AI重點 文章重點整理： 重點一： 《F✦FOREVER恆星之城》將於10/4開賣，11月28、29日登台北大巨蛋。

《F✦FOREVER恆星之城》將於10/4開賣，11月28、29日登台北大巨蛋。 重點二： 易遊網推門票加住宿或交通加住宿套票，提供一站式追星方案。

易遊網推門票加住宿或交通加住宿套票，提供一站式追星方案。 重點三：套票每人最低6,899元起，指定方案還可加購折扣碼優惠。

《F✦FOREVER恆星之城》門票10/4開搶 易遊網「住」攻追星，這樣也能購到票！



【旅遊經 洪書瑱報導】







《流星花園》與神曲《流星雨》在 2001 年爆紅，是無數人的青春歲月，成為那一世代心中最無可替代的流行文化記憶，而當時螢幕的上「璀星」，包括：言承旭、吳建豪、周渝民，將合體五月天主唱阿信，於11月28日及29日要像流星降「落」在台北大巨蛋的舞台，於《F✦FOREVER恆星之城》閃耀在粉絲面前，憑藉強大青春回憶與秒殺氣勢，話題不斷延燒至各大社群平台，《F✦FOREVER恆星之城》10/4開賣！粉絲們除了於10月4日於拓元售票系統搶票外(當日13:00開放台新Richart卡友專區優先購票、14:00則於拓元售票系統全面開賣)，除此之外，還有另一管道可輕鬆購票，易遊網看好跨縣市粉絲即將湧入台北朝聖，推出「門票+住宿」與「交通+門票+住宿」兩大限量套票，整合門票、飯店住宿或高鐵來回車票，打造一站式追星體驗。限量套票將於10月4日(日)晚上6點在易遊網官網與APP限量開賣，「門票+住宿」套票每人最低含稅6,899元起，讓粉絲無痛鎖定黃金席位，並享有高質感住宿體驗，以最輕鬆優雅的姿態卡位年度音樂盛事！









言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信合體的《F✦FOREVER恆星之城》，即將首度登台北大巨蛋





《F✦FOREVER恆星之城》世界巡迴演唱會，由言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信組成跨世代限定組合，橫掃上海、成都、新加坡、吉隆坡等10座城市，終於即將唱進台北大巨蛋，引發台灣歌迷的熱烈期待。在台的演唱會將在大巨蛋舉行，斥資5億打造的磅礡舞台與全場互動，完美喚醒跨世代的青春記憶殺。舞台節目除了集結經典神曲，讓全場氛圍沉浸在「浪漫偶像劇」的感官享受外，日前更揭密將有全新巨幕新舞台、預告解鎖合唱驚喜新曲目、四人SOLO全新改版、經典級嘉賓重量登場等精彩內容，勢必將帶動全場萬人狂歡的青春回憶。

※.易遊網針對不同出發地與行程規劃的粉絲，推出兩大套票方案供選擇。「門票+住宿」雙人套票專為北部或偏好自行安排交通的粉絲設計；「交通+門票+住宿」雙人套票，則整合中南部跨縣市追星的旅遊需求，免去搶票搶房的困擾，一站式解決行程所需。









《F✦FOREVER恆星之城》「門票+住宿」雙人套票，精選 5 間飯店供選購（圖為台北君品酒店）





易遊網《F✦FOREVER恆星之城》「門票+住宿」雙人套票精選5間飯店供選擇，偏好高奢享受的鐵粉歌迷，可鎖定五星級「台北君品酒店」或「JR東日本大飯店台北」方案，皆搭配5,880元搖滾區雙人門票與入住行政客房一晚，享受高規格的住宿禮遇。「台北君品酒店」方案含17樓「翰林軒VIP Lounge」專屬服務，可盡情享用精緻茶點小食、紅白葡萄酒及多款飲品，雙人價含早含稅21,299元起；偏好日系細緻服務，可選擇「JR東日本大飯店台北」方案，享專屬行政酒廊輕食與雞尾酒時光，雙人價含早含稅20,999元起。









《F✦FOREVER恆星之城》台北大巨蛋開唱，易遊網限量套票每人最低免 7 千（圖為晴美公寓酒店）







《F✦FOREVER恆星之城》「門票+住宿」雙人套票，精選5間飯店供選購（圖為台北士林萬麗酒店）





喜歡兼具住宿質感與高CP值的歌迷，首推被網友譽為「台北無印風小豪宅」的「晴美公寓酒店」，不僅有家一般的溫馨便利，更擁有星級酒店的精緻質感，方案含兩客自助式早餐，雙人價含稅13,799元起，等於每人免7千就能一次搞定門票和住宿；偏好國際連鎖品牌的粉絲，亦有「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」或「台北士林萬麗酒店」可選擇。「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」以潮流音樂與摩登設計著稱，雙人價含稅15,799元起；而擁有空中無邊際泳池的「台北士林萬麗酒店」，戲水時還能欣賞士林官邸及山脈景致，讓歌迷在追星之餘也能享受城市度假的愜意，雙人價含早含稅16,399元起；以上3間飯店方案皆搭配演唱會次高票區4,280元門票，讓鐵粉能同時兼顧荷包與住宿品質。









跨縣市追星必搶！易遊網推出「交通+門票+住宿」套票，指定套票再加贈「北北基好玩卡」







跨縣市追星必搶！易遊網推出「交通+門票+住宿」套票，指定套票再加贈「北北基好玩卡」（圖為台北凱撒大飯店）





為讓中南部粉絲跨縣市追星更加省心，易遊網推出「交通+門票+住宿」自由行雙人套票2天，含5,880元搖滾區雙人門票、高鐵來回雙人車票與飯店住宿一晚，讓歌迷一次備齊門票、交通與住宿需求。飯店選擇包含「和逸飯店-台北忠孝館」、「台北洛碁大飯店-忠孝館」與「台北凱撒大飯店」，每人最低10,390元起，指定套票再加贈「北北基好玩卡」交通暢遊一日券，北上追星之餘，還能輕鬆穿梭台北各大景點，完美結合娛樂與觀光，打造最鬆弛的追星之旅。



《F✦FOREVER恆星之城》光年赴約・台北大巨蛋演唱會將於11月28日及29日登場，易遊網限量雙人套票於10月4日晚上6點開搶。透過易遊網APP預訂搭配指定折扣碼再享優惠，「門票+住宿」雙人套票輸入折扣碼「twh100」，單筆滿3,000元即可現折100元；APP首購用戶領取折扣碼，單筆滿3,000元折300元。











10 月 4 日開搶!《F✦FOREVER恆星之城》台北大巨蛋開唱，易遊網限量套票每人最低免 7 千





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