徐行玉里小鎮！「自行車挑戰ｘ大富翁闖關ｘ全民寫生」迎接縱谷秋日藝術單車活動

AI重點 文章重點整理： 重點一： 10/18玉里鎮民廣場登場，分成挑戰組與闖關組。

10/18玉里鎮民廣場登場，分成挑戰組與闖關組。 重點二： 八通關古道挑戰結合騎乘步行，深入山林與古道歷史。

八通關古道挑戰結合騎乘步行，深入山林與古道歷史。 重點三：另推5人可預約領騎，11/30前可走7條縱谷路線。

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）辦理的「徐行縱谷八通關古道自行車挑戰及玉里小鎮自行車大富翁闖關活動」，今年將於10/18在花蓮縣「玉里鎮民廣場」再次登場，這次活動依照騎乘難度與旅行方式，規劃兩組截然不同的自行車體驗。

▲活動開騎出發（2025活動照）。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲八通關古道（2025活動照）。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

其中「八通關古道自行車挑戰組」將於07: 00熱血開騎，可選擇騎至八通關古道東段登山口折返，亦或是走進古道探尋，這組結合了自行車騎乘與步行探索，帶領參加者深入縱谷山林及歷史古道，車友不只可以享受踩踏與爬升帶來的成就感，也能近距離感受山林地景及古道蘊藏的人文故事。

▲歐亞菲板塊交界處（2025活動照）。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

而適合親子、休閒車友與朋友組隊參加的「玉里小鎮大富翁闖關活動組」則於10: 00歡樂開騎，這組將整座玉里小鎮化身為大型遊戲地圖，參加者可騎著自行車穿梭街道，自由拜訪特色景點、歷史文化據點及在地商家，透過踩點闖關、互動集章與消費體驗，至各店家消費滿額還可獲得伴手禮，讓遊客享受於小鎮探索與自行車騎乘的樂趣。

本次活動也特別加碼兩個抽獎活動，要將好禮送給大家！參與活動的民眾凡騎至經典地標「歐亞及菲律賓海板塊交界處」蓋章並領取抽獎券後，回到「玉里鎮民廣場」即可參加抽獎，現場將抽出10台價值5,000元的「錄得清攝影機」。此外，參與者只要完成各組的指定任務，即可再參加住宿券抽獎活動，現場將抽出20組幸運兒，還沒報名的朋友要加快腳步囉！

除了騎行、抽獎及現場市集，「玉里鎮民廣場」13:00起亦將有精彩表演團體接力演出，讓大家在騎完車之餘停留在現場欣賞演出及享用美食，活動現場更舉辦「全民寫生體驗」，免費提供寫生用具給參與活動的朋友，在騎行後親手描繪玉里之美。精彩活動切勿錯過，邀請大家一同騎動玉里，享受最 Chill 的縱谷秋日派對！

5人即可預約 專業領騎帶車友深入七條縱谷路線

除了10/18的玉里主題活動，縱管處自8月起首度推出「徐行縱谷」常態性的預約領騎服務，並將持續到11/30，讓車友不必等待特定活動日期，也能在專業人員陪同下，安全且深入地探索「花東縱谷」。

領騎服務每團5人以上即可申請，最多15人，原則上須於出發日前7日完成預約，行程以約15公里的舒適騎乘節奏為主，適合想要輕鬆旅行、認識地方故事，或初次造訪花東縱谷的車友。

本次共規劃七條特色領騎路線，包含鯉魚潭、新城鄉、光復鄉、玉里鎮、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉等地區。各條路線串聯自然景觀、地方聚落、人文歷史及特色產業，多數行程以臺鐵車站作為集合與解散據點，並提供自行車使用。旅客搭乘火車抵達後，即可輕鬆展開「搭火車、騎單車」的低碳旅程，免除自行開車及運送單車的不便。

用雙輪收藏縱谷風景 騎出屬於自己的花東旅行

縱管處許宗民處長表示，「徐行縱谷」希望傳達的不僅是騎乘活動，而是一種重新認識土地的旅行態度，車友可以放慢速度，感受風的方向、田野的氣味、聚落的人情，以及山谷間不斷變化的光影。

邀請國內外自行車愛好者一同加入「2026徐行縱谷」系列活動，讓我們10/18一起騎進玉里、挑戰八通關古道、探索小鎮街區；也可以揪滿5位車友，於11/30前預約七條特色領騎路線，以火車搭配自行車，展開一趟低碳、自在而深刻的花東縱谷雙鐵之旅。

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