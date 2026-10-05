萬聖節 台北晶華打造「怪獸樂園」，「食」在吃驚！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北晶華10月23日至31日打造萬聖怪獸樂園。

台北晶華10月23日至31日打造萬聖怪獸樂園。 重點二： 各餐廳推出怪獸甜點、變裝料理與特調飲品。

各餐廳推出怪獸甜點、變裝料理與特調飲品。 重點三：住房專案主打親子入住與10月31日討糖巡禮。

台北晶華客房團隊因應萬聖節的到來，推出精彩萬分的「萬聖奇幻假期」住房專案，陪伴大小朋友歡度好吃又好玩的親子假期。圖台北晶華提供



【旅遊經 洪書瑱報導】

歡樂的西洋鬼節──萬聖節即將在10月底到來，台北晶華於10月23日起至31日，飯店將打造成萌趣奇幻的「晶華怪獸樂園」，「遊」怪獸「食」在「吃」驚！如：一樓Regent Gift Shop吸睛逗趣的怪獸造型蛋糕、中庭azie餐廳的創意變裝料理、栢麗廳自助餐廳的萬聖主題餐車與繽紛應景特調，將帶領賓客走進充滿想像力的魔幻世界。活動期間，於栢麗廳用餐的賓客還能參加「怪獸賓果遊戲」，挑戰帶回限定甜品。此外，客房同步推出「萬聖奇幻假期」住房專案，主打四人成行入住雲天露臺房型、兩天一夜每人3,029元起，除可免費享用雲天廊餐點服務外，10月31日入住還可参加「奇幻討糖巡禮」，邀旅人度過一段好吃又好玩的萬聖假期。









針對萬聖節，晶華酒店點心房主廚推出多款造型麵包與主題甜點，其中吸睛品項包含擁有靈動大眼的怪獸系列蛋糕。圖台北晶華提供





萬聖節，台北晶華各餐廳「食」分應景，點心房主廚團隊發揮巧思，推出多款俏皮可愛且精緻可口的甜品，最吸睛的莫過於表層擠滿繽紛奶油霜、擁有靈動大眼的怪獸系列蛋糕，其中「榛香果韻大嘴怪」以榛果蛋糕為基底，結合榛果慕斯、熱帶水果醬與香甜脆餅堆疊口感層次，濃郁的堅果香氣讓人回味無窮；另一款「檸香莓漾萌角怪」是在榛果蛋糕中夾入主廚特製的草莓醬與檸檬奶油，打造甜而不膩的療癒滋味。另外，紅極一時的「杜拜巧克力」也將化身為怪獸「杜拜巧克力獨眼怪」選用蓬鬆的開心果蛋糕為主體，內層包裹著香濃的杜拜巧克力與開心果巴伐利亞奶凍，細緻堆疊出奢華風味。另有外型搶眼的「俏皮扁可頌」、內餡飽滿的「鬼臉可可包」、香甜鬆軟的「南瓜布里歐」以及經典必嚐的「熱狗木乃伊」等多款造型麵包，為節日增添無限樂趣。上述糕點每款80元起。









位於台北晶華酒店一樓的中庭azie餐廳因應萬聖節到來，推出一系列萬聖變裝餐。圖台北晶華提供







萬聖節期間，一樓栢麗廳及azie餐廳推出多款創意無酒精飲品，外型吸睛且口感豐富，歡迎喜愛感受節日氛圍的賓客都能共襄盛舉。圖台北晶華提供





位於飯店中庭的azie餐廳則將超人氣漢堡、披薩、爐烤牛排及沙拉變裝成暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪海鮮披薩、紅魔醬A5和牛排及小精靈烤牛肉沙拉，搭配結合濃郁番茄牛肉與酥脆派皮的淘氣蘑菇焗烤牛肉、以鮮甜海味揉合墨魚香氣的暗黑海鮮披薩餃，以及將海鮮內餡包入酥香派皮、覆上起司焗烤至金黃的魔法女巫酥皮派，道道兼具視覺與味覺驚喜。飲品則備有果香濃郁的爆爆芒果香橙酷樂與綿密沁涼的大眼怪芭樂葡萄冰沙，期待能擄獲大小朋友的味蕾。上述餐點每款580元+10%起、飲品每杯300元+10%。

位於飯店一樓的人氣自助餐廳栢麗廳，在萬聖節活動期間，也規劃了「萬聖搞怪專區」，以俏皮怪獸、繽紛南瓜等元素營造充滿童趣的節慶氛圍，主題餐車上則擺滿搗蛋鬼瑪格麗特披薩、惡魔熔岩起司堡、魔法爆米花以及怪眼栗子泡芙等怪趣吸睛的小點，搭配南瓜芒果奶昔、巫婆青蘋果氣泡飲與蟲蟲檸檬汽水等三款無酒精飲品，讓聚餐時光更加輕鬆歡樂。享受美食之餘，每位賓客還可獲得一張賓果小卡，於用餐期間尋找藏身餐廳各處的怪獸並完成連線，即可至櫃檯兌換棉花糖乙份，為饗宴增添甜蜜回憶。









於10月31日入住台北晶華「萬聖奇幻假期」住房專案的房客，將受邀參加「奇幻討糖巡禮」，體驗傳統萬聖節文化。圖台北晶華提供





若想節慶氛圍延長，還推出「萬聖奇幻假期」親子住房專案，住宿期間可前往五樓雲天廊無限享用萬聖節造型小點、冰淇淋及飲品，翌日再享CNN唯一推薦的台北必吃自助式早餐。此外，10月31日入住的房客更可以參加「奇幻討糖巡禮」活動，管家們將帶著這群可愛扮裝的小朋友，沿著麗晶精品大街和店裡面的大哥哥、大姊姊們互動，逐街拜訪討糖，感受傳統萬聖節文化氛圍。



