2026-10-05 10:57 女子漾／編輯黃冠婷
幾米睽違15年重返華山！25週年「沉浸特展＋300款周邊」登場 10/6早鳥開搶
迎接幾米品牌25週年，華山將接連迎來兩大活動，首先是10月9日開幕的「幾米快閃店」，一次集結超過300種商品與繪本；睽違15年的幾米特展也將重返華山，12月24日起推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，以《向左走．向右走》、《月亮忘記了》等經典作品打造全數位沉浸體驗。
幾米活動1：10/9華山快閃店開幕，超過300種商品一次逛
雙十連假不知道去哪裡，可以先到華山逛幾米！品牌首度於華山打造獨立快閃店，10月9日至12月20日限時登場，現場集結超過300種商品與繪本。
空間依照不同繪本作品規劃主題分區，除了能重溫經典作品，還有文具、居家用品及生活選物等周邊。
這次更特別推出《月亮忘記了》萬年曆，以木質底座重現城市樓宇、男孩與月亮的場景，月份、日期皆能自由調整，並附上3款不同姿態的男孩與月亮配件，可以自由組合出自己的繪本風景，底座還能搭配香氛使用。
「幾米快閃店」活動資訊・日期：2026年10月9日至12月20日
・時間：每日11:00～19:00
・地點：華山文創園區「藝術西街玻璃屋」
・商品：超過300種商品與繪本
・必看：《月亮忘記了》萬年曆、文具、居家用品、生活選物等
幾米活動2：睽違15年重返華山！12/24沉浸互動展登場
真正的重頭戲要等到聖誕節！睽違15年，幾米特展將再次回到華山，12月24日起推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，一路展至2027年2月14日情人節。
這次與過去以原畫、實體裝置為主的展覽不同，首度採用「全數位形式」呈現。
展覽以《頭碰頭說說話》為核心意象，串聯《向左走．向右走》及《月亮忘記了》兩部經典作品，把幾米筆下關於錯過、遺忘與尋回的故事，從書頁搬進沉浸空間。
《與幾米頭碰頭》展覽資訊・日期：2026年12月24日至2027年2月14日
・休館：除夕休館1天
・時間：每日10:00～18:00
・最晚入場：17:00
・地點：Magic Box數位故事館
・地址位置：台北華山文創園區東3A
5面投影＋動態偵測！身體也能和幾米世界互動
這次不只是站著看投影。展覽由紅然RYB Studio製作，運用5面沉浸式投影包圍觀眾，同時加入肢體動態偵測與互動設計。幾米原本靜止在書頁裡的圖像，經過拆解、重新組合後，轉變成在觀眾四周移動的數位場景。
約27分鐘的影像敘事中，觀眾還能透過自己的身體動作與畫面產生互動，不只是「看」幾米的故事，而是走進故事裡。
陳建騏操刀配樂，27分鐘沉浸幾米世界
展覽邀請三金音樂製作人陳建騏與團隊打造配樂及音效，讓《向左走．向右走》、《月亮忘記了》等熟悉故事，透過影像、音樂與聲響重新呈現。
展覽特色一次看
・幾米睽違15年重返華山舉辦特展
・首度採「全數位」形式呈現
・串聯《頭碰頭說說話》、《向左走．向右走》、《月亮忘記了》
・5面沉浸式投影
・加入肢體動態偵測，可與影像互動
・約27分鐘完整影像故事
・陳建騏團隊打造配樂與音效
10/6搶早鳥票！還送「幾米3D立體收藏卡」
想看展的粉絲可以先記住10月6日！《與幾米頭碰頭》門票分為早鳥、預售及展期3階段販售，其中10月6日至10月31日購買早鳥票，還能獲得限定「幾米3D立體收藏卡」1張。
售票時間
・10/6～10/31：早鳥單人票、雙人票
・11/1～12/23：預售票、親子票
・12/24～2027/2/14：展期票
早鳥限定禮
・10/6～10/31期間購票，可獲得「幾米3D立體收藏卡」1張
・11月1日起開放兌換
・實際兌換方式依各售票平台公告
售票平台
・FamiTicket
・UDN售票網
・Klook
12/24還有「展覽商店」接力登場
快閃店12月20日結束後也不用難過，隨著沉浸展12月24日正式開幕，「展覽商店」也會同步登場。
本次由方序中打造的展覽主視覺，將延伸推出可收藏的主題商品，現場也將規劃專屬特典兌換，詳細商品及兌換方式將於開展前公布。
展覽商店資訊
・日期：2026年12月24日至2027年2月14日
・休館：除夕休館1天
・地點：華山文創園區東1A
從10月9日雙十連假的300款商品快閃店，到聖誕節登場的沉浸互動展，這次幾米25週年活動幾乎一路橫跨秋冬。如果是《向左走．向右走》、《月亮忘記了》的老粉，可以先把10月6日搶票、10月9日逛快閃店、12月24日看展3個日期記下來。
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