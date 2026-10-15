2026-10-15 12:00 isa小眼睛
台南安平 蜷尾家 Gelato Classico 經典冰淇淋
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蜷尾家安平店主打義式Gelato，氛圍悠閒慢活。
- 重點二：清水模與大片玻璃窗營造美術館般的舒適空間。
- 重點三：店內有二樓、三樓座位，適合吃冰拍照與休憩。
來到台南安平，
逛安平老街、看古蹟之外，
可以安排一個比較悠閒的下午，
到「蜷尾家 Gelato Classico」吃一份冰淇淋，
享受一下「慢」時光。
與大家熟悉的正興街蜷尾家不太一樣，
安平店是義式冰淇淋。
門口就有一汪清徹魚池，
感覺時間很慢、很是悠閒。
建築採清水模風格，
整體空間挑高舒適，
大片的玻璃窗讓自然光大量進入室內，
搭配灰色空間質感、加上木質桌椅與植栽簡單低調，
整體而言很是舒服，
俯瞰一樓，整個空間感，
瞬間有種來到美術館的視覺。
點完冰淇淋後，
可以到二樓、主要的內用座位區，
坐在這裡慢慢吃冰，
二樓的室外，也有不少座位，還能挑望遠方，
再往上走到三樓，還有比較偏休憩的空間區域，。
吃完冰不急著離開，
多留一點時間逛逛、拍拍照，
感受陽光與安平的寧靜。
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蜷尾家
地址： 708臺南市安平區金城里安北路720號
電話號碼： 0979 257 181
營業時間：11:00–18:00
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精華 FAQ
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安平店與正興街的蜷尾家不同，主打的是義式Gelato，搭配悠閒慢活的用餐氛圍，讓旅客在逛完安平老街與古蹟後，可以安排一段放鬆的下午時光。
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店內以清水模風格打造，空間挑高且舒適，大片玻璃窗引入自然光，並以灰色調、木質桌椅和植栽點綴，整體視覺簡潔低調，甚至有如走進美術館般的感受。
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除了在一樓點餐外，還可到二樓主要內用區慢慢吃冰，二樓室外座位能遠眺風景，三樓則是偏休憩空間；適合多留一些時間，拍照並感受安平的寧靜。
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