用安全更有保障

BUMBLE BEE® 在台灣販售地點包含實體店面頂級超市Mia C'bon、各大登山戶外用品店；網路亦有通路販售

▲之前我就有吃過【BUMBLE BEE】的「黑胡椒檸檬鮪魚」、「泰式辣味鮪魚」即食包

近期則是在台灣上市新口味「蘋果木煙燻鮪魚」即食包和「鮭魚」即食包

甚至在台灣還有推出四種即食包四合一的組合，用金色魔帶包起來真的好好看，拿來作贈禮也超合適





商品名稱：【BUMBLE BEE®】即食包系列

相關連結：蝦皮商城

商品規格：【鮪魚系列】71 g/ 包；【鮭魚】142 g/ 包

最佳賞味：未拆封常溫3年，開封後儘早食用完畢

原產地：泰國

▲【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包 營養資訊

(左一)黑胡椒檸檬鮪魚

主成分與食材：鮪魚(Light Tuna)、水、糖、鹽、黑胡椒、檸檬汁、蔬菜高湯(豌豆、胡蘿蔔)與其他食品添加物(如上圖所示)

(左二)蘋果木煙燻鮪魚

主成分與食材：鮪魚(Light Tuna)、水、糖、蒸餾醋、鹽、蔬菜高湯(豌豆、胡蘿蔔)與其他食品添加物(如上圖所示)

(右二)鮭魚

主成分與食材：粉紅鮭魚(Pink Salmon)、水、蔬菜高湯(豌豆、胡蘿蔔)、鹽

(右一)泰式辣味鮪魚

主成分與食材：鮪魚(Light Tuna)、水、洋蔥、糖、辣椒、蒜、紅椒與其他食品添加物(如上圖所示)





▲【BUMBLE BEE®】黑胡椒檸檬鮪魚即食包

鮪魚肉香中伴隨很清新的檸檬香氣和酸韻，再點綴黑胡椒的風味，酸酸甜甜的，很是開胃

不過可能是因為完全沒有額外添加油，且採用比較精瘦的鮪魚部位，加上檸檬本身具有酸澀、消除油膩的口感

直接吃多的話會有點乾澀感，所以適合搭配帶汁水或油的食材(例：生菜或水果)或調味料(例：美乃滋)

▲【BUMBLE BEE®】泰式辣味鮪魚即食包

是四種即食包中顏色最深者，也是調味最重者

有很突出的果香、甜韻和溫和刺辣感，不需要再額外調味，適合直接搭配著原味的麵包享用

▲【BUMBLE BEE®】蘋果木煙燻鮪魚即食包

一入口就會有股淡雅的燻香氣，而後伴隨股酸和鹹的味道，層次豐富

調味不像泰式辣味鮪魚那麼重，但也是適合搭配清淡或口味平淡的食材(例如：生葉、白麵包)就差不多了

▲【BUMBLE BEE®】鮭魚即食包

比起前三款鮪魚系列，鮭魚即食包則明顯外包裝比較大、份量也比較重，且成分則更單純，就是只有鮭魚、鹽巴和蔬菜高湯，味道也是四款中最清淡。跟鮪魚不同，鮭魚的肉是明顯碎塊狀，汁水量也更多

因為口味清淡，除了單吃也很適合再搭配醬料或辛香料(番茄醬、泰式酸辣醬、莎莎醬、黑胡椒粒等)去調味作變化

▲【BUMBLE BEE®】即食包

泰式辣味鮪魚/黑胡椒檸檬鮪魚/蘋果木煙燻鮪魚/鮭魚

▲【BUMBLE BEE®】簡單料理1

我不喜歡一般漢堡包或吐司因吸附湯汁而變軟軟糊糊的，所以我更偏好採用貝果

貝果吸收了即食包的蔬菜高湯後味道更豐富，也不會太軟爛，仍保有彈韌口感

一口咬下滿是麵與魚肉香，還有蔬菜高湯的甜味，很有飽足感且熱量不高

▲【BUMBLE BEE®】簡單料理2

至於自稱潤餅獵人，我也想來吃看看自己做的捲

我準備了簡單的食材：潤餅皮、生高麗菜絲和蘋果

▲【BUMBLE BEE®】簡單料理2

結果沒注意到潤餅皮很容易被沾濕後就破掉，儘管我捲好後馬上吃，也吃得二二六六

這就建議要先濾掉一些即食包的湯汁，不然就是要多用一張餅皮來包捲

儘管比起墨西哥捲餅或潤餅，我只用很簡單的食材，但也就覺得足夠好吃呢

尤其蘋果木煙燻鮪魚夠味，佐以清爽的高麗菜絲和鮮脆多汁的蘋果就很和諧般配；而鮭魚則可以再淋個番茄醬應該也會很好吃

相關連結：蝦皮商城

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以上。