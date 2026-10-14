[台東景點]長濱金剛大道，台11線最療癒的筆直稻田，花東旅遊必停景點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長濱金剛大道位於台11線東海岸，擁有筆直稻田與海岸山脈同框景色。

長濱金剛大道位於台11線東海岸，擁有筆直稻田與海岸山脈同框景色。 重點二： 相較池上伯朗大道較少商業化，現場氛圍更安靜，適合順路停留拍照。

相較池上伯朗大道較少商業化，現場氛圍更安靜，適合順路停留拍照。 重點三：最佳造訪時機是陽光露出時，建議停留30分鐘慢慢取景並注意農機來車。

沿著台11線東海岸一路往長濱方向前進，特地安排停留這個一直放在口袋名單裡很久的金剛大道。這裡沒有池上伯朗大道、天堂路 知名，但也因此保留比較沒有商業行為，比較安靜的景色(雖然遊客也不少)，照片為2023年拍攝，簡單紀錄我們一家來到金剛大道。

其實原本這裡只是我們環島的中繼站，畢竟每次來台東不是從玉長公路繞圈南下，就是從雪隧往花蓮，想說順路停下來拍拍照、看看風景，沒想到實際來到這裡，比想像中還要舒服許多。

我們抵達時，雲多，時晴時陰，對於出生在嘉南平原，從小看著稻田長大，早就習慣這樣的景色。但真正下車站在金剛大道後，金剛大道的遼闊與寧靜，跟台灣西部稻田是完全不同的風景。

整片沒有遮蔽物的綠色稻浪，加上筆直道路一路延伸，最後與海平面相接，而另一側則是海岸山脈，可以看到山、海、稻田同框的景色。

兩側都是長光梯田景色。

非常幸運的是，因為這裡實在太舒服，我們也停留了不少時間拍照，最後終於等到陽光露臉，整片稻田在陽光照射下顯得更加翠綠，皮膚也白了起來，笑XD。

中段有一座小涼亭，可以沿著田埂走進稻田，從涼亭或上方都能拍到置身稻田間的畫面。如果只是來看看風景，其實停留10分鐘左右就差不多；但如果喜歡拍照，則比較推薦安排約30分鐘，可以慢慢找不同角度取景，拍照時留意來車，這裡還是非常典型的農田聚落，平時仍有不少農民工作及農機具進出。

以上簡單小分享，最推薦陽光露出的時候前往，如果天氣不好，有時間等雲層散開的話的景色差很多。另外抵達時建議可以慢慢把車往上開，或先來後到盡量把車停在同一區，不要一台停左邊、一台停右邊，拍起來畫面乾淨許多，也不會破壞整體景觀，互相配合一下，每個人都能拍到漂亮照片。

以上簡單分享這次來到長濱金剛大道的小紀錄，到此一遊照，YA。