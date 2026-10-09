生活，抵達法國｜CHUNICO法式風格特展 在 台南知事官邸生活館

2026-10-09 12:00 isa小眼睛

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台南知事官邸生活館舉辦CHUNICO法式風格特展。
  • 重點二：展品涵蓋餐桌佈置、器皿、家居陳設與花藝選物。
  • 重點三：展覽免費入場，並提供蓋章小桌檯供民眾參與。

不用飛巴黎，在台南知事官邸生活館，

就能走進一場充滿法式浪漫的生活風景

「生活，抵達法國｜CHUNICO法式風格特展」。

一走進展場，

從餐桌佈置、器皿、家居陳設，到花藝與生活選物，

每個角落都很有味道，

有種法國人很會過生活的優雅與從容。

 


復古的空間、細膩的生活物件，

加上知事官邸本身的歷史建築氛圍，

原來浪漫不一定是巴黎鐵塔、塞納河或香榭大道。

一張好好佈置的餐桌、一只喜歡的杯子、

一束放在家裡的花，

甚至只是坐下來喝杯咖啡、慢慢吃一頓飯，

都可以是生活裡的小小儀式感。

 


如果最近剛好要來台南玩，

找個午後，來知事官邸走走、拍拍照，

看看這場從法國抵達台南的生活風格展。

說不定逛完展，

還會開始想把自己的餐桌也重新佈置一下了

 


展覽裡還有蓋章的小桌檯，

可以自備小本子或紙張，

發揮一點屬於自己的小創意與紀念。

.

知事官邸生活館

展覽資訊

• 展期：2026年8月27日至10月11日

• 時間：每日 11:00 - 20:00（週一公休）

• 地點：知事官邸生活館 2樓多功能展區（台南市東區衛民街一號）

• 費用：免費參觀

精華 FAQ

  • 展覽在台南知事官邸生活館2樓多功能展區舉辦，主題聚焦法式生活美學，透過空間陳設、餐桌與器物，呈現優雅從容的生活風景。

  • 展場內容包含餐桌佈置、器皿、家居陳設、花藝與生活選物，搭配知事官邸的歷史建築氛圍，營造復古又浪漫的法式生活感。

  • 展期為2026年8月27日至10月11日，每日11:00至20:00，週一公休；地點在台南市東區衛民街1號，且免費參觀。

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#台南 #法國 #花藝 #市定古蹟 #展覽帶逛 #打卡景點

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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2026-10-02 20:59 夫子。旅食趣

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文章重點整理：

  • 重點一：台鐵集集線已恢復二水至車埕全線通車。
  • 重點二：車埕老街與鐵道觀光小學堂展現地方鐵道文化。
  • 重點三：隱茶 STEAM 以池畔日式老宅景觀茶屋吸客。

台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕的全線通車，來車埕遊玩除了走逛車埕老街區與鐵道觀光小學堂外，一定要留點時間，來位於振昌木業貯木池畔的「隱茶 STEAM」坐坐。隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築，270ﾟ全景玻璃窗能盡賞池畔「湖光倒影浸山青」的美景。

當列車通過這集集支線鐵路的第五座隧道，就表示集集支線鐵路的終點站「車埕」到了。

來車埕遊玩，除了走逛車埕老街區外，想了解車埕的風華歲月一定要拜訪由南投車埕國小美麗變身的「林班道鐵路小學」。國小的舊禮堂化身成為「車埕遊客中心」，小朋友的教室在振昌木業「林班道」的規劃下，成為藝文活動展覽空間，也進駐「路易莎咖啡」、質感選物店「樂活倉庫」，校門框架被保留下來成為迎賓通道，通道上一台小火車拉著車埕國小園區的新名字「鐵道觀光小學堂」。

廢校多年的車埕國小，拆除圍牆、整修校園建築，透過規劃與設計，蛻去頹圮有了新風貌，操場變成巴士停靠站、台鐵舊機車頭與舊車廂的展示場域，司令台也巧妙的變成候車亭。

台鐵 R100 型柴油牽引機車 (編號：R114)，藍底白腰線的車皮塗裝，台鐵共購入 39輛，為當年莒光號的牽引機車的主力，目前以觀光列車「藍皮解憂號」，行駛於南迴鐵道。

舊車廂 (35SPK 32700 型)，綠皮沙發、車頂頂燈、吊掛旋轉式電風扇 、金屬置物架都被完整保留下來，這是筆者(夫子) 的青春記憶，一週六天，每日晨昏的台北往返，高中三年加補習班重考一年共四年，超過二千趟的搭乘。無論是長條椅加氣壓控制的自動門車廂 (32200型) 或可旋轉雙人椅加手動式車門車廂 (32700型) 都沒有冷氣空調，悶熱的夏天，打開車窗與車廂頂頭的旋轉式電風扇是唯一的散熱方式。

你知道台鐵集集線共有幾個車站？鐵道主題展館位於鐵道觀光小學堂二樓，展館內以等比例模型細膩呈現集集支線，從起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到終點站車埕 (共七站) 的完整路線，讓遊客能在室內「走一遍」集集線鐵道。

展館內的「集光鐵道」展示了老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。

204 教室「再見車埕國小」車埕國小校史展，由孫海文化基金會與林班道共同策劃，透過老照片及舊文物，再現車埕國小由建校到廢校的點滴過程，透過老照片的紀錄，從時空地貌建物的變遷，看到車埕國小至整個車埕的成長歷史。小學時你有讀過「爸爸補魚去」這一課嗎？你一定能在牆壁上的各年代的課文版本中，找到屬於你的童年記憶。

中央迴旋梯，美麗的線條，映襯遠山一片綠意，擺個姿勢拍照，照片張張精彩，人人是網美。

隱茶 STEAM 的建築是一間屋齡超過 65年的日式老宅，當年是振昌木業公司的「資材課」辦公廳，70年代政府頒布禁伐令，木材工廠停工後，這棟建築被保留了下來。時光荏苒 30年後貯木池被整理為環境優美的生態池，2014年這棟老宅也有了新的舞台，華麗轉身為景觀茶屋 「隱茶 STEAM 」，巧妙結合了沉靜放鬆的日式氛圍與湖光山色，成為到訪車埕必要造訪的熱門地點之一。

隱茶 STEAM 採木質地板，要入內玄關需脫鞋，座位分三區各有低消要求，一般座位區 (照片) 與室外區為 $250/人，靜和室區為 $350/人。

一般座位區，內室。

室內有多款由設計師品牌 MAR2INA 與 Lucky Day Craft 聯名推出的「夢兔 x 兔咩」藝術公仔展品。

隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築。

靜和室 270ﾟ全景玻璃窗能盡賞貯木池畔的美景。

貯木池畔「湖光倒影浸山青」的美景盡收眼底。

在秋冬池畔落羽松轉紅之際，一窗湖景更是美得讓人心醉。

隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：平日10:00~17:00 / 週六、日10:00~18:00 (週二公休)。

注意事項：一般座位低消 $200，和室每人低消 $350，皆須含一份飲品。身高110cm以下幼童不需低消，用餐時間限制90分鐘，若有帶外食，則每人收取 $200 清潔費。

官網：https://www.steam-tea.com/

FB 專頁，搜尋：隱茶 STEAM

如何去車埕，大眾運輸：

1. 公路客運 + 台鐵集集線 (台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕全線通車)

1-1. 台中高鐵站5號出口4號月台，搭台灣好行 6333D (集集線) 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

1-2. 台中火車站，步行前往干城站 (約10分鐘)，搭總達客運 6333A 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2. 台鐵鐵道運輸

2-1. 從台中高鐵站出發，從高鐵站2樓通廊步行至隔壁的台鐵新烏日火車站，搭乘台鐵南下區間車至二水車站，在二水站轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2-2. 台中火車站搭乘南下區間車至二水車站，於二水站轉乘台鐵集集線支線至車埕站下車。

精華 FAQ

  • 除了逛車埕老街與鐵道觀光小學堂，文章特別推薦預留時間前往隱茶 STEAM。那裡可在貯木池畔坐下喝茶，欣賞日式老宅與湖光倒影，是車埕的重要亮點。

  • 鐵道觀光小學堂由車埕國小改造而成，二樓有集光鐵道模型展，完整呈現集集線7站；204教室則以老照片和文物回顧車埕國小建校、廢校到地方發展的歷程。

  • 隱茶 STEAM 由65年以上日式老宅改建，最大特色是延伸至池面的靜和室與270ﾟ玻璃景觀。一般座位與室外區低消200元，和室350元，皆需含飲品。

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#行程 #台鐵 #時間 #美食探店 #南投旅遊 #打卡景點

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別再錯過煙火了！2026日月潭花火節「還有2場」　免費看 活動、日期、交通先筆記

別再錯過煙火了！2026日月潭花火節「還有2場」　免費看 活動、日期、交通先筆記

2026-09-30 14:43 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

第一場沒看到真的別再錯過！2026日月潭花火音樂嘉年華已於9月12日正式開跑，首場在伊達邵碼頭搭配十鼓擊樂團演出及360秒煙火秀，不過錯過的人還有機會，接下來10月17日、11月14日還有2場花火音樂會，而且通通免費入場。

想安排秋天日月潭小旅行，可以直接把這兩天先記進行事曆，一次看煙火、聽音樂，10月場還能順遊日月潭紅茶文化季。

編輯推薦

日月潭花火節還有2場！10/17、11/14先記起來

2026日月潭花火音樂嘉年華從9月12日一路舉辦至11月14日，今年共安排3場花火音樂會，分別在伊達邵碼頭、水社中興停車場及向山遊客中心登場，每場皆免費入場。

9月12日第一場已經結束，還沒追到煙火的人，接下來就鎖定10月17日與11月14日。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

【2026日月潭花火節剩餘場次】

10月17日：台灣大哥大日月潭花火音樂會
地點：水社中興停車場
活動名稱：〈18Light〉十八．拾光
入場：免費

10/17日月潭花火節交通管制

活動當天日月潭周邊將實施交通管制，準備開車前往看煙火的人記得先筆記！
管制時間｜10月17日 08:00～23:00
禁止路邊停車｜
台21線60K+500～64K+500（九龍口至向山）
台21線60K+300～60K+500（舊省道有水巷口至九龍口）
台21甲線0K～9K（九龍口至日月汙水處理廠）

開放路邊停車｜
台21線64K+500往頭社方向外側車道
台21線60K+300有水巷口至蠻荒咖啡外側車道
※水社隧道內及隧道前、後20公尺禁止停車

行人徒步區｜
名勝街、中興路部分區域將實施車輛管制，除符合規定車輛、公務車及緊急救護車輛外，原則上禁止一般車輛進入。

11月14日：NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會
地點：向山遊客中心
入場：免費

煙火實際施放時間將配合各場音樂會活動安排，出發前建議再次確認主辦單位最新公告。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

10月這場很適合排兩天一夜！煙火＋紅茶文化季一起玩

如果只能選10月或11月前往，10月17日這週特別適合直接安排日月潭小旅行。

除了當天在水社中興停車場舉辦花火音樂會，10月17日至18日還有「日月潭紅茶文化季」，地點位於向山遊客中心，活動結合製茶體驗、品茗與在地市集，也能喝到魚池代表性的紅玉18號、紅韻21號。

白天逛市集、喝紅茶，晚上再去看花火音樂會，行程可以直接排滿。

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

【日月潭紅茶文化季】

日期：10月17日～10月18日
地點：向山遊客中心
活動：製茶體驗、品茗、在地市集

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

11月還有最終場！向山遊客中心看煙火

10月真的排不出時間，也別急著放棄，今年最後一次機會就是11月14日。壓軸場由NTSO台灣青年交響樂團帶來花火音樂會，地點移至向山遊客中心，同樣免費入場，音樂搭配日月潭夜空與煙火，也是今年花火嘉年華的最終場。

【日月潭花火節最終場】

日期：11月14日
地點：向山遊客中心
演出：NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會
入場：免費

圖片來源：日月潭國家風景區官網
圖片來源：日月潭國家風景區官網

開車記得提早到！花火節周邊停車位有限

想開車追煙火，時間最好抓寬鬆一點。日月潭花火音樂會活動期間人潮較多，周邊雖然設有停車場，但車位有限，部分場次也可能配合活動實施交通管制或安排接駁措施。

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

更多圖文請搜尋 痞客邦 Facebook 抖音 popdaily 愛食記

海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

海帶呀海帶吃遍台灣美食

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

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2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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