AI重點 文章重點整理： 重點一： 綠茵小筑位在台東市區旁，擁有萬坪綠地與寬敞園區。

綠茵小筑位在台東市區旁，擁有萬坪綠地與寬敞園區。 重點二： 圓頂房與綠茵房各有特色，適合親子與長輩入住。

圓頂房與綠茵房各有特色，適合親子與長輩入住。 重點三：園區提供草皮、沙坑、腳踏車與早餐送房門的便利。

紀錄這篇文章時，已經是我們第二次來住綠茵小筑，結果寫文章的當下又默默打開訂房網，開始準備規劃今年的台東之旅（笑）。台東住宿選擇很多，但如果不一定要住在最熱鬧的市中心，我一直很喜歡這種有大片綠地、空間又寬敞的住宿，住進來真的有種小型度假莊園的感覺。以台灣現在的住宿房價來說，這裡價格並不算高，房間大、環境舒服，還有腳踏車、沙坑及各種戶外空間可以使用，尤其帶小朋友來，我覺得整體CP值相當不錯。

綠茵小筑｜台東市區旁的萬坪綠意莊園

綠茵小筑位在台東車站南側，雖然地址屬於台東市，但並不是開門就面對市區大馬路的住宿型態，反而保留了非常完整的綠地與自然環境。園區的草皮不噴灑農藥、不施化肥，大片綠地可以讓小朋友跑跳、玩球，大人也能坐在戶外發呆。白天是滿滿綠意，傍晚光線變得柔和，晚上則少了市區燈光干擾，很適合坐在草地旁聊天、看看星星，這是我們第二次造訪啦。

抵達綠茵小筑｜CHECK IN後才真正進入園區

開車來到綠茵小筑，第一眼還不會立刻看到我們入住的小屋，而是要先到最外側的接待空間CHECK IN。

辦理完入住後，再由管家帶著我們往園區裡面走，才發現外面完全看不出裡面藏了這麼大的空間。一路經過樹木、草地、步道及一棟棟住宿空間，已經不能單純用「民宿」來形容，反而比較像是一座被綠地包圍的小型莊園。

住宿並沒有全部集中在同一棟建築裡，房間散落在園區不同位置，中間留下大量草地與樹木，視覺上不會覺得擁擠，也多了一點度假的隱私感。我們這次就分別訂了圓頂房及綠茵房，兩種房型的風格差滿多的。

圓頂房｜像住進童話故事裡的小屋

我們自己住的是圓頂房，是我覺得綠茵小筑很有辨識度的房型，從外面看就是一棟棟散落在樹林裡的圓弧形小屋，深色木門、木牆搭配圓圓的屋頂，再被周圍的樹木及花草包圍，真的很像童話故事裡才會出現的房子。

尤其從樹叢間取景拍過去，那個畫面讓我一直想到白雪公主與七個小矮人的森林小屋。

房門前還有一個小小的木平台，擺放桌椅可以坐在外面休息，下午陽光從樹葉間灑進來，拍照其實滿有感覺的。我們在這一區就拍了不少照片，不需要太多人工造景，房子、樹木及自然光線本身就是背景。

不過綠意多的另一面就是蚊蟲真的不少，這點入住前就要有心理準備。管家會在房門口協助點蚊香，房內也有防蚊相關用品，進出房間時最好快速關門，不然很容易順便帶幾位「自然界房客」一起進來。

圓頂房內部｜簡單寬敞，兩張低床對親子入住也方便

打開房門後，圓頂房的格局其實非常簡單，幾乎就是一路看到底。

入口左右各有一個小平台，一側放置冰箱、飲用水、熱水壺及杯具，另一側則可以放行李及隨身物品。房間使用大量木地板，搭配圓弧形的牆面及天花板，裡面沒有塞進太多家具，所以活動空間還算充裕。

我們入住的房型裡面放了兩張床，床鋪高度比較低，帶小朋友睡覺反而讓人比較安心，不用一直擔心翻身滾下床的高度。

兩側牆面還保留了小窗戶，白天可以打開讓自然光線進來。雖然從外觀看起來是一間小木屋，但實際走進房內不會覺得特別侷促。

電視、冷氣、冰箱等基本設備都有，加上木地板及圓弧造型，整體走簡單乾淨的住宿風格，車子也可以直接停在房間後方，而圓頂房最有特色的還是房子本身，白天像是一間藏在樹林裡的童話小屋，到了晚上周圍安靜下來，又有另一種悠閒氛圍，瞧那兩位~





綠茵房｜大片落地窗，換成另一種VILLA度假感

這次同行長輩則安排入住另一區的綠茵房，完全是另一種風格。

綠茵房幾棟建築沿著草地排列，白色外牆、三角屋頂搭配周圍高大的熱帶植物，房子前方就是綠地，第一眼很有國外度假莊園或獨棟VILLA的感覺。

門口就很有國外度假 Villa 的感覺，不用特別找角度，自然輕鬆拍就很好看。

走進房間後，空間又比外觀看起來更大。我們這次訂的是一大床房型，進門先是完整的客廳空間，沙發、茶几、電視都有，再往裡才是床鋪。

大片窗景把綠意直接帶進房間

綠茵房另一個我覺得很加分的地方，就是窗戶真的很大。房間兩側開了大片窗戶，拉開窗簾之後，外面就是園區的樹木及草地，採光非常舒服。坐在沙發上往外看是一整片綠色景觀。當然，這區植物一樣非常多，所以蚊蟲問題還是存在。進出房門記得隨手關門，也可以請管家幫忙點蚊香。

也因為房間本身夠大，再加上大片窗景，整個空間的開闊感很明顯。早上起床把窗簾拉開，外面就是陽光、樹木及草地；下午回房間休息，坐在沙發吹冷氣看看窗外，其實哪裡都不去也滿舒服。如果是長輩入住，我反而會比較推薦這類一般床高的綠茵房；如果帶小朋友又喜歡比較特別的住宿體驗，圓頂房則更有記憶點。

兩房型衛浴乾濕分離，空間簡單實用

房間最裡面就是衛浴空間，採用乾濕分離設計，洗手台、淋浴及廁所各自有區隔。

萬坪大草皮｜我覺得這才是綠茵小筑真正的本體

房間介紹完，終於要來到我們最喜歡的地方。綠茵小筑這片大草皮，真的非常、非常大。想玩球、丟飛盤、吹泡泡，甚至什麼都不帶，單純在草地上奔跑都可以，樂爸覺得可惜的就是少一個人跟他丟棒球吧！

照片看起來已經很寬，實際站在草地旁會更有感，從住宿區一路延伸出去，前方幾乎沒有什麼建築物阻擋，遠處還可以直接看到山景。

小朋友放電區｜沙坑、溜滑梯、球具通通有

除了大草原之外，園區裡也準備了一些給小朋友玩的設施，包括沙坑、溜滑梯、鞦韆、球具、兒童腳踏車等。帶小朋友來不需要排行程排得很滿，光是在草地騎車、玩沙、跑來跑去，就可以耗掉不少時間。

免費腳踏車｜園區騎一圈，還可以到附近晃晃

另一個超棒的就是免費腳踏車，園區裡放了不同類型的自行車，包含一般成人腳踏車，也有適合帶小朋友的款式，可以直接騎著在園區裡繞。

如果想騎遠一點，也可以騎到民宿附近晃晃。，因為綠茵小筑腹地夠大，所以光是在裡面騎就滿舒服的，騎一圈，創造親子時光。樂樂第一次在這麼安全的自行車環境，我們就在這裡一直繞圈，交換騎拍了不少照片~

草原上的休閒座椅｜什麼都不做也是一種行程

草地周圍還設置了不少戶外桌椅、沙發、躺椅及休憩平台。

小朋友在前面玩，大人可以坐在後方看著；情侶來住，就找張椅子吹風聊天；如果是一群朋友或幾個家庭一起來，更適合晚上買點東西回來，大家坐在戶外聊天。

園區還有一些滿適合拍照的休閒椅及造景，加上背景不是建築物，而是一整片草地、藍天與山，所以不用特別找角度就很好拍。

下午、夕陽、晚上、清晨｜待在園區就有不同風景

這次我們光是在園區裡就拍了非常多照片，這篇文章也置入非常多家庭親子照片想要留住珍貴的時光，非常推薦來入住之後，真的可以把時間留給這個園區。

下午剛抵達時，整片草地非常明亮，藍天、綠地配上後方山景，很有台東的開闊感。小朋友這時候最適合跑草地、騎腳踏車，大人則可以在樹蔭下休息。

接近傍晚後，陽光開始降低，整個草地變成比較溫暖的色調，從樹葉間照進來的光線特別漂亮。這個時間拿來拍人像很好看，我們也趁夕陽前後在園區拍了不少照片。

到了晚上，園區又會換成另一種氣氛。戶外平台及步道亮起燈光，如果是一群朋友來住，我覺得晚上根本不用特別跑出去續攤，買點飲料、啤酒或消夜回來，坐在草地旁的休閒區聊天就很舒服。天氣好、雲層少的晚上，還可以直接抬頭找星星。如果早一點起床，清晨又是完全不同的綠茵小筑。

早餐直接送到房門口｜在房間吃台東在地早餐

隔天早餐在入住時可以選擇早餐種類及送餐時間，早餐大致有三種選擇，工作人員就會直接將早餐送到房門外，我滿喜歡這種把在地早餐直接融入住宿的方式，拿到早餐後就在自己的房間慢慢吃，吃完再泡杯飲料、看看窗外的綠地，完全就是度假模式。

我們這次選的是台東很有名的卑南包子。

綠茵小筑住宿心得

如果單純比較設備新不新、裝潢豪不豪華，它不是那種一走進房間就讓人驚呼的精品飯店，真正吸引我們的地方是空間。以現在台灣住宿價格來看，綠茵小筑的房價並不算特別高，卻可以換到很大的房間及一般市區飯店幾乎不可能提供的萬坪戶外空間。想找台東親子住宿、家庭旅遊，或單純想找一個可以待在園區放空的地方，我自己都滿推薦。