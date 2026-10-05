《Check In 閱讀大東北角 皇冠海岸》旅行從一本書開始！桃園總圖開展

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園市立圖書館總館展出閱讀大東北角皇冠海岸微型展。

桃園市立圖書館總館展出閱讀大東北角皇冠海岸微型展。 重點二： 展覽結合閱讀、傾聽與展覽，推廣北台灣山海地方故事。

展覽結合閱讀、傾聽與展覽，推廣北台灣山海地方故事。 重點三：串聯22家觀光圈品牌，呈現地方創意與永續旅遊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，有時不必從遠方開始。以「閱讀ｘ傾聽ｘ展覽」將北台灣的山海、聚落、市場與生活故事帶進圖書館。

《Check In 閱讀大東北角 皇冠海岸》微型展，2026/10/01-10/31於桃園市立圖書館總館二樓藝術廊道正式展出，邀請民眾從一本書、一段聲音開始，找到下一趟旅行的理由。

由交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）、北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北海岸管理處）共同指導，「WOVEN VISION 串視界微型展」與「少年阿公」主辦，桃園市立圖書館合辦，再結合當地「桃知道」商城營運長一同參與。

▲《Check In 閱讀大東北角 皇冠海岸》微型展，串聯「大東北角觀光圈」及「皇冠海岸觀光圈」22品牌故事。 圖：串視界 Woven Vision／提供

從書頁走進山海，讓旅行多一分溫暖

總是為業者多想一點的東北角風管處游麗玉處長分享，東北角長年推動永續觀光與深度人文體驗，期待旅客欣賞自然風景之餘，也能走進地方生活，認識文化與居民。此次從福隆的「傾聽」延伸至桃園的「閱讀」，希望讓旅遊走出景區、進入圖書館與城市日常，讓更多民眾因為一本書、一段故事，產生走進「大東北角」與「皇冠海岸」的理由。

深受大人小孩喜愛的桃園市立圖書館施照輝館長，從導讀繪本《什麼是人生?》分享，閱讀也可以成為旅行的前導，從一本書開始拉近親子關係。繪本中的小女孩問父親：「什麼是你的人生？」父親回答：「妳，就是我的人生！」 透過到圖書館看展覽，讀者能先在圖書館認識地方，再親自走進山海與聚落，從「看風景」進一步「讀地方」。

北海岸管理處科長鐘文君則以《皇冠海岸99》為分享主題，從攝影師小林賢伍鏡頭下的視野，帶領讀者走讀北海岸的山河海與人文風景。文君科長也特別分享自身與老奶奶生活的滴滴點點，真情流露感動了現場觀展的與會貴賓。

▲(左起)桃知道商城營運長徐佩祺、策展人方子維、北觀處鐘文君科長、桃園市立圖書館施照輝館長、東北角風管處游麗玉處長。 圖：串視界 Woven Vision／提供

媽祖選香的地方故事，串起傳統信仰與品牌創意

來自「大東北角觀光圈」的「赫蒂法莊園」謝侑廷特助更分享，今年媽祖遶境前，品牌透過擲筊請示，獲得連續五個聖筊，選出帶有大海氣味的香水。這段「媽祖選香」的地方故事，讓香氣與傳統信仰產生連結，也為品牌增添承載地方情感的文化記憶。

▲桃園市立圖書館施照輝館長分享，透過到圖書館看展覽，讀者也能從「看風景」進一步「讀地方」。 圖：串視界 Woven Vision／提供

以品牌為點、故事為線，串起彼此支持的文化風景

策展人「少年阿公」方子維以「點、線、面」說明「串視界 Woven Vision」的初心：每一位在地方用心經營的業者，都是值得被看見的「點」；透過閱讀、Podcast 與交流，將各自的故事串成理解與信任的「線」；再由跨地域、跨產業的合作，逐步形成共同分享、彼此支持的「面」。

本次展覽串聯品牌涵蓋「大東北角觀光圈」的赫蒂法莊園、一米特米食點心觀光工廠、艸祭製麵所、薪寬茶園；「皇冠海岸觀光圈」的基隆委託行、山焙、桃園市大坵園幸福產戀商圈發展協會，以及桃園在地的綠合生態農場、香草野園等22家，期待展覽能重新找回旅行的儀式感，讓閱讀與傾聽成為旅行前的準備，也為自己與土地，留下一段值得珍藏的生活記憶。

▲策展人「少年阿公」方子維以「點、線、面」說明「串視界 Woven Vision」串聯品牌與產業的初心。 圖：串視界 Woven Vision／提供

◉ 《Check In 閱讀大東北角 皇冠海岸》微型展

・主題：Check In 閱讀大東北角皇冠海岸

・展期：2026/10/01-10/31

・地點：桃園市立圖書館總館二樓藝術廊道

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」