2026-10-05 11:19 女子漾／編輯周意軒
2026台灣設計展「桃園流」攻略！16大主題展免費逛，必看亮點、接駁交通一次掌握
國慶連假還沒想好去哪裡？2026台灣設計展首度來到桃園，以「桃園流」為主題，串聯青埔、中壢兩大展區，集結16大主題展與5處衛星展區，展至10月11日。從彩色玻璃橋、城市互動遊戲到夜間光雕，適合揪朋友一起探索，也能順道認識藏在日常裡的台灣設計力。出發前，先把展覽時間、必看亮點與交通方式收進口袋！
2026台灣設計展時間、地點與門票
今年的「桃園流」，從桃園埤塘水文出發，延伸至人流、物流、產業與文化的交會，帶大家重新認識這座國門城市。
展覽日期
2026年9月24日（四）至10月11日（日）。
主展區開放時間
每日10:00至18:00，週五至週日及國定假日延長至20:00；10月11日展期最後一天開放至18:00。衛星展區與夜間光雕另有開放時段。
主要場館
桃園會展中心：桃園市中壢區領航北路一段99號。
桃園市立圖書館青埔智慧科技分館：桃園市中壢區領航北路一段100號。
中原文創園區：桃園市中壢區忠仁路33號。
門票資訊
主展區免費參觀；衛星展區中的桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館須依館方規定購票。
青埔展區怎麼逛？先鎖定拍照與互動亮點
第一次來，建議先從桃園會展中心開始。這裡集結A1至A13主題展，再接著前往青埔智慧科技分館參觀A14，路線相對集中。
想拍照，先逛「匯流之橋」
A3「匯流之橋」以繽紛彩色玻璃橋串起桃園觀光地景，將北橫、珍珠海岸與大龍門的特色帶進展場，搭配拉拉山冷杉、水蜜桃等氣味，讓旅遊風景變成可以走進去的五感體驗。
喜歡互動，別漏掉「水之道」與「智匯生城市」
A10「水之道」從埤塘、水資源與循環利用出發，觀眾可製作自己的「水波曼陀羅」，參與大螢幕互動。位於青埔智慧科技分館3樓的A14「智匯生城市」，則將城市數據變成流動光瀑，搭配角色扮演模擬遊戲，讓大家試著參與城市決策。現場另有集章任務與限定積木盲盒兌換機會，參加方式及數量依展場公告為準。戶外加碼，走進「光流方舟」，藝術家陳普打造的「光流方舟」，以球體溫室、流動光影與互動螢幕，呈現桃園從沿海平原到高山的農業地景。現場也結合青農物產，讓稻米、蔬菜、花卉、蜂蜜等熟悉食材，成為理解土地與未來農業的入口。
中壢展區必看！用一支湯匙探索六大族群餐桌
中原文創園區的B1「匯流城市・文化共生」，把桃園多元文化轉化成貼近日常的觀展體驗。第一倉「神在其中」從宗教器物切入，呈現信仰與人的關係；第二倉「味蕾之境」則以餐桌為主角，串起原住民族、閩南、客家、眷村、閩東與新住民的飲食文化。觀眾可拿起湯匙，透過互動感應選擇料理、搭配套餐，生成個人專屬的覓食指南。喜歡從美食認識一座城市的人，可以把這區列入清單。B2「青春薈萃」則集結高中職、大專院校、桃園設計獎及台日韓學生研習營成果，適合看看年輕世代如何用設計表達觀點。
迪卡儂D-LOOP登場！舊裝備也能繼續陪你運動
熟悉的運動用品，也是這次展覽的看點。迪卡儂在A4「日常動力學」呈現「D-LOOP永續循環圈」，串聯維修保養、Buy Back二手收購與客製燙印等服務，讓觀眾思考運動用品如何延長使用壽命。展場也展示MIT運動裝備，帶大家看見台灣供應鏈與全球運動生活的連結。展期間可免費索取限量「永續體驗卡」，憑卡於10月31日前至迪卡儂八德店或中壢店，依卡面規定享有以下服務與優惠：Buy Back收購價加碼、免費穿線、指定服飾客製燙印、自行車健檢優惠、免費纏握把布、指定消費贈購物袋。各項適用商品、資格與使用方式，依體驗卡及門市公告為準，數量有限、發完為止。
提醒想體驗免費燙印的讀者，展場WORKSHOP已於9月26、27日舉行完畢，後續觀展可留意永續體驗卡，安排到指定門市使用。
晚上繼續逛！「城市之鏡」光雕與5處衛星展區
想把行程延伸到晚上，可以安排桃園市立美術館戶外「城市之鏡」。作品結合水霧、雷射、互動影像與建築投影，把桃園水文、文化與產業轉化成大型光影場景。展演期間為9月24日至10月11日，每晚19:00、19:30、20:00、20:30各一場。想拍夜間光影，記得把這段時間留出來。
台灣設計展交通怎麼搭？青埔、中壢這樣到
前往青埔展區
桃園捷運：搭至A19桃園體育園區站，步行約10分鐘前往桃園會展中心。
高鐵：於高鐵桃園站下車，轉乘機場捷運，從A18搭至A19。
公車：搭乘173、707、L605、L605A至「捷運桃園體育園區站」，再步行前往。
前往中壢展區
桃園捷運：搭至A21環北站，轉乘活動接駁車。
高鐵：於高鐵桃園站轉乘機場捷運至A21環北站，再搭接駁車。
台鐵：於中壢站下車，轉乘活動接駁車。
公車：搭乘1、1B、167、167A、208、229、230至「中原站」，步行約6分鐘前往中原文創園區。
從A21前往中原文創園區，可依官方建議搭紅線；回程搭黃線返回A21。兩線採不同方向的循環路線，上車前先確認行車方向。