披薩、速食新品太犯規！達美樂竟加科學麵，肯德基99元就能吃一餐

午晚餐又不知道吃什麼？近期披薩、速食品牌端出新花樣，達美樂把科學麵加入起司火山吃法，必勝客推出雙重雞肉新口味，肯德基則用99元脆雞飯搶攻日常用餐。這篇一次整理新品特色、價格與優惠期限，再加碼介紹頂呱呱的烤雞腿，聚餐、獨享都能找到靈感！

達美樂×科學麵！起司火山多了酥脆新吃法

科學麵竟然可以配披薩！達美樂首度攜手科學麵，讓熟悉的鹹香麵體與濃郁起司火山搭配，替原本滑順的起司增添酥脆口感。想試試品牌推薦吃法，可以把科學麵灑進起司火山，浸潤約5秒，再用披薩沾起一起入口。起司控與科學麵控，這次可以同桌集合了！10月5日至10月25日，購買起司火山系列大披薩，或選購精選口味火山披薩外帶買一送一優惠，即免費加贈2包「科學麵原味Mini包」，各店數量有限，送完為止。多人聚餐也能選擇「3個經典系列大披薩799元」，再加價升級起司火山，同樣可獲贈科學麵。提醒，799元為經典系列組合價格，升級起司火山需另外加價。

圖片來源：官方

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另外，到達美樂Facebook官方粉專指定貼文留言分享創意吃法，還有機會抽中只送不賣的「達美樂×科學麵跨界潮衣」，參加方式依指定貼文公告為準。

必勝客「霸王雙雞比薩」！雞球、燻雞絲一次吃

肉食派看這款！必勝客全新「霸王雙雞比薩」集結鮮嫩雞球與香燻雞絲，雙重雞肉搭配番茄、菠菜、洋蔥，再加入洋香菜葉與莫札瑞拉起司，兼具雞肉的飽滿口感、燻香與起司香氣。「霸王雙雞比薩」為長期販售品項，大比薩595元、小比薩335元，可於全台門市、官網及PK APP訂購。想趁優惠開吃，包含新品在內的10款指定大比薩，於指定日期外帶單點只要199元。10月優惠日期為10月12日至16日、10月19日至23日，以及10月27日至30日，並非整個月天天適用。

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9月29日至10月8日，PK APP會員另享全口味大比薩半價，再贈一份價值229元的厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或BBQ烤雞（4翅4腿）。

多人分享則有外送買一個大比薩送兩個小比薩，以及外帶買一個大比薩送兩個小比薩、兩份副食與一瓶大瓶飲料等組合，適用口味及訂購限制依活動公告為準。

肯德基99元脆雞飯！青花椒、蒜香白醬雙口味

想吃速食又想來碗飯，肯德基這次有新選擇！9月29日起推出「脆雞飯」99元系列，以雞汁風味飯搭配酥脆多汁的雞腿肉，提供「青花椒醬脆雞飯」與「蒜香白醬脆雞飯」兩款口味，單點均為99元。「青花椒醬脆雞飯」主打椒香與麻感，適合喜歡椒麻風味的人；「蒜香白醬脆雞飯」則揉合蒜香、蘑菇香氣與奶香，走濃郁滑順路線。不用揪人分食，也能快速解決一餐。兩款脆雞飯於全台開賣，實際供應依門市為準；透過PK雙饗卡APP點餐，活動期間另有最高2.5%點數回饋，適用條件依APP公告為準。

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肯德基連假優惠！6塊炸雞＋6顆蛋撻333元

10月6日至10月26日，肯德基兩款「澎派桶」優惠價333元！經典款含6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻；無骨款含6塊無骨雞腿霸＋6顆原味蛋撻，再附南洋酸甜醬、BBQ煙燻醬或韓式辣醬任選一種。

10月6日至10月19日另推「咔啦脆雞套餐買一送一」，175元可享4塊咔啦脆雞＋2杯無糖綠茶，揪好友一起吃更划算！

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加碼認識頂呱呱「無敵烤腿」！中秋優惠已結束

提到頂呱呱，除了台式炸雞，也可以留意「無敵烤腿」。厚實雞腿以獨門醃製醬汁慢烤入味，喜歡重口味的人，還能依供應選擇紐奧良香辣風味。頂呱呱先前推出的中秋限定套餐，搭配地瓜薯條、甜甜包與飲品，多人分享組另加入原味炸雞及呱呱雞柳條，一次滿足烤雞、炸雞兩種喜好。

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不過，這波活動已於9月28日結束，無敵烤腿餐199元、烤腿雙人餐329元、烤腿分享組599元，以及呱呱包買一送一，皆為當時活動優惠。現在想吃烤腿，請以門市及點餐平台顯示的供應品項、價格為準。