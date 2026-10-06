2026-10-06 09:02 旅遊經
臺南百年月台化身「9¾月台」！邀您收藏車站記憶，推限量鐵道記憶小旅行！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺南百年月台將在鐵路地下化後，以「9¾月台」概念喚起城市記憶。
- 重點二：國慶連假10月9日至11日推出「再會百年月台」系列活動。
- 重點三：鐵道小旅行每人100元，含導覽、便當與紀念車票等限量好禮。
臺南百年月台將化身為臺南專屬的「九又四分之三月台」 推限量鐵道小旅行，邀您回憶並收藏臺南車站記憶！
【旅遊經 洪書瑱報導】
隨著臺南車站鐵路地下化，臺南車站月台正逐步完成它的歷史使命，對於曾在這裡等車、道別、相聚的人而言，舊月台就像是專屬於臺南的「九又四分之三月台」，月台不再是連結與另一座城市起點，也不會是另一城市到台南下車的終點，它不會真正消失，而是藏在記憶的縫隙裡，那段伴隨著柴油味、南台灣溫熱微風、月台廣播聲與剪票口鏗鏘聲的時光，只有那些經過歲月魔法學校的學生才能存於記憶中。在即將通車的前夕，台南觀旅局為感謝臺南車站一路相伴，迎向新站時代，或為懷舊的人們、鐵道迷，將於國慶連假10月9日至11日，在臺南車站推出「再會百年月台」系列活動，其中「鐵道小旅行」今(2)日9點起開放報名。
紀念明信片
「再會百年月台」系列活動活動內容多元，包括：規劃鐵道小旅行、快閃活動及街頭藝人演出，並設置復古主題拍照區及紀念明信片，讓民眾拍照留念，也能寫下想對臺南車站說的一句話，參與活動還可兌換限量紀念椪餅，讓市民、遊客或是那些曾在臺南就讀畢業的學生們，趁著連假期間，再回到臺南車站，留下與百年月台的珍貴回憶。
臺南車站不僅是重要的交通門戶，更承載許多民眾求學、工作、旅行及返鄉的共同記憶。國慶連假3天市府特別在車站周邊及月台設置多座復古場景、打卡道具，並搭配快閃演出、街頭藝人等互動表演，邀請民眾把握關站前最後一個連續假期，一起回到熟悉的月台，留下最後的珍貴回憶。
台南觀光旅遊局長林國華表示，此次活動以臺南車站百年歷史及鐵道記憶為主軸，希望讓搭乘火車的民眾在候車之餘，也能停下腳步感受車站的歷史故事與時代變遷；同時將活動效益延伸至車站周邊，串聯觀光景點、商圈及在地美食。特別推薦一定要參與「鐵道小旅行」，每日一梯次由專業導覽老師帶領遊客從臺南車站搭乘火車前往保安車站，沿途透過導覽解說認識臺南鐵道文化及故事，行程結束後還可領取鐵路便當、永保安康紀念車票及紀念椪餅，實在物超所值，對鐵道旅遊有興趣的民眾千萬不能錯過。
鐵道小旅行將於今(2)日上午9點起開放線上報名，報名至10月4日或額滿為止，報名費用每人只要100元(報名連結https://www.beclass.com/rid=305283a6ab2169f895a6)。除了每天一梯次的鐵道小旅行，國慶連假三天，臺南車站內外也安排豐富的動靜態活動，每天推出「百年旅人」及「魚頭君」各2場快閃活動，透過復古服裝、情境演出及民眾互動，重現過往旅客穿梭車站與月台的情景。
另，站前廣場則化身「廣場好聲音」表演舞臺，每天安排3組街頭藝人接力演出，包括：雜耍、趣味魔術、小丑默劇及吉他彈唱等，讓旅客一下火車就能感受熱鬧的連假氣氛。另推出「『椪』到幸福」通車紀念椪餅，活動3天每天準備500份，民眾於月台或車站拍照打卡，即可至服務台兌換，每日數量有限，送完為止，相關臺南旅遊資訊可至台南旅遊網(http://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。
以上圖片：台南觀光旅遊局提供
精華 FAQ
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活動主題為「再會百年月台」，時間訂於國慶連假10月9日至11日，內容包含鐵道小旅行、快閃表演、街頭藝人演出與復古打卡場景，讓民眾在關站前留下回憶。
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鐵道小旅行自今(2)日上午9點開放線上報名，至10月4日或額滿為止，每人100元。行程由導覽老師帶領搭火車往保安車站，並可獲鐵路便當、永保安康紀念車票與紀念椪餅。
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車站內外安排「百年旅人」與「魚頭君」快閃演出，每天各2場；站前廣場有3組街頭藝人表演，包含雜耍、魔術與彈唱。拍照打卡還可兌換限量通車紀念椪餅，每日500份。