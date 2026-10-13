演唱會經濟熱力放送 台北凱撒推VIP票根住房專案享優惠，送明星小卡卡套、北北基好玩卡

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北凱撒推出票根住房專案，鎖定演唱會粉絲住宿需求。

台北凱撒推出票根住房專案，鎖定演唱會粉絲住宿需求。 重點二： 持票根入住每晚3,799元起，連住再享3,419元起優惠。

持票根入住每晚3,799元起，連住再享3,419元起優惠。 重點三：加贈小卡卡套、交通券與咖啡券，延伸追星旅程體驗。

台北凱撒「台北VIP票根住房專案」與明星周邊品牌「多多欸DODOA」合作贈送偶像小卡卡套，搭配多款追星字樣隨機送。圖／台北凱撒提供



【旅遊經 洪書瑱報導】

光輝10月已到來，今年十月分別有雙十節、光復節兩大連假陸續登場，尤其北部演唱會熱潮持續升溫，吸引大批粉絲專程北上追星，也帶動演唱會周邊住宿需求。其中韓流歷史上最核心、最具開創性的代表之一，成軍20周年的BIGBANG，將於10月9日至11日連續三天登上台北大巨蛋；《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》也集結日韓人氣歌手，將於10月24、25日在台北小巨蛋登場，進入11、12月還有BABYMONSTER、Stray Kids接力攻蛋。看準演唱會經濟帶動的粉絲住宿商機，台北凱撒於今(1)日起至12月20日止推出「台北VIP票根住房專案」，凡持演唱會票根入住，即可享每晚3,799元起住房優惠，並加贈明星小卡卡套、北北基好玩卡一日交通券及韓國COMPOSE COFFEE第二杯半價優惠券。連住每晚3,419元起，再加送飯店一樓Drink Bar紅燒牛肉麵。











台北凱撒看準演唱會經濟帶動的住宿需求，於1日起至12月20日止，推「台北VIP票根住房專案」，凡持演唱會票根入住，即享每晚3,799元起住房優惠。圖／台北凱撒提供





台北凱撒坐落台北車站正對面，鄰近台鐵、高鐵、台北捷運及客運轉運站，並與捷運台北車站M6出口相連，對於專程到台北參加演唱會的粉絲而言，不僅抵達便利，也能輕鬆串聯台北大巨蛋、台北小巨蛋等主要表演場地。且演唱會散場後不用匆忙趕車，返回飯店減少長途交通往返的負擔，讓追星行程更加輕鬆從容。









此次「台北VIP票根住房專案」從粉絲需求出發，入住好禮特別選用來自西門町明星周邊品牌「多多欸DODOA」的小卡卡套，可愛逗趣的設計搭配多款追星字樣，除了能收納珍藏的偶像小卡，也可作為證件套使用，兼具實用性。除了卡套，專案入住旅客還可獲贈北北基好玩卡一日交通券，粉絲可依演唱會行程彈性安排台北及周邊景點，從逛街、用餐到走訪偶像相關景點，充分利用演唱會前後空檔。











台北凱撒為連住旅客加碼贈送Drink Bar紅燒牛肉麵，粉絲看完演唱會後，回到飯店能睡飽再用餐。圖／台北凱撒提供









考量演唱會經常於晚間結束，粉絲看完表演後可能還會與同好交流、分享追星心得，隔日也希望能多睡一會，台北凱撒特別為連住旅客準備飯店一樓Drink Bar紅燒牛肉麵。旅客不必為了早餐特別早起，睡飽養足精神後即可下樓享用熱騰騰的紅燒牛肉麵，在秋冬季節不僅補充元氣，暖呼呼的麵食也適合秋冬的冷涼。











台北凱撒攜手韓國人氣咖啡品牌COMPOSE COFFEE信陽門市，於今(1)日國際咖啡日起，提供入住旅客第二杯半價優惠券。圖／台北凱撒提供





此外，入住旅客還可獲贈韓國國民咖啡領導品牌COMPOSE COFFEE第二杯半價優惠券。COMPOSE COFFEE信陽門市，距離台北凱撒步行5分鐘內即可到達，入住期間可就近前往兌換優惠，以超值價格享受韓系咖啡與特色飲品。除了焦糖脆脆拿鐵、維也納咖啡等人氣選擇，也推薦不含咖啡因的紫薯拿鐵與草莓拿鐵，讓粉絲不用飛往韓國，也能在台北體驗韓國人氣咖啡品牌的魅力，延續彷彿置身韓劇，復刻韓流追星行程中的日常。









