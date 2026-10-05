2026-10-05 12:02 旅遊經
「日本福島」星野「NEKOMA Mountain 滑雪場」開啟時間曝 3大住房體驗推薦！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：NEKOMA Mountain滑雪場2026年11月28日開季至2027年5月9日。
- 重點二：BunkLodge NEKOMA將於2027年1月12日開幕，主打平價直通雪場住宿。
- 重點三：另有磐梯山溫泉飯店與汽車露營專案，滿足不同滑雪旅人需求。
「星野集團 NEKOMA Mountain 滑雪場」
【旅遊經 洪書瑱報導】
平價滑雪住宿新選擇
「BunkLodge NEKOMA」2027年1月12日開幕！
星野集團 NEKOMA Mountain 滑雪場，位於日本福島縣磐梯山區域的頂級滑雪度假勝地，也是日本國內規模最大的滑雪場之一，為推廣日本滑雪，為迎接2026-27雪季，規劃了多元住宿風格，讓旅人能盡情享受滑雪的冬日行程，而這裡主打的滑雪行程特色，就是直通雪場的住宿體驗。值得一提的是──日本大震災後長期休館設施，「BunkLodge NEKOMA」將重獲新生，於明(2027)年1月12日開幕，重新回歸，即日起開放預約。滑雪場住宿園區包括：以溫泉浴場以及豐富的會津在地美食與日本酒體驗的「磐梯山溫泉飯店」；主打上下鋪、高 CP 值的青年旅舍型態，方便專注於滑雪的旅客的「BunkLodge NEKOMA」，另還可以選擇汽車露營等！
星野集團 NEKOMA Mountain 滑雪場，於今(2026)年11月28日開啟，直至2027年5月9日止，雪場中共有、33條滑道，以及13座纜車，一日券（線上）：大人 5,900日幣、中高生 4,200日幣、小學生 2,700日幣（含稅），相關訊息可至滑雪場官網(https://zh-tw.nekoma.co.jp/)查詢！
※.星野集團 NEKOMA Mountain 滑雪場，住宿三大推薦──
一、滑雪愛好者＆團體首選，雪場直通「BunkLodge NEKOMA」：
「BunkLodge NEKOMA」飯店
因應近年觀光強勁復甦與長期連續住宿需求成長，大震後休館的設施重生為「BunkLodge NEKOMA」，適合追求平價住宿的活躍滑雪客，客房提供4人房與6人房，有效降低每人住宿預算，其中標準專案（6人1室）每人每晚3,200日幣（約台幣650元）起，還有優惠的連續五晚入住專案（6人1室），每人每晚更低至2,560日幣（合台幣約520元左右）起。館內配備雪具乾燥室與雪板保養區，讓滑雪客自早晨起即能以最佳狀態奔向雪場。
「BunkLodge NEKOMA」，客房數有63間，入住時間：3:00 pm、退房時間：為12:00 pm，營業期間為2027年1月12日～3月6日，相關訊息可至官方網站(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/bunklodgenekoma/)查詢！
二、滑雪與飯店度假雙重滿足，享樂型度假村「磐梯山溫泉飯店」：
享樂型度假村「磐梯山溫泉飯店」
星野集團「磐梯山溫泉飯店」客房數:149 室，具備直通雪場的絕佳地理位置，適合兼顧滑雪樂趣與飯店渡假的旅客，館內可品嚐會津鄉土料理與溫泉，並提供深入體驗在地美食的「會津居酒屋GO！」專案。此外，入住時間：4:00 pm，退房當日享「14:00 pm 延後退房」與「24小時 WAX Bar」，享受滑雪與度假雙重體驗。費用1晚 14,900日幣起，相關訊息可至官方網站(https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/bandai/)查詢！
三、兼具機動性與舒適度的「汽車露營專案」：
兼具機動性與舒適度的「汽車露營專案」
針對重視移動機動性的旅客，推出雪場直達的汽車露營專案。雪場正前方設有汽車露營專用區，住宿期間可使用磐梯山溫泉飯店的溫泉與 Lounge。並提供包含露營車租借的專案，兼具自由移動與飯店級舒適。
以上圖片：星野集團提供
精華 FAQ
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雪場預定於2026年11月28日開啟，營運至2027年5月9日止。園區內共有33條滑道與13座纜車，適合安排長天數的滑雪行程。
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它主打6人與4人房的多人住宿，6人1室每人每晚3,200日幣起，連住5晚更低至2,560日幣起，且設有雪具乾燥室與保養區，方便滑雪客直接上場。
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可選擇磐梯山溫泉飯店，享受溫泉、會津美食與延後退房；也能入住汽車露營專案，使用飯店溫泉與Lounge，兼具自由移動與舒適度。