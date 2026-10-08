台東機關車庫「片皮鴨四吃」 港式撈麵、點心、個人鍋物還有聯名「叉燒菠蘿油」，味道、平價有「港」覺！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台東機關車庫推出全新港式菜單，主打片皮鴨四吃與港點。

台東機關車庫推出全新港式菜單，主打片皮鴨四吃與港點。 重點二： 聯名推出叉燒菠蘿油，售價110元，結合在地烘焙坊特色。

聯名推出叉燒菠蘿油，售價110元，結合在地烘焙坊特色。 重點三：另有港式個人鍋物與多款茶飲，最低240元起強調平價。

台東「機關車庫 Tea House 1917」，看好年末聚餐與家庭客群用餐需求，推出全新港式料理菜單，更將本來的烤鴨三吃升級為「片皮鴨四吃」奢華套餐。雲品國際提供





【旅遊經 洪書瑱報導】

機關車庫 Tea House 1917位於台東市舊鐵道人文藝術區（舊台東火車站周邊），是由日治時期興建的火車機關車庫，其歷史建築活化改造而成的複合式茶館與藝文空間，成為充滿濃厚歷史氛圍的特色餐飲地標，業者看好年末聚餐與家庭客群用餐需求，即日起端出全新港式料理菜單，包括：港式撈麵、燒臘飯等經典主食外，並將原本的烤鴨三吃升級為「片皮鴨四吃」奢華套餐；同時10月1日起攜手在地烘焙坊推出「叉燒菠蘿油」，每份售價110元。值得一提的人──主廚團隊以精湛火候與創意巧思，將整隻烤鴨從鴨皮、鴨肉到鴨架的精華發揮得淋漓盡致，每份僅1,280元，打造出適合3至4人共享的味覺盛宴，這平易近人的價格，讓人專程坐車去品嚐，都讓人覺得「值」，更何況還能借機玩台東。











「機關車庫Tea House 1917」建於日治時期、曾為火車修復重鎮的木構機關車庫，如今蛻變為融合歷史、藝術與美食的新場域。雲品國際提供







「機關車庫Tea House 1917」中保留了修車溝、水泥柱與工作臺，讓饕客在享用美食之餘，更能認識台東機關車庫的歷史。雲品國際提供







機關車庫推出創意料理「蜜汁叉燒菠蘿油」，每份售價110元。雲品國際提供





「機關車庫」首度強強聯手台東指標名店「西拉蕊烘焙坊C'est la vie Bakery」，推出全新話題創意料理「叉燒菠蘿油」。嚴選其金黃酥脆的招牌菠蘿包，夾入由港式職人以精湛刀工斜刻花、細火慢烤的蜜汁叉燒肉，將經典港式燒臘與在地西餅完美融合；咬下瞬間，熱騰騰的蜜汁肉香與酥脆奶香在口中迸發，鹹甜層次濃郁分明，份量與視覺質感媲美精品漢堡，打造今年台東最不容錯過的打卡級港味地標。









「機關車庫 Tea House 1917」，看好年末聚餐與家庭客群用餐需求，推出全新港式料理菜單，包括港式撈麵、燒臘飯等港式經典主食，還有個人鍋物。雲品國際提供







台東「機關車庫」於本月推出全新港式料理菜單，像是海味蝦籽撈麵、港式叉燒飯、蔥油拌麵與叉燒飯等經典主食 雲品國際提供









機關車庫飲結合在地特色推出「紅烏龍珍珠奶茶」，供應了道地的鹹檸七與鹹檸可樂等數十款冷熱茶飲。 雲品國際提供





此外，「機關車庫」同步推出全新港式料理菜單，像是蝦籽撈麵、港式叉燒飯、蔥油拌麵與叉燒飯等經典主食，並加入親民滷味；深受喜愛的港式點心如起司豆腐奶、酥皮叉燒包、廣式脆皮鹹水餃、鮮蝦腐皮卷、豉汁蒸鳳爪等則全數保留供饕客回味。飲品方面，除了結合在地特色的紅烏龍珍珠奶茶，也供應道地鹹檸七、鹹檸可樂等數十款冷熱茶飲，讓旅人到台東旅遊，也好「遊」「港」覺！









機關車庫於秋日特別研發「港式個人小火鍋」，每鍋最低自240元起，共有四種湯頭可供選擇 雲品國際提供





時序邁入初秋，機關車庫也特別研發「港式個人小火鍋」，每鍋最低自240元起，湯頭涵蓋清爽鮮甜的「金湯海味昆布」、濃郁酸甜的「香濃鮮蕃茄」、充滿道地滋味的「香菜松花皮蛋」，以及麻香爽快的「青花椒麻辣」四款口味湯體。主餐可搭配牛胸腹、梅花豬或養生蕈菇，讓在地鄉親與前來遊玩的旅人，在歷史建築的獨特氛圍中，享用多樣化且價格實惠的港式暖心饗宴。





因應年末聚餐需求，機關車庫將原有的烤鴨三吃全新升級為「片皮鴨四吃」，一次呈現四道風味迥異的鴨料理。首先登場的是最受好評的「經典片皮」，主廚以精準刀工片下20片油亮酥脆的鴨皮與柔嫩鴨肉，搭配熱騰騰的荷葉餅，抹上特製甜麵醬、捲入鮮脆蔥段，入口瞬間鴨油香氣完全綻放。緊接著是「醬香鴨」，將帶骨鴨架與濃郁醬汁大火爆炒、逼出深層香氣，鹹甜交織且醬香四溢的重口味作法，成為最稱職的下飯與下酒佳餚。

在連續品嚐兩道濃郁的招牌菜色後，主廚巧妙安排了「鴨肉米粉湯」來平衡味蕾。以鴨骨大火細細熬煮的精華高湯，加入吸附力極佳的米粉，不僅湯頭醇厚溫潤，更能完美達到暖胃解膩的效果。套餐的壓軸則是「淋汁鴨腿盤」，餐廳特別保留全鴨肉質最紮實肥美的精華鴨腿，俐落斬塊後僅淋上特調原汁，不經繁複烹調，讓饕客能直接品嚐鴨腿本身的彈牙口感與飽滿肉汁，原汁原味呈現食材最純粹的感動。

台東機關車庫表示，現代人對於聚餐的品質要求日益提升，不僅講究吃得精緻，更重視餐點的豐富度與層次感。這次同步推出經典港點與「片皮鴨四吃」，完美兼顧了酥脆、醬香與清甜等多重風味，讓民眾能在充滿百年底蘊的歷史建築中，享受最高水準的烤鴨料理體驗。

「片皮鴨四吃」即日起開放預訂，由於每日準備數量有限，加上烤鴨需提前費時爐烤製作，欲品嚐的民眾須於三天前致電或透過官方粉絲專頁預約。

※.機關車庫 Tea House 1917



地址：950018臺東縣臺東市新興里桂林北路298號



電話號碼：0972 256 615



訂位網址:https://inline.app/booking/-OVkT2sgKt0ilzICITMT:inline-live-3/-OVkT30A3WPI0nL9Sf9-

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