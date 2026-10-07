2026-10-07 15:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026觀光圈市集日」10/16國父紀念館登場 全臺200家業者齊聚 「一袋裝進全臺灣」解鎖環島玩法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：觀光署與國父紀念館合辦市集日，10/16至10/19登場。
- 重點二：全臺200家業者齊聚，分四大展區呈現18個觀光圈。
- 重點三：設有表演、手作體驗與滿額抽獎，吸引國內外旅客參與。
【旅奇傳媒/編輯部報導】為深化全臺區域觀光資源串連，由交通部指導，交通部觀光署與國立國父紀念館共同主辦的「2026觀光圈市集日」，10/16-10/19在「國立國父紀念館中山文化園區」盛大展開。今年以「台灣觀光處處風光／All GOODs Oh Good!」為宣傳主軸，號召全臺北、中、南、東及離島共200家優質觀光產業，齊聚展示「食、宿、遊、購、行」等多元旅遊產品，邀請各地與海外旅客一同感受臺灣繽紛的風土魅力。
亮點一：創意「茄芷袋」視覺編織 四大展區一次打包全臺18觀光圈
交通部林國顯常務次長表示，今年的「觀光圈市集日」以「一袋裝進全臺灣」為創意核心，特別融入充滿在地溫度的傳統「茄芷袋」編織色彩，傳達「台灣百 ways，好物袋著走！」的品牌精神。現場劃分「北區+馬祖」、「中區+金門」、「南區+澎湖」與「東區」四大展區，涵蓋大東北角、皇冠海岸、馬祖、竹竹苗、中彰、大草嶺、大阿里山、日月潭、235區域、金門、雲嘉南濱海、大西拉雅、高雄、屏東、澎湖、花蓮、花東縱谷與東部海岸等全臺18個觀光圈。讓大家不必奔波，在「國父紀念館」就能輕鬆體驗「一站式環島」。
亮點二：熱力表演與手作體驗 啦啦隊女神「一粒」與「喔熊」同台登場
除了豐富的攤位展示，現場節目更是精彩連連。10/16日開幕當天，特別邀請台鋼雄鷹啦啦隊（WING STARS）超人氣成員「一粒」與觀光署「喔熊」組長連袂登場，帶來熱力四射的開場演出。 四天展期中，現場亦安排「GOODS 手作坊」永續 DIY體驗、打卡專屬「遊程展示分享區」，以及各區專屬小舞台互動。
此外，金門烏克莉莉樂團、AWKwapella 尷尬美聲、阿勒飛斯文化藝術團、阿里山鄒族風笛 euvuvu 表演藝術團、米花樂團、宜蘭傳藝中心表演藝術團隊、好地樂團、舞工廠舞團、靜芳 Katy 等實力派團隊將輪番上陣。超人氣「喔熊胖卡咖啡車」也將快閃進駐，營造全臺最歡樂的秋季盛會。
亮點三：超值消費抽獎與國際友善 天天抽馬祖機票、AirPods 4
為刺激消費買氣，市集特別推出滿額抽獎活動。凡於現場消費滿100元即可獲1點，集滿6點即可參加抽獎，獎項包含「臺北－馬祖」來回機票、AirPods 4、Taiwan Pass 票券、特色時尚茄芷袋、摺疊環保袋及手機吊繩等豐富好禮，每日限量1,000份，四日共計送出4,000份，現場更有不定時神秘加碼！此外，為展現臺灣熱情友善的旅遊形象，外籍旅客憑護照即可免費兌換限定好禮，邀請全球朋友共襄盛舉。
「觀光圈市集日」一連四天精彩不間斷，請把握機會蒞臨「國父紀念館」，跟著全臺觀光圈夥伴一起規劃下一趟精彩的臺灣之旅！
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精華 FAQ
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活動由交通部指導、觀光署與國立國父紀念館共同主辦，於10/16至10/19在國立國父紀念館中山文化園區盛大展開，連續4天提供民眾逛市集與體驗臺灣觀光魅力。
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今年以「一袋裝進全臺灣」為主軸，結合茄芷袋意象，劃分北區+馬祖、中區+金門、南區+澎湖、東區4大展區，涵蓋全臺18個觀光圈，打造一站式環島玩法。
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活動包含一粒與喔熊同台開場、各式表演、永續DIY手作及遊程分享；消費滿100元可集點抽獎，獎品有臺北－馬祖機票、AirPods 4等，外籍旅客還能憑護照兌換好禮。