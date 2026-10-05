三重住宿【雀客藏居 新北三重水漾】對面即捷運站，走路就到新北大都會公園。配有客廳、簡易廚房，短期旅遊、出差長住、商務住宿都適合。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 飯店位於捷運三重站對面，步行可達新北大都會公園。

飯店位於捷運三重站對面，步行可達新北大都會公園。 重點二： 房型為兩房一廳公寓式套房，還附簡易廚房與洗衣烘衣機。

房型為兩房一廳公寓式套房，還附簡易廚房與洗衣烘衣機。 重點三：科技服務完善，自助入住、機器人送餐，適合旅遊與長住。

今年8月帶苳去參加「2026 人魚漢頓路跑」，地點在新北大都會公園。

大家知道，路跑幾乎都是一早就開始，

不是台北人的我們，要參加路跑活動，勢必就是要在台北住一晚了。

由於此次路跑，林恰恰表示他不想早起，所以只有我帶著苳一起去跑。

因此我要找一間離活動會場非常近的飯店，

看了一下google地圖，決定就是雀客藏居新北三重水漾館啦!

雀客藏居 新北三重水漾 地理位置

雀客CHECK inn，是一個台灣連鎖旅館品牌，相信應該有些人聽過。

品牌共分為三種類型：

「雀客藏居 CHECK inn Select」、「雀客經典CHECK inn」，以及「雀客快捷CHECK inn Express」，

在全台灣各地都有據點。

而我們這次住的雀客藏居 新北三重水漾館，

過個馬路就是捷運三重站，距離台北站僅一站之距，超級方便。

新北大都會公園也在飯店對面，我們在房間陽台就能看到活動會場。

除了大都會公園，對面還有一個商場-CITYLINK三重店，吃飯也不是問題。

我個人覺得，這間飯店地理位置真的很好。

雀客藏居 新北三重水漾 大廳

飯店大廳挑高氣派，有種預售屋接待中心的感覺。

有人工chenk in櫃台，也可以使用自助check in機器。

另外，飯店還有可愛的機器人幫忙送餐，從入住到餐點配送都融入了科技服務，

增添不少便利性，也讓入住體驗多了一點新鮮感。

入住當天晚餐，我們選擇外送平台，這也是我們第一次遇到機器人外送。

餐點送到門口，機器人會自動連線播電話至房間，開門取餐完畢，自己就會離開。

林恰恰本來還擔心，機器人會坐電梯嗎?他沒有手要怎麼按電梯?

結果人家一走到電梯口，就會自動感應、呼叫電梯上樓了好嗎?

只能說他比我們還聰明，我們人類還是擔心自己就好XDD

雀客藏居 新北三重水漾 藏享三人套房

館內有多種風格的房型，我們入住的是三人房，位於15樓。

話說我訂房的時候，只看到有三人房就選了，

完全沒留意到，它居然是兩房一廳，還設有廚房的整間式套房。

由於價格也沒有特別貴，禮拜六晚上三人房一晚4000多，

以台灣房價來講，算合理吧?

所以我真的不會去注意到。

一進到房間，先看到簡易廚房，我就愣了一下。

房間約17.5坪大，原來我訂到了公寓式酒店啊!

17.5坪的空間，就像現在許多新房子的室內坪數一樣，

甚至比很多新房子的小兩房都還大了。

所以空間算寬敞，採用兩房一廳的格局，連客廳空間感也很舒適。

除了附有簡易廚房，冰箱也是大台的，適合長住的旅客。

客廳旁還有一個小餐桌，吃飯、玩樂、辦公都可以。

共有兩個房間，一間主臥放的是雙人床。

木質地板，典雅溫馨，其實它真的頗像樣品屋的。

另一個房間就比較小，沒有對外窗，擺了一張單人床。

如果像我們這樣一家三口，小孩也已經習慣自己睡一間房的話，

非常推薦外出住宿，選擇這樣的房型。

房內專屬衛浴設備。

我們的房型是附有浴缸的。

給的是免治馬桶。

房間內設備相當齊全，日常住宿所需的用品基本上都有準備以外，

我覺得最棒的是有洗衣烘衣機，這個設備對於旅客來說真的太重要。

有洗衣、烘衣設備就不用累積一大堆髒衣服，

如果是長住旅客，也不用特地跑去自助洗衣店或是送洗。

房間整體配置跟空間都很不錯，不是單純只有一張床、一間浴室的傳統飯店房型，

多了客廳與廚房的生活感，住起來的體感便升級了。

雀客藏居 新北三重水漾 相關資訊

還好有這間雀客藏居 新北三重水漾館，

讓我們隔天5點起床路跑，只要過一個馬路就到。

如果跟我們一樣有機會要到新北大都會公園參加活動，

或是打算在新北三重住上幾天，商務出差需要長住，

這種公寓式酒店真的很不錯。

不只睡覺的地方寬敞，

還多了可以休息、用餐的公共空間，

而且它的隔音挺好的，住起來還蠻舒適自在的喔!

雀客藏居 新北三重水漾

地址:新北市三重區重明里捷運路77號

官網:https://www.checkinn.com.tw/?page_id=7755