AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海鄉村天母別館10月推平日限定51道中菜吃到飽。

上海鄉村天母別館10月推平日限定51道中菜吃到飽。 重點二： 四人以上週一至週四可享用，成人988元加10%服務費。

四人以上週一至週四可享用，成人988元加10%服務費。 重點三：活動加碼招待經典烤方，六人同行再送火腿津白雞湯。

中菜也能無限吃？ 上海鄉村天母別館十月「平日限定」51道中菜吃到飽！

【旅遊經 洪書瑱報導】





中菜也能吃到飽？以江浙菜聞名，老字號「上海鄉村」天母別館分店，於10月，推出整整一個月的平日限定吃到飽活動，店中羅列了「51 道中菜」，凡四人同行每週一至週四即可享用，成人每位 988 元（另加一成服務費，需電話預約），只要你覺得有「滋」、有「胃」，51道名單的中菜任你吃。菜色品項包括：開胃菜、肉品、海鮮、時蔬、湯品、點心等，其中單點菜單上的陶甕醃篤鮮（單點488 元）、蟹粉獅子頭（單點308 元）、干絲牛肉絲（單點368 元）等，活動期間都可無限點熱騰騰上桌；四人同行招待價值598 元的招牌經典烤方一份，六人同行招待「經典烤方＋火腿津白雞湯」各一份（共價值1878元），享受上海名菜吃成日常的輕奢聚餐。活動10月1日至10月31日止週一至週四推出(國定假日除外)。

中菜的「鑊氣」與端上桌時的撲鼻的香氣，背後都講究時間的掌控。上海鄉村採現點現做方式，來維持端上桌時依舊在最好品質的美味狀態，彷彿是您家的居家廚師，為您烹煮。此外活動還展現極大的誠意，將多款菜單中單點的招牌功夫菜，也囊括在988元的價格內，開放無限續點。







※.推薦值得必嚐的菜色──









陶甕醃篤鮮







一、「陶甕醃篤鮮」：須費工熬煮，這道江浙名湯以老母雞高湯為底，加入鹹香的家鄉肉、豬五花肉與脆口的竹筍、腐竹等煨煮，乳白的湯頭溫潤有味，口口濃郁鮮醇。





二、「蟹粉獅子頭」：代表菜色，手工揉捏的獅子頭豐腴柔潤口感不失彈性，吸附了滿滿濃郁的蟹粉鮮味。









蟹粉燒豆腐







三、「蟹粉燒豆腐」：不容錯過，滑嫩的豆腐則海味十足又下飯。









兼顧不同族群多元飲食口味，黑松露嫩雞片（前）、爆炒乾鍋雞（中）、脆皮土雞腿（後）也可以無限點。







這些耳熟能詳的菜式，都收納在期間限定的專案中，回味與嚐鮮。其他如烤麩、鵝肝肴肉，蒜燒小黃魚、雪菜魚片、京醬肉絲、蔥開煨麵、白菜年糕、豆沙鍋餅等耳熟能詳的上海菜也一樣現點現做，熱氣騰騰、香氣四溢。 為兼顧不同族群多元口味，爆炒乾鍋雞、脆皮土雞腿、黑松露嫩雞片也一價到底無限續點。







鎮店寶「招牌烤方」皮油光晶亮，肉香氣逼人，十分撩動食慾





天母別館十月份推出的平日吃到飽活動，另規劃「加碼招待」機制。四人同行時，每桌即招待一份鎮店寶──招牌「經典烤方」，烤方演繹江浙菜系中「㸆」的烹調工藝，完美肥瘦比的豬五花肉，堅持不加香料，僅以醬油、冰糖、雞骨等傳承40多年的獨門秘方一同熬煮。色澤紅亮誘人，肉質軟嫩入味、豐潤不膩，完美呈現上海菜味濃色 艷的經典表情。若六人同行，除烤方再加碼招待一鍋鮮甜的「火腿津白雞湯」，為用餐增添溫暖氣息與美味結尾。



※.上海鄉村天母別館 十月平日限定吃到飽活動：(專屬菜單51 道）









活動門市：上海鄉村 天母別館（單店限定，台北市士林區忠誠路二段55號5樓）



活動期間：2026年10月1日至10月31日。



適用時間：僅適用週一至週四（週五、週六、週日及國定假日不適用）。



用餐時段：



午餐：11:00、11:30 入席，最後點餐 13:30、午餐結束 14:30。



晚餐：17:00、17:30 入席，最後點餐 19:30、晚餐結束 21:30。

價格資訊：

成人：＄988＋10%／人



兒童（6歲～未滿12歲）：＄500＋10%／人



幼童（3歲～未滿6歲）：＄200＋10%／人



未滿3歲：免收費



以上圖片：上海鄉村提供

