台北遠東香格里拉 雙北名廚齊演繹「萬里尋蟹季」，展秋色、秋味、必吃推薦！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北遠東香格里拉推出「萬里尋蟹季」，至11月30日前供應秋蟹料理。

台北遠東香格里拉推出「萬里尋蟹季」，至11月30日前供應秋蟹料理。 重點二： 望月樓、香宮、上海醉月樓三廚聯手演繹六大旬令蟹種入菜。

望月樓、香宮、上海醉月樓三廚聯手演繹六大旬令蟹種入菜。 重點三：遠東Café同步加映現蒸萬里蟹與南洋熱炒，提供多元吃蟹體驗。

台北遠東香格里拉在秋蟹的季節依食旬，雙北名廚齊演繹，推出「萬里尋蟹季」！(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

「秋紅」賞楓與品蟹，是秋天中最極致的視覺與味覺饗宴，而秋風隨風飄來的秋香，也傳來北海岸秋蟹膏腴肉甜的鮮美。為此，台北遠東香格里拉因應食旬，11月30日前，推出「萬里尋蟹季」，由「望月樓」、「香宮」、「上海醉月樓」三大名廚，六手聯彈，以北海岸海域的花蟹、三點蟹、石蟳，以及沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種，依蟹種特性，以廚藝演繹各具風味的秋蟹佳餚。除了在三大餐廳端出拿手美味外，另也在人氣自助餐廳「遠東Café」同場加映現蒸萬里蟹與南洋熱炒等，提供一站式豪邁吃蟹體驗。各餐廳多元料理手法展現產地直送的鮮甜海味，秋蟹點心每道138+10%元起、單點美饌1,280+10%元起；「遠東Café」午、晚餐每位1,680+10%元起。











「萬里尋蟹季」由「望月樓」主廚邱龍俊、「香宮」主廚廖晉輝、「上海醉月樓」主廚賴忠舜，3大名廚6手聯彈一起為秋蟹獻藝(攝影：洪書瑱)







主廚團隊力挺「萬里蟹」，從「望月樓」以海潮孕育的蟹鮮為主角，匯集新北物產，串起一席豐饒滋味；「香宮」以自煉蟹油與黑松露呈現當代粵饌細工；「上海醉月樓」則將本幫濃油赤醬慢煨極致醇厚。「蟹癡」蘇東坡曾云──「不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹」，在秋天這個美好的季節，千萬別辜負這天賜的美味！為展秋美、秋味，位在新北產地第一線的「望月樓」主廚邱龍俊，深諳北海岸野生活蟹的野性與鹹鮮，特別串聯「香宮」主廚廖晉輝精準控溫的當代粵工，以及「上海醉月樓」主廚賴忠舜擅長慢煨入味的本幫老火候，三位名廚跨越雙北、深度交流，展現花蟹的細緻、三點蟹的鮮甜與沙公的厚實肉質，將北海岸風土融入經典中菜骨幹，端出兼具扎實廚藝與旬味厚度的「萬里尋蟹季」。



※.台北遠東香格里拉館外餐廳「望月樓」，演繹高空極鮮粵饌──









望月樓以海潮孕育的蟹鮮結合新北物產，「黑椒山藥炒花蟹」(攝影：洪書瑱)







新北百揚大樓48樓的「望月樓」，今年再度將北海岸鮮蟹搬上雲端。主廚邱龍俊以蟹為引，細膩勾勒豐饒滋味，選用野生萬里蟹及肥碩飽滿的沙公、紅蟳入饌，更加入新北當地農產，融合粵菜工藝與創意巧思，六道蟹餚匯聚了新北山海風土。主廚推薦菜色首選鑊氣十足的「黑椒山藥炒花蟹」，辛香醬汁緊裹蟹身與新北山藥，入口鮮香微辣，隨後迎來飽滿蟹肉鮮甜；「鳳脂美人腿蒸三點蟹」最能嚐到活蟹的清鮮原味，以晶亮雞油上湯澆淋清蒸螃蟹與爽脆茭白筍，散發溫潤醇香；「沙公金華火腿炒香米」將蟹肉與火腿鹹香融入粒粒分明的泰國米中，慢嚼時干貝、開陽等海味接續展開，韻味豐厚。











清甜爽脆的茭白筍交疊清蒸鮮蟹，再澆淋晶亮雞油上湯芡，讓望月樓「鳳脂美人腿蒸三點蟹」(攝影：洪書瑱)







從魚肉到蟹粉芡皆講究細工，望月樓「蟹粉菊花龍虎斑」(攝影：洪書瑱)

「蟹粉菊花龍虎斑」從魚肉到蟹粉芡皆講究細工，龍虎斑細細改刀成菊花狀，再佐以手拆石蟳蟹肉特製的金黃蟹粉芡，魚肉酥嫩、蟹粉濃醇，成就鮮美細緻的味覺層次；「八里香柚焗沙公」揉合奶油白醬與微酸果韻，映襯蟹肉鮮香；「川香紅蟳甘藷粉絲煲」交織川式辣韻與甘藷甜香，粉絲吸飽蟹汁，香辣鮮甜一口盡收。單點每道1,480+10%元起。



※.台北遠東香格里拉「醉月樓」， 本幫濃油赤醬慢煨出醇厚滋味──









融入熬透蝦汁的蒸蛋嫩如凝脂，上海醉月樓「蛋香蝦汁蒸花蟹」(攝影：洪書瑱)







高踞飯店39樓的「上海醉月樓」，主廚賴忠舜全憑江浙老手藝火候說話。考量入秋野生花蟹供貨與體型浮動，後廚堅持不用死蟹與冷凍貨，除花蟹外，更挑選重達800公克的足重活沙公坐鎮。主廚推薦菜色首推「醬爆年糕沙公」，足重活沙公斬件下鍋，高溫逼出甲殼焦香，再靠濃油赤醬細火慢煨，年糕吸飽醬色與蟹油，軟糯黏嘴；想吃原味清甜必點「蛋香蝦汁蒸花蟹」，鮮熬蝦汁打進蒸蛋，細嫩無孔，雙重海味直接襯出花蟹的細緻甜味；偏好開胃酸香的饕客則不能錯過「酸湯花蟹粉絲煲」，自然發酵的酸湯溫潤生津，粉絲吸透微酸蟹汁，越滾越甘醇。











上海醉月樓「蟹粉撈細麵」(攝影：洪書瑱)

菜單兼顧多樣吃法，如：包含滿滿手拆蟹黃裹勻手工細麵的招牌「蟹粉撈細麵」；蛋香與鑊氣交織的「桂花炒花蟹」，以及蒜香撲鼻惹味的「香辣蒜香沙公」，把江浙菜的濃郁與俐落展露無遺。全菜單還能客製換選沙公或紅蟳，單點每道1,280+10%元起。



※.台北遠東香格里拉「香宮」 精算火候起伏展現當代粵式細工──









靠猛火快炒在瞬息間收乾湯汁，香宮「香宮風味辣椒蟹配酥包」(攝影：洪書瑱)







主打精緻當代粵饌的「香宮」，主廚廖晉輝把心思全放在手拆細工與火候控水上。主廚推薦菜色首推時令點心「魚子蟹粉餃」，薄透澄粉皮裹足現拆蟹膏與鮮蝦，頂端魚子一咬爆汁，燙口脂香瞬間化開；熱烹主菜由「蟹粉燴粉皮」挑大樑，寬粉皮在濃醇蟹湯中慢火煨透，每寸都咬住金黃膏脂，可依喜好選搭細嫩的三點蟹或脂膏厚郁的紅蟳；壓軸的「香宮風味辣椒蟹配酥包」特選整隻野生花蟹拆肉，大火快炒迅速收汁，甜辣濃醬拿現炸小酥包沾著吃最惹味過癮。











薄透澄粉皮包覆滿滿現拆蟹膏與鮮蝦，香宮「魚子蟹粉餃」。(攝影：洪書瑱)

其餘美饌同樣極展粵式蒸炒與開酥細工，如：以自煉蟹油與文旦提香的開胃冷盤「柚香花蟹肉晶凍」；借鏡經典叉燒酥工藝烘烤至化口的「萬里蟹肉金枕酥」，以及鋪滿手拆蟹肉、膏黃並綴以現刨黑松露的「萬里蟹皇芙蓉蒸」。點心每道138+10%元起、主菜每道1,680+10%元起。



※.同場加映──台北遠東香格里拉「遠東Café」 重現南洋排檔風味──





若想大快朵頤，人氣自助餐廳「遠東Café」同步推出全方位的吃蟹體驗，將生鮮冷盤、清蒸原味與鑊氣熱炒一次備齊。日料海鮮吧每日備妥花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟳等四款冰鎮海味，用低溫鎖住天然甘甜；蒸點區原隻現蒸萬里蟹三寶，蘸點薑絲米醋最能嘗出蟹肉的溫潤鮮美。

熱食區則換上東南亞大排檔的熱鬧架勢，輪替端出裹著滑蛋酸辣醬的「新加坡辣椒蟹」、蒜酥噴香的「避風塘炒蟹」、黑胡椒辛烈的「黑椒炒蟹」與奶香濃郁的「咖哩奶油王炒蟹」，大火快炒將重口味醬香全逼進肉裡，過癮又豪邁。「遠東Café」午、晚餐每位1,680+10%元起，菜色依現場公告輪替供應。





