韓國深度美食旅：一場料理節目如何讓「訂位」變成旅程起點

2026-08-06 16:44 遠東新聞

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓國旅客調查顯示超過52%把美食列為訪韓首要目的。
  • 重點二：黑白大廚帶動參賽餐廳訂位量與候補暴增303%
  • 重點三：美食旅遊重心仍集中首爾，地方城市受交通與語言限制。

韓國旅遊發展局針對未來三年有意訪韓的逾1.6萬名外籍旅客進行調查，結果顯示超過52%將美食體驗列為訪韓首要目的，居所有選項之首，這項數據也在遠東新聞針對韓國美食旅遊趨勢的分析中被視為觀察韓國觀光轉向的重要指標。這個數字清楚說明，餐廳早已不是旅程附帶的一站，而是決定整趟行程的核心座標。

真正引爆這波風潮的關鍵事件，是Netflix料理選秀節目《黑白大廚：料理階級大戰》。根據訂位平台CatchTable發布的數據，節目第2季開播後五週，參賽者旗下餐廳的訂位量與候補人數，相較首播前五週平均暴增303%。這種爆發並非單純的粉絲追星，而是內容直接轉化成消費行動的具體案例。

節目中「黑湯匙」代表隱身市井的料理高手，「白湯匙」則是頂級主廚，兩種對決同時滿足了觀眾對庶民美味與精緻料理的雙重想像。看完節目留在觀眾心中的，不只是嚮往，而是一份具名可執行的朝聖清單，這正是內容驅動旅遊消費的關鍵機制。

首爾市政府也順勢推出美食評選名單，由韓國及海外共60位美食專家聯合推薦，嚴選兼具專業性與話題性的店家，作為旅客到訪時的參考指標。官方主動介入美食敘事，反映出政府已將美食視為觀光業最具差異化競爭力的武器。

過去外籍旅客訪韓的消費重心是免稅店、藥妝與服飾，美食只是行程中順帶解決的補給行為。這個邏輯近年出現明顯翻轉，主要展現在3個層面：

第一個層面是熱門餐廳訂位難度大幅提高，旅客必須提前數週甚至數月完成預約，行程起點從「何時出發」變成「訂到哪家餐廳的哪個時段」。

第二個層面是餐飲支出在旅遊花費中的排名已超越交通，僅次於住宿，情感投入程度也隨之提升。

第三個層面是美食體驗天生適合視覺化傳播，社群平台上的擴散效率遠高於一般伴手禮，形成旅客彼此帶動的正向循環。

這股風潮特別受年輕世代青睞，與韓國本地Z世代的消費邏輯密切相關。

當地年輕族群的消費行為顯示，他們可以為一杯拿鐵排隊一小時，卻對炫耀型消費興趣缺缺，體驗值遠比實體物品更能滿足他們對消費的期待。這種心理同樣適用於外國旅客，一道只能在特定時刻、特定地點吃到的料理，無法網購也無法轉賣，這種排他性正是吸引力的核心來源。

值得留意的是，美食旅遊的消費版圖目前仍高度集中於首爾，外籍旅客訪問首爾的比例達到75.7%，其餘城市普遍不足20%。韓國政府雖已推動地方美食旅遊專案，但交通可及性、資訊觸及與預約系統的語言門檻，仍是地方城市難以複製首爾熱度的主要障礙。

對台灣觀光與餐飲業而言，這波趨勢有幾個明確的參考訊號。

內容本身可以成為最有效的旅遊行銷工具，一部具備國際流通力的美食內容IP，產生的觀光效益往往大於傳統廣告投放。

餐廳預約系統的外語友善度也是真實的旅客痛點，韓國訂位平台已逐步優化外語介面，讓旅客不需依賴當地手機號碼即可完成預約，台灣熱門餐廳在這方面仍有優化空間。

美食稀缺感也可以是主動設計的結果，透過限量席次與限時預約，讓用餐經驗具備收藏級的情感價值，這種操作方式同樣適用於台灣的精緻餐飲與地方特色料理。

旅客的提問方式正在改變，從「去韓國可以買什麼」轉向「去韓國可以吃到什麼別的地方吃不到的東西」。

當美食從旅程背景變成旅程理由，整個觀光產業的競爭邏輯也必須跟著調整，這不只是韓國正在面對的課題，也是亞洲各地都在觀察的市場信號。

精華 FAQ

  • 因為美食體驗兼具稀缺性、故事性與可分享性，能直接轉化為旅遊動機。調查顯示逾52%外籍旅客把吃美食列為首要目的，代表餐廳已成為行程核心。

  • 節目第2季開播後五週，參賽者旗下餐廳的訂位量與候補人數，相較首播前五週平均暴增303%。顯示內容不只帶動話題，更直接推升消費與實際到訪。

  • 台灣可借鏡內容IP帶動觀光、強化餐廳外語訂位介面，並透過限量席次與限時預約塑造稀缺感。重點是把美食做成旅客願意特地前往的理由。

遠東新聞

遠東新聞

關注日本、韓國與亞洲市場的消費趨勢、品牌策略、生活文化與產業變化，從熱門現象看見市場走向，提供台灣讀者值得借鏡的觀察與啟發。

#韓國 #美食 #料理節目

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
往下滑看更多精彩文章
單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差

2026-07-31 21:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。
  • 重點三：另推6地一人旅行企劃，主打全團單人報名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「何時旅遊」宣布11/11起，全線行程（國內及輕裝上陣系列除外）實施「領隊不配房」新制。更打破過去一人報名須擔心單人房差造成的旅費負擔，未來若落單旅客無法成功配房，衍生費用將由何時旅行社全額吸收。

此外，為徹底解決單人參團常有的邊緣感，何時旅遊更同步推出涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其的專屬《一人旅行企劃》，主打「全團皆為單人報名」的無壓力社交模式，讓每一位旅客都能在沒有既定交友圈的包袱下，自在享受探索世界的樂趣。

▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供
▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供

為什麼這幾年單人參團的人變多了？

單人旅遊已成為不可忽視的浪潮。依「何時旅遊」（Horaz）門市觀察，背後主要有四個驅動原因：

・伴侶興趣差異：另一半不愛出國或身體不宜長途飛行，渴望旅行的一方不想再無止盡地等待。

・人口結構改變：晚婚、不婚比例上升，許多具備經濟能力與時間的單身族群，卻苦於找不到合適的旅伴。

・安全與風險外包：安全成本意識提高，尤其女性旅客傾向利用「跟團」將語言、交通、醫療、治安等不可控風險，交給專業領隊與旅行社制度。

・時間價值重估：疫情後大眾對於「活在當下」的感受更深，不願再等所有條件都備齊才肯出發。

旅行社過往如何處理單人房？

團體旅遊的報價預設皆為「兩人一室」，房費由兩位旅客共同分攤。 過去當消費者獨自報名參團時，旅行社通常有三種處理方式：

1. 補單人房差：旅客額外付費，全程獨自住一整間房。

2. 與同性團員併房：旅行社在同團中，安排另一位同性別的單人旅客同住。

3. 與同性領隊配房：這是業界行之有年的最後手段，藉由讓旅客與領隊同住，將團體的房間支出降到最低。

為什麼多數旅行社決定跟進「領隊不配房」？

過去「與領隊併房」雖然能省下飯店成本，卻時常犧牲雙方的睡眠品質。

隨著旅客對於住宿隱私的要求日益提高，加上保障旅遊從業人員的帶團品質已成為產業共識，領隊在白天需要提供高強度的專業服務與危機處理，相對而言晚上就必須擁有獨立且不受干擾的休息時間。

取消領隊配房制度，不僅是體恤員工，更是確保整體旅遊服務品質不打折的關鍵。

從解決痛點到創造體驗：一場專為單人設計的旅遊模式

旅遊市場正迎來對單身族群最友善的時代，解決了單人房費的團費負擔，「何時旅遊」更進一步照顧單人出遊的心理感受，於台灣、韓國、泰國、越南、中國、土耳其，推出6支專屬於單人旅客的《一人旅行企劃》。

一般的單人參團，往往是一個人插足進已經由夫妻、家庭、閨蜜組成的團體中。因為出發的起點不同，單人旅客常常會有一種「我是多出來的那一位」的微妙孤立感。

《一人旅行企劃》則是反向思考的全新結構：每一位團員都是獨自報名。

這是一場專為單人設計，讓陌生人之間更容易產生自然連結、毫無壓力的全新旅遊模式，全團沒有既有的小圈圈，第一天或許還帶著點客氣，第二天開始自然地併桌吃飯，第三天互相幫忙拍照，到最後一天甚至約好下一趟旅行。

何時旅遊秉持著品牌初衷：「何時出發？最好的時機就是現在」，透過與客人的真實互動、公司夥伴實際的踩線經驗、密切關注市場脈動，致力於設計出貼近客戶的行程，成為每一位旅客在外最堅實的後盾，讓每一次出發都從容自在。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

精華 FAQ

  • 何時旅遊宣布自11/11起，除國內及輕裝上陣系列外，全線行程實施「領隊不配房」制度，未來不再安排領隊與旅客同住，提升住宿隱私與帶團品質。

  • 依新制規定，落單旅客若無法與同性團員成功配房，原本可能產生的單房差將由何時旅行社全額吸收，等於直接減輕單人出遊的額外負擔。

  • 該企劃涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其等地，主打全團皆為單人報名，讓旅客不必融入既有小圈圈，更容易自然交流、結伴拍照與建立旅行連結。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#旅行社 #土耳其

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！

 

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

 

提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室

Social Lab社群實驗室使用全台最大社群口碑聆聽工具《OpView社群口碑資料庫》，統整網友對熱門事件的看法，深入淺出帶您用數據讀時事，了解民意風向、網友喜好！想看更多內容歡迎至https://www.social-lab.cc/

#花海 #賞花 #大佳河濱公園

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤湯布院美食【旬彩浪漫】~☆溫泉蒸氣料理★夠鮮甜

❤日本❤湯布院美食【旬彩浪漫】~☆溫泉蒸氣料理★夠鮮甜

2026-08-02 21:50 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯布院人氣餐廳旬彩浪漫主打地獄蒸溫泉料理。
  • 重點二：以天然溫泉高溫蒸氣鎖住食材鮮甜與肉汁。
  • 重點三：套餐含雞肉海鮮雙拼，還有前菜蒸蛋與甜點。

#湯布院美食

#溫泉蒸氣料理

這趟日本行整整下了五天雨

雨中漫步湯布院人氣金鱗湖

來到這家人氣餐廳旬彩浪漫❤

主打地獄蒸料理

以天然溫泉高溫蒸氣烹煮

完美鎖住食材鮮甜的美味

桌上擺著超大正方形蒸籠

無論視覺還味覺均受震撼衝擊

一次可蒸四小籠~

品嚐了雞肉及海鮮雙拼料理

坐定位後店員端上新鮮食材

一籠籠擺好在大家眼前開蒸

先蒸在地雞肉+蔬食

選用大分縣名產地雞

經溫泉蒸氣洗禮後

肉質極致Q彈、鮮嫩多汁

雞肉丸沾點特製胡麻醬也超讚

第二輪蒸海鮮籠

有鮮蝦、扇貝及海鮮丸

開完雞肉鍋才放下去蒸

吃完正好接著吃海鮮籠

時間剛剛好~完全沒浪費呢

話說蒸完店員打開的瞬間

真的超有氣勢~蒸氣、香味直衝出來

開籠也是有技巧的~稍微左挪、右挪

讓蒸氣分批噴出，再有技巧的翻開

蒸氣才不會噴得太誇張嚇到人囉

套餐內容也很豐盛

前菜、蒸蛋、甜點都沒少

另有飲料吧可自行拿取囉

#旬彩浪漫#蒸籠料理#湯布院美食

精華 FAQ

  • 旬彩浪漫主打地獄蒸料理，利用天然溫泉的高溫蒸氣來烹煮食材，強調保留原味與鮮甜，並以超大蒸籠呈現視覺與味覺的雙重震撼。

  • 文中介紹的是雞肉及海鮮雙拼套餐，先蒸大分縣名產地雞與蔬食，再接著蒸蝦、扇貝和海鮮丸，另外還包含前菜、蒸蛋、甜點與飲料吧。

  • 作者認為蒸籠打開時氣勢十足，蒸氣與香味很有衝擊感，食材經溫泉蒸氣後鮮嫩多汁，尤其雞肉Q彈、海鮮鮮甜，整體用餐體驗相當滿意。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#溫泉 #日本 #美食探店

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
新北捷運三鶯線6/30通車！免費試乘搭到8月底　12站路線、票價一次看
新北市美術館正式開園！IG網美必拍「超仙蘆葦打卡牆」曝光　五感科技讓藝術觸手可及
旅讀週曆／搭上731藝術巴士　一日蒐羅鶯歌在地文化
小人國、劍湖山都輸了！全台10大主題樂園人氣榜單出爐
九份、淡水全輸給它？2026馬年春節必逛老街TOP 10　冠軍突破兩千萬人次成最夯聲量王

精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #台鐵

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
往下滑看更多精彩文章
夏季飲料新品推薦！清心福全咖波聯名、85℃紅心芭樂、米弎豆芒果抹茶氣泡飲一次看

夏季飲料新品推薦！清心福全咖波聯名、85℃紅心芭樂、米弎豆芒果抹茶氣泡飲一次看

2026-07-31 14:51 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：85℃、清心福全、MISATO MATCHA STAND.
圖片來源：85℃、清心福全、MISATO MATCHA STAND.

盛夏飲料戰開打！清心福全攜手貓貓蟲咖波推出葡萄柚飲品與限定周邊，85℃紅心芭樂打造奶蓋、果茶、冰沙及咖啡，米弎豆則把日本八女抹茶變成清爽氣泡飲。三大品牌從水果系到抹茶系一次滿足，近期想找消暑新品可以直接收進口袋名單。

編輯推薦

文章目錄

清心福全×貓貓蟲咖波　葡萄柚新品與9款聯名杯登場

清心福全再度攜手人氣角色「貓貓蟲咖波」，自8月1日起推出9款期間限定插畫紙杯，咖波、狗狗、小雞與荔枝、甘蔗、紅心芭樂、檸檬、珍珠及茉綠茶凍等品牌元素全都入鏡，讓每次買飲料都像隨機開盲盒。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

同步上市的葡萄柚系列以台灣紅寶石葡萄柚果漿為基底，共有「紅柚綠茶」、「紅柚茶凍綠」及「優多紅柚茶凍」三款選擇。紅柚綠茶走清爽回甘路線，紅柚茶凍綠加入Q彈茉綠茶凍，優多紅柚茶凍則多了乳酸香甜，適合喜歡酸甜果香與咀嚼口感的人。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

聯名周邊也陸續開賣，8月3日至8月16日於門市消費不限金額，可加價550元預購咖波落肩T-shirt，或加價160元預購行李箱貼；8月17日起購買任兩杯優多系列飲品，可獲得限量環保提袋一個，每筆限贈一個，送完為止。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

85℃紅心芭樂系列　奶蓋、冰沙與西西里咖啡一次解鎖

85℃自7月30日起推出紅心芭樂系列，將台灣人熟悉的芭樂結合奶蓋、檸檬、小紫蘇、冰沙與咖啡，帶來四種不同喝法。

「芭樂梅雲朵鮮奶綠」將紅心芭樂與鮮奶綠茶搭配，再覆上帶有梅香的鹹甜奶蓋，售價100元；「紅心芭檸小紫蘇」加入檸檬與Q彈小紫蘇，售價70元；「紅心芭樂檸檬冰沙」以濃郁果香搭配檸檬清香，售價90元。

最特別的「芭樂西西里咖啡」則將紅心芭樂、檸檬與咖啡結合，利用酸甜果香襯托咖啡風味，售價90元，適合喜歡嘗鮮或水果咖啡的消費者。

圖片來源：85℃
圖片來源：85℃

米弎豆夏季茶季　芒果抹茶氣泡清爽登場

由台日夫妻創立的甜點品牌米弎豆，以日本九州福岡八女茶推出夏季限定「MISATO MATCHA STAND.」。日本籍店主澤木美里親自回到福岡與茶農挑選茶葉，並將手刷抹茶技法帶進店內，主打八女茶自然甘甜、鮮味明顯且苦澀感較低的特色。

圖片來源：MISATO MATCHA STAND.
圖片來源：MISATO MATCHA STAND.

除了八女抹茶、焙茶拿鐵，品牌也推出小判餅、水果大福、焙茶霜淇淋與茶聖代等甜點；華山文創園區快閃店則限定供應「八女御抹茶」與「芒果抹茶氣泡」，以芒果果香搭配抹茶茶韻，帶來更清爽的夏日喝法。

圖片來源：MISATO MATCHA STAND.
圖片來源：MISATO MATCHA STAND.

米弎豆公館店茶季自7月1日起登場，華山1914文創園區快閃店則自7月29日起限時營業，地點位於小確幸前廣場。

圖片來源：MISATO MATCHA STAND.
圖片來源：MISATO MATCHA STAND.

精華 FAQ

  • 清心福全再度攜手貓貓蟲咖波，8月1日起推出9款期間限定插畫紙杯，另有葡萄柚系列飲品與T-shirt、行李箱貼、環保提袋等周邊活動。

  • 85℃推出芭樂梅雲朵鮮奶綠、紅心芭檸小紫蘇、紅心芭樂檸檬冰沙與芭樂西西里咖啡，結合奶蓋、檸檬、小紫蘇與咖啡，呈現多層次夏日風味。

  • 米弎豆以日本八女抹茶為主軸，推出八女御抹茶與芒果抹茶氣泡飲，結合茶韻與果香。公館店與華山1914文創園區快閃店都能品嘗到。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#抹茶 #芒果 #飲料 #品牌 #咖啡 #85℃ #清心福全 #紅心芭樂 #2026夏季

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看

最新文章

韓國深度美食旅：一場料理節目如何讓「訂位」變成旅程起點

韓國深度美食旅：一場料理節目如何讓「訂位」變成旅程起點

#韓國 #料理節目 #美食

遠東新聞 2026.08.06 8
父親節帶爸爸玩台中！美食、美景一次滿足 幸福一日遊正當時

父親節帶爸爸玩台中！美食、美景一次滿足 幸福一日遊正當時

#父親節 #一日遊 #台中

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.08.06 24
奇幻食蟲植物 飛碟唇豬籠草 外觀特徵與生態簡介

奇幻食蟲植物 飛碟唇豬籠草 外觀特徵與生態簡介

#奇幻 #植物

夫子。旅食趣 2026.08.06 78
在富士山的山中湖賞日落！水陸兩用巴士「山中湖的河馬」暑假加開夕陽班次

在富士山的山中湖賞日落！水陸兩用巴士「山中湖的河馬」暑假加開夕陽班次

#富士山 #暑假

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.08.06 14
父親節披薩優惠2026懶人包！必勝客火山比薩、達美樂章魚燒披薩搶攻

父親節披薩優惠2026懶人包！必勝客火山比薩、達美樂章魚燒披薩搶攻

#披薩 #父親節 #必勝客 #達美樂 #懶人包 #起司

女子漾／編輯劉芫榛 2026.08.06 29
【首爾漫步】日行兩萬步，在陌生城市瞎子摸象

【首爾漫步】日行兩萬步，在陌生城市瞎子摸象

#景福宮 #韓國 #旅行 #首爾 #韓國旅遊 #親子出遊

巧比。針線包 2026.08.06 26
暑假逛什麼？十大動畫IP快閃店排名出爐

暑假逛什麼？十大動畫IP快閃店排名出爐

#快閃 #快閃店 #暑假

網路溫度計DailyView 2026.08.06 328
2026北海岸旅遊攻略！十大人氣玩法一次收錄　景點、美食、海景咖啡一次玩

2026北海岸旅遊攻略！十大人氣玩法一次收錄　景點、美食、海景咖啡一次玩

#北海岸 #景點 #咖啡

網路溫度計DailyView 2026.08.06 1968
網友推薦大調查！主題樂園2026十大榜單

網友推薦大調查！主題樂園2026十大榜單

#主題樂園 #網友 #遊樂園

網路溫度計DailyView 2026.08.06 293
「新竹，港港好」新竹漁港生活節8/8登場 三大主題接力開唱 暢快遊雙港

「新竹，港港好」新竹漁港生活節8/8登場 三大主題接力開唱 暢快遊雙港

#夕陽 #市集 #音樂

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.08.06 11
18+