AI重點 文章重點整理： 重點一： 可遠眺津輕海峽與海蝕峭壁，風景壯闊多元。

可遠眺津輕海峽與海蝕峭壁，風景壯闊多元。 重點二： 自駕前往方便，建議停留30到40分鐘欣賞。

自駕前往方便，建議停留30到40分鐘欣賞。 重點三：立待岬位於函館山南側，是少見的海岸景點。

離開函館前，我們順道來到位於函館山南側的立待岬。網路搜尋時發現，立待岬雖然是函館知名的海岸景觀景點，卻不是大多數國外遊客會特別安排的行程。由於這趟是自駕旅行，交通相對彈性，因此特地將它排在離開函館前的中繼站，建議停留30～40分鐘放鬆沉澱一下，走馬看花則15分即可已離開~

一路開車來到立待岬，沿途道路並不大，但也不難開，海景相伴，抵達後設有停車場，下車即是遼闊的海景，一旁也有觀景平台，可以近距離欣賞海岸的壯麗景色。剛學會拍照的樂樂，一下車就被眼前的景色吸引，立刻拿起相機東拍西拍。

其實原本是規劃第一天前往，但因為天氣不佳，一路延到第三天，沒想到反而幸運避開雨勢，迎來晴朗的天氣，也欣賞到海岸壯闊的一面。

從立待岬望出去，除了遼闊的津輕海峽外，沿岸還能見到不少漁村聚落，整個海岸多了一股純樸濱海小鎮的氣息。

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這一側則是陡峭的海蝕峭壁，岩壁隨著海岸一路向下延伸，這裡才是立待岬的地形阿阿阿，笑XD。

放閃一下~

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