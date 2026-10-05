台南海味漁鮮漫遊趣！串聯七股、北門海線「鮮」玩法

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台南市府推動農遊軸帶，打造七股北門海線示範遊程。

台南市府推動農遊軸帶，打造七股北門海線示範遊程。 重點二： 遊程結合潟湖生態、百年鹽業文化與在地農漁產業。

遊程結合潟湖生態、百年鹽業文化與在地農漁產業。 重點三：行程安排生態導覽、海味料理與食魚教育體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南市政府農業局推動農遊軸帶整合，推出「台南時令小旅行」海線亮點示範遊程，以「七股」、「北門」濱海地區為主軸，串聯潟湖生態、百年鹽業文化及在地農漁產業，規劃「海味漁鮮漫遊趣」一日遊程，邀請走進臺南西濱，從生態、產業到美食，深度體驗臺南海線農漁村的特色魅力。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是一座兼具山、海、平原多元風貌的城市，不僅農業資源豐富，海線地區更擁有獨特的潟湖生態、養殖漁業、鹽業文化及特色美食。市府近年積極推動農業旅遊發展，希望透過「農遊軸帶」整合，將分散於各地的農業、生態、文化及觀光資源串聯起來，讓遊客能夠深入產地、認識地方故事，同時帶動農漁村產業及地方經濟發展。

▲搭乘「龍海號」生態遊船深入七股潟湖。 圖：臺南市政府農業局／提供

農業局長馮祥勇指出，本次海線亮點遊程以「深度潟湖生態、鹽田地景文化、產地旬味美食」為三大體驗主軸，將七股、北門地區具特色的農遊、漁遊及文化據點串聯成完整的一日遊程，展現臺南海線農漁村多元且獨特的旅遊風貌。推動「台南時令小旅行」不只是規劃單一旅遊路線，而是透過農遊軸帶概念，整合地方產業、景觀、生態、文化及特色飲食資源，協助在地業者共同開發具市場吸引力的農遊產品，逐步由單點旅遊發展為區域串聯，讓更多遊客願意停留、消費，進一步帶動地方產業發展。

▲品嘗超鮮的海味。 圖：臺南市政府農業局／提供

臺南市休閒農業發展協會理事長林朝明說明，本次「海味漁鮮漫遊趣」示範遊程是由協會與農業局及「溪南休閒農業區」和在地業者共同合作，從場域盤點、遊程設計、業者媒合到行程安排，希望透過實際示範出團，串聯海線地區各具特色的農漁業體驗、文化景觀及餐飲業者，建立具辨識度及市場潛力的「農業旅遊」產品。未來也將持續配合市府「農遊軸帶」政策，協助整合各地農遊資源，推出更多元、具特色的「台南時令小旅行」遊程。

農業局進一步說明，示範遊程首先前往七股，搭乘「龍海號」生態遊船深入「七股潟湖」，透過生態導覽認識潟湖濕地環境、定置漁網及在地漁業文化，並品嚐現烤鮮蚵；中午前往北門「鹽鄉民宿餐廳」，享用西瓜綿虱目魚湯、鮮蚵麵線等道地漁村風味料理，感受產地直送的臺南海味。下午則走訪「井仔腳瓦盤鹽田」，認識百年瓦盤鹽田地景及傳統曬鹽文化，體驗早期鹽民的生活智慧。最後，安排前往「長盈海味屋」享用特色點心，並認識友善水產養殖及食魚教育理念。讓遊客從生態、產業、文化到飲食，一次感受臺南海線豐富多元的魅力。

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