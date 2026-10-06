甜甜圈加東泉辣椒醬？2026萬聖節甜點登場，幽靈餅乾、星巴克藍莓星冰樂一次看

萬聖節還沒到，下午茶已經準備好搗蛋！今年甜點品牌各出奇招，Aunt Stella 詩特莉把幽靈與黑貓變成餅乾，Krispy Kreme直接將東泉辣椒醬加進甜甜圈，beard papa’s則端出甜橙巧克力泡芙。這篇女子漾整理3家萬聖節限定甜點，從開賣日期、價格到禮盒優惠一次看，文末再加碼亞尼克巧克力新品消息！

萬聖節甜點1. 詩特莉幽靈漫遊束口袋，吃完還能收納小物

送餅乾還能順便送一個可愛袋子！Aunt Stella 詩特莉推出萬聖限定「幽靈漫遊束口袋」，將品牌角色Juniper、幽靈與星光放進設計，帶著俏皮的節慶氣氛。餅乾吃完後，束口袋還能用來裝隨身小物，派對交換禮物也很適合。

圖片來源：官方

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這次同步推出3款期間限定餅乾。「焦糖蜜蘋果餅乾」結合蘋果香氣、微苦帶甜的焦糖與蜜蘋果丁；「黑貓巧克力造型餅乾」以濃郁可可搭配趣味黑貓表情；「幽靈南瓜起司餅乾」則將南瓜與帕瑪森起司融合，喜歡鹹甜口味的人可以留意。

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販售期間為9月26日至10月31日，全台門市與官方網站同步販售，數量有限、售完為止。

萬聖節甜點2. Krispy Kreme東泉辣醬入甜甜圈，3款怪奇口味登場

台中人的熟悉滋味，這次竟然出現在甜甜圈上！Krispy Kreme以「怪奇料理實驗室」為主題，10月1日至10月31日推出3款萬聖節限定新品，每款售價60元。

圖片來源：官方

「花生辣醬怪」以經典糖霜甜甜圈為基底，加入花生醬、酥脆花生碎粒與東泉辣椒醬，讓花生濃香多了甜、鹹、微辣的變化，光看配方就讓人想試一口。

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「紫薯魔藥」裹上紫薯巧克力，搭配怪奇糖霜紋路與墓碑巧克力，內部還藏著紫薯卡士達；「薄荷異變體」則以巧克力蛋糕甜甜圈搭配綠薄荷巧克力、OREO餅乾碎、巧克力淋醬與毛毛蟲軟糖，外型與口味都很有存在感。

圖片來源：官方

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萬聖節禮盒299元起，LINE好友限時加贈

綜合口味可任選單價47元的甜甜圈。10月1日至10月3日，憑LINE好友新品券購買萬聖節甜甜圈禮盒，再贈原味糖霜甜甜圈一盒，詳細兌換條件依券面說明。

萬聖節甜點3. beard papa’s甜橙巧克力泡芙，濃郁可可遇上柑橘香

喜歡巧克力又怕太甜膩，可以把beard papa’s「甜橙巧克力泡芙」加入清單。濃郁巧克力卡士達搭配柳橙果餡，再加入日本進口酒漬柳橙丁，苦甜可可之間穿插柑橘酸甜，內餡還能吃到果肉口感。

圖片來源：官方

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每顆85元起，限定門市於10月23日至10月31日販售；雙連概念店則提前從10月1日起供應，一路賣到10月31日。產品含酒漬柳橙丁，選購前可先留意。

加碼10月新品，棉花糖耶克軟萌登場

同樣於10月推出的「棉花糖耶克」，將融化的白色棉花糖包裹在日式派皮上層，雪白外型很適合拍照。棉花糖甜香搭配酥脆派皮，也可選擇香草、法式栗子、藍莓生乳，或萬聖節限定甜橙巧克力內餡。

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棉花糖耶克全門市販售，每顆85元起；內餡供應依門市及販售期間為準，產品非素食。

萬聖節甜點4. DQ珍奶變冰品！台灣限定雙茶香、萬聖節萌鬼蛋糕登場

DQ推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，一次帶來台灣焙茶、紅玉紅茶兩種口味。前者主打溫潤焙煎焦香，後者茶香馥郁、清爽順口，搭配Q彈珍珠與綿密冰淇淋，讓珍奶控換個方式吃珍奶！萬聖節同步推出2.5吋獨享蛋糕「調皮鬼精靈」，以白色萌鬼搭配南瓜、蝙蝠元素，聚會分享或一人獨享都應景。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

開幕優惠也別錯過！西門誠品店10/8至10/14購買任一大杯暴風雪，即贈50元消費券供下次使用；10/8至10/11，小杯暴風雪享優惠價99元。

10月21日起星巴克限定登場的「躲貓躲藍莓星冰樂」，以濃郁藍莓醬為基底，融合可可碎片，交織出酸甜果香與深邃可可風味，每一口都帶來豐富口感與意想不到的樂趣。神秘紫色外觀更呼應萬聖節奇幻氛圍，讓一杯星冰樂也成為節日裡的小小驚喜。今年萬聖節，就讓一杯躲貓貓藍莓星冰樂，成為最有趣的萬聖節限定時光。

圖片來源：星巴克

黑貓精靈樂團登場！溫變杯、夜光杯與萌系小物一次看

「黑貓精靈樂團」系列10月7日起登場！以復古插畫融合黑貓樂手、音符與奇幻元素，推出溫變馬克杯、夜光冷水杯及STANLEY系列杯款，讓咖啡時光多點驚喜。生活小物則有針織背心提袋、手提袋、零錢包與點心盤，還有換上黑貓樂手造型的MINI熊寶寶，可愛又適合收藏。

圖片來源：星巴克

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秋季巧克力新品加碼，亞尼克攜手貝可拉探索喀麥隆可可

亞尼克攜手比利時巧克力品牌貝可拉，推出「喀麥隆巧克力季」！80%黑巧克力脆皮生乳捲結合酥脆外層與雙重奶霜，口感濃厚；45%牛奶巧克力生乳捲則搭配北海道奶霜與OREO牛奶巧克力酥餅，帶出焦香與太妃糖風味，同系列還有雙層巴斯克、生巧克力蛋糕等新品。

圖片來源：官方

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YTM限定生乳捲盲盒每盒392元，兩款新品加入5款口味隨機開抽。10月1日至11月15日，持隨享卡單筆消費淨額滿2,200元送保冷袋，滿3,980元送冠軍原味生乳捲，贈品不累計。

圖片來源：官方

目前公布內容以巧克力原料與風味為主，實際甜點品項、售價及開賣日期尚待後續資訊，想嚐鮮的人可以先筆記。