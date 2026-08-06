韓國深度美食旅：一場料理節目如何讓「訂位」變成旅程起點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓國旅客調查顯示超過52%把美食列為訪韓首要目的。

韓國旅客調查顯示超過52%把美食列為訪韓首要目的。 重點二： 黑白大廚帶動參賽餐廳訂位量與候補暴增303%

黑白大廚帶動參賽餐廳訂位量與候補暴增303% 重點三：美食旅遊重心仍集中首爾，地方城市受交通與語言限制。

韓國旅遊發展局針對未來三年有意訪韓的逾1.6萬名外籍旅客進行調查，結果顯示超過52%將美食體驗列為訪韓首要目的，居所有選項之首，這項數據也在遠東新聞針對韓國美食旅遊趨勢的分析中被視為觀察韓國觀光轉向的重要指標。這個數字清楚說明，餐廳早已不是旅程附帶的一站，而是決定整趟行程的核心座標。

真正引爆這波風潮的關鍵事件，是Netflix料理選秀節目《黑白大廚：料理階級大戰》。根據訂位平台CatchTable發布的數據，節目第2季開播後五週，參賽者旗下餐廳的訂位量與候補人數，相較首播前五週平均暴增303%。這種爆發並非單純的粉絲追星，而是內容直接轉化成消費行動的具體案例。

節目中「黑湯匙」代表隱身市井的料理高手，「白湯匙」則是頂級主廚，兩種對決同時滿足了觀眾對庶民美味與精緻料理的雙重想像。看完節目留在觀眾心中的，不只是嚮往，而是一份具名可執行的朝聖清單，這正是內容驅動旅遊消費的關鍵機制。

首爾市政府也順勢推出美食評選名單，由韓國及海外共60位美食專家聯合推薦，嚴選兼具專業性與話題性的店家，作為旅客到訪時的參考指標。官方主動介入美食敘事，反映出政府已將美食視為觀光業最具差異化競爭力的武器。

過去外籍旅客訪韓的消費重心是免稅店、藥妝與服飾，美食只是行程中順帶解決的補給行為。這個邏輯近年出現明顯翻轉，主要展現在3個層面：

第一個層面是熱門餐廳訂位難度大幅提高，旅客必須提前數週甚至數月完成預約，行程起點從「何時出發」變成「訂到哪家餐廳的哪個時段」。

第二個層面是餐飲支出在旅遊花費中的排名已超越交通，僅次於住宿，情感投入程度也隨之提升。

第三個層面是美食體驗天生適合視覺化傳播，社群平台上的擴散效率遠高於一般伴手禮，形成旅客彼此帶動的正向循環。

這股風潮特別受年輕世代青睞，與韓國本地Z世代的消費邏輯密切相關。

當地年輕族群的消費行為顯示，他們可以為一杯拿鐵排隊一小時，卻對炫耀型消費興趣缺缺，體驗值遠比實體物品更能滿足他們對消費的期待。這種心理同樣適用於外國旅客，一道只能在特定時刻、特定地點吃到的料理，無法網購也無法轉賣，這種排他性正是吸引力的核心來源。

值得留意的是，美食旅遊的消費版圖目前仍高度集中於首爾，外籍旅客訪問首爾的比例達到75.7%，其餘城市普遍不足20%。韓國政府雖已推動地方美食旅遊專案，但交通可及性、資訊觸及與預約系統的語言門檻，仍是地方城市難以複製首爾熱度的主要障礙。

對台灣觀光與餐飲業而言，這波趨勢有幾個明確的參考訊號。

內容本身可以成為最有效的旅遊行銷工具，一部具備國際流通力的美食內容IP，產生的觀光效益往往大於傳統廣告投放。

餐廳預約系統的外語友善度也是真實的旅客痛點，韓國訂位平台已逐步優化外語介面，讓旅客不需依賴當地手機號碼即可完成預約，台灣熱門餐廳在這方面仍有優化空間。

美食稀缺感也可以是主動設計的結果，透過限量席次與限時預約，讓用餐經驗具備收藏級的情感價值，這種操作方式同樣適用於台灣的精緻餐飲與地方特色料理。

旅客的提問方式正在改變，從「去韓國可以買什麼」轉向「去韓國可以吃到什麼別的地方吃不到的東西」。

當美食從旅程背景變成旅程理由，整個觀光產業的競爭邏輯也必須跟著調整，這不只是韓國正在面對的課題，也是亞洲各地都在觀察的市場信號。