父親節披薩優惠2026懶人包！必勝客火山比薩、達美樂章魚燒披薩搶攻

父親節聚餐想吃披薩，兩大披薩品牌推出限定優惠搶攻家庭聚會商機！必勝客祭出「火山比薩」父親節套餐，達美樂則以爆紅「章魚燒披薩」搭配299元優惠回饋粉絲，從小家庭到多人聚餐都有超值選擇。

必勝客「火山比薩」登場！小家庭、多人聚餐都有專屬套餐

必勝客今年父親節以超吸睛「火山比薩」為主角，推出多款限定套餐，將火山造型結合康門貝爾、帕達諾、帕瑪森、切達4款天然起司，打造濃郁牽絲口感，不只視覺霸氣，也象徵對爸爸滿滿的熱烈心意。

圖片來源：必勝客

針對不同聚餐人數，必勝客推出兩款父親節限定套餐。「火山寵爸餐」528元起，適合小家庭享用，內容包含1個火山起司大比薩、雙份人氣副食與1瓶1.25L飲料，不用多人聚餐也能享受火山起司比薩的濃郁滋味。

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如果是全家聚會或多人共享，則推薦「火山芝心爸發餐」888元起，一次擁有兩個大比薩（其中包含火山起司芝心大比薩）、雙份副食與飲料，除了能一次品嚐不同口味，比薩外圈更升級加入莫札瑞拉起司芝心圈，從內到外都充滿起司香氣。

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另外，父親節雙週末還有限時「爸氣開吃餐」，7/31～8/2、8/7～8/9共6天推出外帶買大送大、外送買大送小優惠，搭配副食與飲料組成超值套餐759元起，還可享升級芝心餅皮優惠，適合提前揪家人一起享用。

圖片來源：必勝客

除了父親節限定套餐，必勝客PK APP也推出「省暑了小套餐」，399元起即可享有大比薩、巧克力QQ球、酥炸嫩雞球與1.25L飲料，購買套餐還有機會抽中股票禮品卡與電影票；另外，8/10前APP限定全口味火山起司比薩半價，最低357元起即可開吃。

圖片來源：必勝客

想與親友一起開趴，必勝客也讓聚餐選擇更多元，話題沾醬版「一公尺派對盒 就4要醬沾」限時回歸，新增墨西哥辣椒搭配切達起司醬、明太子醬與義式白醬，打造自由搭配的派對吃法。

達美樂章魚燒披薩爆紅！299元限時回饋網友

達美樂人氣「日式章魚燒披薩」近日因美乃滋造型意外掀起社群討論，品牌幽默回應「這個美乃滋很有自己的想法」，吸引大量網友關注，也讓這款創意披薩再度成為話題。

為回應消費者熱情，達美樂於8/5～8/9推出外帶指定口味大披薩299元優惠，包含「日式章魚燒披薩」與「BBQ雞肉披薩」，讓粉絲用超值價格回味人氣口味。

除了爆紅章魚燒披薩優惠，達美樂同步推出父親節限定套餐。火山系列套餐優惠價499元，包含精選口味大火山披薩、香烤雞條、地瓜薯條與1.25L可樂；多人分享則有829元套餐，集結兩款大披薩、點心與飲品，適合家庭聚餐。

圖片來源：達美樂