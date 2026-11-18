2026-11-18 23:08 Rhsuan
[日本旅遊]北海道自由行推薦｜函館山旁絕美海岸景點，津輕海峽、海蝕峭壁一次收藏｜立待岬
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：可遠眺津輕海峽與海蝕峭壁，風景壯闊多元。
- 重點二：自駕前往方便，建議停留30到40分鐘欣賞。
- 重點三：立待岬位於函館山南側，是少見的海岸景點。
離開函館前，我們順道來到位於函館山南側的立待岬。網路搜尋時發現，立待岬雖然是函館知名的海岸景觀景點，卻不是大多數國外遊客會特別安排的行程。由於這趟是自駕旅行，交通相對彈性，因此特地將它排在離開函館前的中繼站，建議停留30～40分鐘放鬆沉澱一下，走馬看花則15分即可已離開~
一路開車來到立待岬，沿途道路並不大，但也不難開，海景相伴，抵達後設有停車場，下車即是遼闊的海景，一旁也有觀景平台，可以近距離欣賞海岸的壯麗景色。剛學會拍照的樂樂，一下車就被眼前的景色吸引，立刻拿起相機東拍西拍。
其實原本是規劃第一天前往，但因為天氣不佳，一路延到第三天，沒想到反而幸運避開雨勢，迎來晴朗的天氣，也欣賞到海岸壯闊的一面。
從立待岬望出去，除了遼闊的津輕海峽外，沿岸還能見到不少漁村聚落，整個海岸多了一股純樸濱海小鎮的氣息。
立待岬面向的是津輕海峽，這片海域位於日本本州與北海道兩大本島之間，也是連接日本海與太平洋的重要海峽。站在岬角遠眺，眼前盡是一望無際的海景，天氣晴朗時視野相當遼闊，其實立待岬觀景台上，一側可以眺望純樸的漁村景色，另一側則是陡峭的海蝕峭壁，是截然不同的自然景觀。
這一側則是陡峭的海蝕峭壁，岩壁隨著海岸一路向下延伸，這裡才是立待岬的地形阿阿阿，笑XD。
放閃一下~
精華 FAQ
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立待岬位在函館山南側，屬於海岸景觀景點。文章提到道路雖不大但不難開，且現場有停車場，抵達後即可直接欣賞海景，因此很適合自駕旅客順道安排。
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站在立待岬可望見遼闊的津輕海峽，另一側則能看到陡峭海蝕峭壁，沿岸還有漁村聚落，整體呈現海天一色與純樸濱海小鎮兼具的景致。
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文章建議若想放鬆沉澱可停留30到40分鐘，若只是走馬看花則15分鐘左右即可。它很適合作為離開函館前的中繼站，短暫停靠欣賞海岸風光。
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