99%極光觀測率！阿拉斯加夢幻之旅：飆雪橇、泡溫泉、漫步馴鹿森林

AI重點 文章重點整理： 重點一： Gondwana Ecotours推出8天阿拉斯加極光探險，全包式行程主打99%觀測率。

Gondwana Ecotours推出8天阿拉斯加極光探險，全包式行程主打99%觀測率。 重點二： 行程基地設於費爾班克斯郊外，夜間嚮導全天追蹤天候與地磁活動。

行程基地設於費爾班克斯郊外，夜間嚮導全天追蹤天候與地磁活動。 重點三：白天安排狗拉雪橇、馴鹿漫步、冰壺課與溫泉體驗等在地活動。

【旅奇傳媒/編輯部報導】想親眼目睹一生必看的極光，現在有了成功率高達99%的夢幻行程。「Gondwana Ecotours」現正開放其旗艦項目－為期8天的「阿拉斯加極光探險之旅」（Alaska Northern Lights Adventure）預約。這是一項全包式的冬季遠征行程，旨在讓旅客深入領略阿拉斯加內陸的風土人情，同時最大限度地增加觀賞北極光的契機。

該行程每年從9月持續到次年4月，憑藉精心挑選的住宿地點以及專屬的夜間夜空監測，在過去三個季度中創下了高達99%的遊客極光目擊率。

▲「阿拉斯加極光探險之旅」在過去三個季度中創下了高達99%的遊客極光目擊率。 圖：Gondwana Ecotours／提供

行程的大本營設在費爾班克斯（Fairbanks）市郊舒適的鄉村旅館，遠離城市光污染，直接坐落於「極光橢圓區」（Auroral Oval，或稱極光卵）正下方。專業的夜間嚮導會全夜追蹤地磁活動與當地氣象模式，一旦極光出現，便會為遊客提供個性化的晨喚服務。

為了確保遊客能夠捕捉到這一壯麗自然現象，嚮導會協助調整相機和智慧型手機的低光攝影設定，現場還提供配有三腳架的相機租賃套裝。

▲在「奔跑馴鹿牧場」與馴鹿漫步。 圖：Gondwana Ecotours／提供

▲在「奔跑馴鹿牧場」與馴鹿漫步。 圖：Gondwana Ecotours／提供

白天的行程則帶領遊客體驗地道的當地文化與經典冬季項目。貴賓們將參與穿梭於雪林中的ㄒ狗拉雪橇」活動、在「奔跑馴鹿牧場」（Running Reindeer Ranch）與馴鹿漫步、接受當地球員提供的私人冰壺課程，以及在「珍娜溫泉」（Chena Hot Springs）享受戶外溫泉浴。此外，行程還包括家常早餐、參觀「北方博物館」（Museum of the North），以及與當地自給農場主共進晚餐。

「Gondwana Ecotours」專注於在全球旅遊清單上的熱門目的地，打造以自然、文化和永續發展為核心的小團旅行體驗。創始人賈雷德·斯特恩伯格（Jared Sternberg）強調，正是那些人與人之間的真摯連接，讓這趟旅程令人終生難忘。

「這次旅行最棒的部分在於我們遇到的人，」斯特恩伯格表示，「我們會拜訪一位過着離網生活的當地家庭，聆聽他們在阿拉斯加偏遠荒野中的生活方式；我們向有趣的當地人學習冰壺運動，甚至還會與一個養育馴鹿的家庭一起喝茶。」

▲雪林中的狗拉雪橇活動。 圖：Gondwana Ecotours／提供

生態意識旅遊始終是該項目核心。作為一家認證綠色企業，「Gondwana Ecotours」在所有出發班次中保持全碳中和足跡，以此平衡其營運所帶來的環境影響。每個旅行團均配有3位專業嚮導，負責處理白天的遠足後勤、駕駛職責以及夜間的極光追蹤。旅遊套裝組合包含費爾班克斯郊外6晚住宿、費爾班克斯1晚住宿、每日家常早餐、所有特色景點的門票、寬敞廂型車提供的當地地面交通，以及全套嚮導服務。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」