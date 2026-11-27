外皮酥脆、內裡濕潤有嚼勁，帶點自然酸香的酸種麵包，近年成了不少麵包控的心頭好。從經典原味到揉進果乾、起司與辣椒的創意口味，台北也有越來越多選擇。日本熊本麵包店BREADAY更將於10月1日在台北正式開幕，想安排一趟酸種麵包巡禮，這8間可以先收進名單。

酸種麵包是什麼？減脂期間可以吃嗎？

酸種麵包利用酸種酵頭中的酵母與乳酸菌發酵，風味會隨麵粉、發酵時間及配方不同而變化。有些以麥香為主、酸味溫和，有些則酸香鮮明，第一次嘗試可以從原味或自己喜歡的配料入手。酸種麵包仍是麵包，不能因為「天然發酵」就把它當成低熱量或減脂食品。研究對它是否比一般酵母麵包更有利於血糖控制，尚無充分且一致的結論；挑選時看配方、份量與整餐搭配，會比只看「酸種」兩個字更實際。

台北酸種麵包推薦1. BREADAY｜熊本職人麵包來台，還能配紅鳥咖啡

來自日本熊本的BREADAY首度跨海展店，台北店選在大安森林公園附近的和平東路，已展開試營運，預計10月1日正式開幕。品牌以長時間低溫發酵製作酸種麵包，推出超過20款麵包選擇，其中包含酸種麵包、蝴蝶結可頌、法棍及貝果等品項，並運用日本麵粉與長時間發酵方式，呈現不同層次的麥香與口感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了帶來熊本職人麵包，台北店更結合挪威咖啡品牌紅鳥咖啡，並設有內用座位。想吃片麵包、喝杯咖啡，這間很適合排進週末散步路線。

地址：台北市大安區和平東路二段18之9號。

試營運期間週日、週一為咖啡日，不販售麵包；前往前建議確認當日供應資訊

台北酸種麵包推薦2. BAKERHOOD｜莓果乳酪酸麵包，酸種新手也想試

藏身東區216巷的BAKERHOOD，店裡有長達100公分、現場切片販售的「普羅旺斯暢遊」，視覺相當吸睛。專程為酸種而來，可以留意「莓果乳酪酸麵包」：以裸麥魯邦種製作，揉入果乾與Cream Cheese，果香、乳酪香與溫和酸味交錯，對怕酸味太重的人頗有吸引力。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

台北酸種麵包推薦3. PUREBREAD｜從經典原味吃出麥香

喜歡純粹麥香，可以從PUREBREAD開始。品牌以酸種麵包為招牌，原味酸麵包適合直接吃，也能烤熱後搭配奶油、橄欖油或做成三明治；想要更多穀物香氣，還有三麥、多穀物三麥等選擇。旗下LBC則把酸種麵包做成三明治，適合想直接吃一餐的人。

台北酸種麵包推薦4. MamaLiLi Bakery｜甜鹹口味都想帶一顆

覺得酸種麵包只有原味太無聊？MamaLiLi Bakery把紫薯地瓜、黑芝麻核桃、蒔蘿與橄欖等食材揉進麵團，甜口、鹹口都有。想找早餐麵包可以看「早安甜心：紫薯地瓜酸種」；偏愛堅果香，則可留意「午夜胡桃鉗：黑芝麻核桃酸種」。部分品項提供試吃，第一次買也能先找找自己喜歡的風味。

台北酸種麵包推薦5. 味覺的感動｜喜歡濕潤Q彈口感看這間

「味覺的感動」使用自家培養的天然酵母，讓麵團經過長時間熟成。想吃配料豐富的款式，可以留意「核桃起司農夫麵包」；若想找酸種，則有「蕃茄乳酪酸種麵包」。番茄與乳酪帶來鹹香，搭配濕潤、有彈性的麵體，適合喜歡越嚼越有味道的人。

台北酸種麵包推薦6. 穀嶼｜裸麥、石臼粉與創意口味一次探索

穀嶼將歐式麵包依麵團與風味區分，想比較不同酸種，可以從裸麥酸種、原味酸種開始。偏好配料豐富的口味，也能留意紅酒無花果核桃、墨西哥辣椒乳酪，以及油漬番茄菲達乳酪酸種。一間店就能慢慢找出自己喜歡的麥香、酸度與搭配。

台北酸種麵包推薦7. Celebread｜墨西哥辣椒起司，鹹口控收好

Celebread有鄉村、農夫、橄欖等酸種選擇，想吃得更有個性，可以試試「墨西哥辣椒起司」：微辣與起司鹹香搭在一起，單吃就很夠味。喜歡甜口的人，則可留意巧克力香橙；挑選不含蛋奶的麵包時，記得確認各品項配方，因為店內並非每款都相同。

台北酸種麵包推薦8. MamaLiLi｜五行繽紛酸種、12款創意口味

台北大安區新開幕的MamaLiLi，將酸種麵包變成繽紛調色盤！以羽衣甘藍、斑斕、藍莓等天然食材調色，不添加人工色素及香精，並採用自家培養的天然酵種，經過48小時低溫慢發酵，打造酸香溫和、外脆內軟的口感。店內一口氣推出12款創意酸種，除了經典原味，還有斑斕黑加侖椰香、剝皮辣椒起司、墨魚塔香、黑芝麻核桃等特色口味，即使是酸種麵包新手也值得一試。

圖片來源：品牌提供。酸種麵包也能像調色盤一樣繽紛！MamaLiLi從大地「木、火、土、金、水」五行汲取靈感，以蔬果、穀物與天然香料打造五種色系、12款創意酸種。

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄15號

營業時間：週二至週日10:00～19:00

開幕優惠：即日起至2026年12月31日，購買3顆酸種麵包即贈品牌購物袋，完成指定社群分享任務再贈精選西點一份。

酸種麵包迷人的地方，就是同樣一片麵包，也能吃出不同的麥香、酸度和口感。第一次買不妨從原味或喜歡的配料開始；找到心頭好之後，再挑戰裸麥與風味更鮮明的款式。各店品項與出爐時間可能調整，出發前先查看店家公告，才不會撲空。