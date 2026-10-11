2026-10-11 23:15 Rhsuan
[花蓮景點]新社梯田｜花東海線順遊景點！層層稻田一路延伸太平洋，山海相依的海梯田
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新社梯田位於花蓮豐濱鄉台11線旁，是臨海階梯式梯田。
- 重點二：梯田層層延伸到太平洋，形成山海與稻田同框景色。
- 重點三：周邊有草編與竹製裝置，可短暫停留拍照賞景。
沿著花東海線一路旅行，新社梯田算是一個可以短暫停留、看看風景的地方，主要就是看梯田、看海、拍拍照，我們來的時候天氣不佳，如果剛好遇到稻田轉為金黃色的季節，如果加上大晴天，景色應該會更漂亮。
新社梯田｜少見一路延伸到太平洋的臨海梯田
新社梯田位在花蓮豐濱鄉台11線約43.5K處，最特別的就是它並不是藏在山裡的梯田，而是直接開展在面向太平洋的台地上，也是全台規模最大的臨海階梯式梯田。實際站在這裡，層層堆疊的梯田順著地勢一路往下延伸，前方直接接上太平洋，另一側則是海岸山脈，形成很少見的山、海、梯田同框景色。
不同季節來也會看到不一樣的風景，插秧後是一整片綠意，收割前則會變成金黃色稻浪；我們這次沒有遇到最漂亮的金黃時期，不然整片稻田配上海景，拍起來應該會更有層次。
沿著梯田走走｜草編裝置與公共藝術
新社梯田周邊還能看到不少以稻草、竹子及自然素材製作的公共藝術及裝置，與周圍農田放在一起不會太突兀，也讓單純的梯田景觀多了一些可以拍照的地方。過去東海岸大地藝術節也曾在新社梯田設置作品，將稻草、稻穀及田土等在地素材融入創作。
不過我們這次來，部分裝置及周邊環境看得出一些歲月痕跡，有些地方似乎沒有持續維護，稍微有點可惜，部分裝置找些角度也可以拍到不錯的照片。
新社梯田停車｜台11線很容易不小心錯過
新社梯田就在台11線旁，但周邊不像大型觀光景點有非常醒目的入口，第一次來如果沒有特別注意位置，開著開著真的很容易就錯過，路邊很好停車。
新社梯田本身不用安排太多時間，如果只是經過花東海線，停下來看看風景、拍拍照，很適合當成途中短暫休息的一站。這次天氣沒有到最理想，稻田也不是最漂亮的金黃色，下次有機會遇到大晴天，再來走走補補照片，看看藍天、太平洋與金黃梯田一起出現的樣子，以上簡單小分享～
精華 FAQ
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新社梯田位在面向太平洋的台地上，不是藏在山裡，而是直接開展在海岸邊，屬於全台規模最大的臨海階梯式梯田，能同時看到山、海與梯田。
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新社梯田位於花蓮豐濱鄉台11線約43.5K處，位置就在道路旁，但入口不算明顯，第一次來容易錯過；不過路邊停車算方便，適合臨停觀景。
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插秧後可見綠意，收割前則會變成金黃色稻浪；若剛好遇到大晴天，金黃梯田搭配藍天與太平洋，層次感會更強，也更適合拍照留念。
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