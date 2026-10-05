幾米睽違15年重返華山！25週年「沉浸特展＋300款周邊」登場　10/6早鳥開搶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園推動秋遊北橫，串聯後慈湖與拉拉山深度慢旅。

桃園推動秋遊北橫，串聯後慈湖與拉拉山深度慢旅。 重點二： 後慈湖以AI展館、低碳餐飲與生態步道重啟迎客。

後慈湖以AI展館、低碳餐飲與生態步道重啟迎客。 重點三：拉拉山申請國際暗空勝地，結合觀星、溫泉與部落文化。

秘境重現・星空叩關 桃園「秋遊北橫」開啟深度慢旅新篇章



【旅遊經 廖晨光 / 桃園報導】

隨著秋意漸濃，北橫公路迎來最舒適的旅遊季節。桃園市政府今年全力推動山林觀光轉型，將沉寂已久的歷史秘境與極致的夜空景色串聯，推出兼具人文深度與自然生態的「秋遊北橫」全新體驗。從重新亮相的軍事禁地後慈湖秘境，到正積極爭取國際認證的拉拉山「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」璀璨星空，為國人規劃出一條遠離塵囂的深度旅行路線。







桃園大溪慈湖碧綠水色與山巒倒影 / 廖晨光攝







北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空 / 桃園市政府觀光旅遊局 提供







北橫羅浮溫泉體驗美人湯 / 廖晨光攝

後慈湖優化重開門戶 結合AI科技與湖畔低碳餐飲

曾因軍事管制而封閉數十年的後慈湖，憑藉完好的原始森林林相與「月牙湖」水岸風光，一直是桃園大溪的生態秘境。後慈湖原名「龍過脈埤」，最初為桃園農田水利會轄下的天然灌溉埤塘，因水源來自白石山上的清冽溪澗，埤塘水質澄澈如鏡，加上彎曲狹長的月牙形地貌，早年亦有「月牙湖」的美稱。







慈湖之眼 / 廖晨光攝







慈湖秘境 / 廖晨光攝







慈湖全區導覽圖 / 廖晨光攝

此地因地形隱密、背山面水，在1960年代被選定為總統府疏散避難的戰時指揮所與蔣公行館預備地。長達60餘年的嚴密管制，雖然隔絕了世人的足跡，卻也奇蹟般地為這片山林築起了一座天然的生態防護罩。在塵封半世紀，有著神秘面紗的後慈湖，因為軍事單位的解禁，讓這處世外桃源保有原始生態的忘憂秘境開放參觀。







慈湖秘境 / 廖晨光攝







慈湖秘境 / 廖晨光攝







後慈湖秘境 / 廖晨光攝







後慈湖秘境 - 複刻重現當年蔣公視察時搭乘竹筏 / 廖晨光攝





園區耗時三年進行整體升級與步道優化，並於今年(2026)以全新面貌迎接遊客。如今踏入園區，在台灣特有種肖楠木交織的森林步道，享受清新的森林芬多精外，沿途步道旁生態更極為豐富，不時傳來陣陣蛙鳴並能偶遇巨大的人面蜘蛛在枝條間織網；而在過去留下的戰備隧道深處，如今更成為台灣葉鼻蝠與大蹄鼻蝠安居的棲息地。







後慈湖生態步道 / 廖晨光攝







後慈湖生態步道 / 廖晨光攝









後慈湖國光計畫史料小組檔案室舊址 / 廖晨光攝







後慈湖國光計畫史料小組檔案室舊址 / 廖晨光攝









後慈湖國光計畫史料小組檔案室文件保險櫃 / 廖晨光攝







走在步道上，途經戒嚴時期留下的碉堡、防空洞、指揮所以及沉重的管制鐵門隱現於綠意之中，無聲地訴說著過去的緊張歲月。園區內最具代表性的5棟「戰備辦公室」，當年是為了國光計畫反攻大陸時提供政府高層疏散辦公而建，如今則在市府的規劃下成功轉型。







後慈湖戰備隧道口 / 廖晨光攝









戰備隧道出口 / 廖晨光攝







戰備隧道後慈湖出口 / 桃園市城市觀光導覽協會志工隊長任中華先生提供









戰備隧道現為多種蝙蝠棲地 / 廖晨光攝







指揮所空調管多種蝙蝠 / 桃園市城市觀光導覽協會志工隊長任中華先生提供







後慈湖豐富多樣的生態 / 廖晨光攝





昔日的軍事戰備辦公室在轉型後展現全新生命力，其中1號辦公室導入當代AI數位互動與投影技術，打造為沉浸式歷史展覽館，重現1960年代的生活點滴與歷史場景，讓走訪的遊客能穿越時空進行情境體驗；位於月牙湖畔第一排的2號辦公室，其屋外延伸出全新的觀景平台與休憩區，讓遊客能以最佳視角俯瞰宛如明鏡的碧綠水色與山巒倒影，湖畔甚至復刻重現了當年蔣公視察時搭乘的竹筏。





後慈湖一隅 / 廖晨光攝







後慈湖1號辦公室打造為沉浸式歷史展覽館 / 廖晨光攝









AI數位與投影技術互動體驗 / 廖晨光攝









蔣宋美齡夫人優雅的旗袍美學 / 廖晨光攝







空軍之母 蔣宋美齡夫人優雅旗袍 / 廖晨光攝





市府特別引進榮獲2025年綠色永續餐飲大獎的在地品牌業者進駐，餐飲團隊嚴選桃園在地農產，並考究歷史文獻，推出獨特的「慈湖限定特色餐」。菜色包含蔣介石鍾愛的總統苦花魚、蔣宋美齡夫人喜愛的紅豆鬆糕、極具在地特色的大溪豆干，以及蔣方良夫人愛不釋手的俄羅斯軟糖，搭配慈湖特調咖啡與在地紅茶，讓旅客在山水倒影旁享受低碳健康的精緻餐食。







後慈湖一隅 - 複刻重現當年蔣公視察時搭乘竹筏 / 廖晨光攝







後慈湖一隅 / 廖晨光攝







「慈湖限定特色餐」- 食在地有機麵包 / 廖晨光攝







「慈湖限定特色餐」 / 廖晨光攝







「慈湖限定特色餐」- 香草烤桃園黑毛豬 / 廖晨光攝



「慈湖限定特色餐」- 慈湖風華點心三品 / 廖晨光攝

叩關國際暗空勝地 拉拉山打造世界級賞星環境

享受完後慈湖的山林綠意與人文時光後，順著北橫公路蜿蜒而上，夜晚的拉拉山則呈現另一種震撼美景。繼「合歡山暗空公園」於2019年取得國際暗空協會（IDA）認證成為台灣第一座「國際暗空公園」（International Dark Sky Parks）。桃園市政府為推動永續星空旅遊，攜手台灣暗空協會於今(2026)年3月正式向國際暗空協會遞件申請認證拉拉山為台灣首座「國際暗空勝地（International Dark Sky Sanctuary）」，期盼讓北橫的夜空躍上國際舞台。







北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空 / 桃園市政府觀光旅遊局 提供



市府為改善夜間光害，降低不必要的光源干擾，友善夜間野生動物生態，桃園市政府全面升級山區數百盞公共照明，嚴格控制改善燈具色溫與投射角度，並與在地民眾及旅宿業者合作實施夜間減光措施。如今，旅人能在拉拉山的靜謐夜色中，佇立於巴陵鐵塔下縱覽無垠星海，仰望浩瀚宇宙，傾聽浪漫動人的星座故事。







北橫拉拉山上巴陵鐵塔燦爛星空 / 桃園市政府觀光旅遊局 提供







為降低光源干擾並友善夜間野生動物，市府全面升級山區數百盞公共照明，嚴格控管燈具色溫與投射角度，更與在地居民及旅宿業者攜手推動夜間減光。如今，旅人能在拉拉山的靜謐夜色中，佇立於巴陵鐵塔下縱覽無垠星海，仰望浩瀚宇宙，傾聽浪漫動人的星座故事。







羅浮露天溫泉 / 廖晨光攝







蕃薯藤羅浮溫泉會所獨立湯屋 / 廖晨光攝







蕃薯藤羅浮溫泉會所泡腳池 / 廖晨光攝



拉拉山四季各具風情，春賞櫻、夏避暑品水蜜桃、秋覽楓紅、冬泡溫泉。白天造訪拉拉山國家森林遊樂區，可一探全台面積最大的紅檜巨木群；入夜後則能在上巴陵觀星賞銀河。次日下山，還可體驗濃厚的泰雅族部落文化，順道至羅浮溫泉浸潤碳酸氫鈉泉（美人湯），洗去旅途疲憊，畫下身心舒暢的秋季山旅句點。





蕃薯藤羅浮溫泉會所 露天風呂 / 廖晨光攝







蕃薯藤羅浮溫泉會所 露天風呂 / 廖晨光攝





建議遊程規劃：

• 第一天： 上午預約參觀後慈湖步道與數位展館 → 湖畔品嚐特色餐點 → 驅車前往上巴陵旅宿 check-in → 夜間巴陵高台觀賞無光害星空

• 第二天： 晨間探索拉拉山巨木群步道 → 下山至羅浮溫泉體驗美人湯 → 選購在地農特產返家

後慈湖參觀與行程資訊：

• 預約機制： 採全程線上預約制，每日開放 8 個梯次（09:00 至 13:30，每半小時一梯），每梯次上限 50 人

• 票價資訊： 全票 100 元、優待票 50 元，40 人以上團體票 80 元

• 預約管道： 請至「桃園市後慈湖入園申請系統」查詢報名 https://backcihu.tycg.gov.tw/index.aspx?openExternalBrowser=1

更多資訊請參閱桃園市政府官方旅遊指南

https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw